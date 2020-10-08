Оренбург оказался сильнее Волгограда, сыграв на теме человеческого счастья и локального патриотизма.



Тюменцы победили Нижний Тагил на тему мифологизации истории, убедив экспертов, что историей должны заниматься ученые, а не политики.



Омск выиграл у Владивостока, но многим запомнились не аргументы и эмоции оппонентов, а непосредственность пушистого питомца капитана приморской команды, на некоторые время перетянувшего внимание аудитории.



Благодаря своей искренности Ангелина Беседина из Белгорода победила в споре с оппонентами из Петрозаводска, убедительно доказав, что Россия даже в 2050 году останется сверхдержавой.

Команда из Казани с разгромным счетом взяла игру у Нижнего Новгорода, обосновав необходимость замены срочной армии на профессиональную.



В южном «междусобойчике» на тему верховенства национального права над международным Ставрополь получил у арбитров больше баллов, чем Ростов.



Уфимская команда запомнилась в дискуссии на тему «утечки мозгов» из страны, назвав преступной систему кумовства, которая зачастую выталкивает за границу талантливых специалистов.



Пожалуй, самой эмоциональной за весь раунд оказалась встреча вторых команд Волгограда и Белгорода, споривших о цензуре и свободе слова: в какой-то момент аргументы оппонентов даже в буквальном смысле лишили почвы под ногами капитана белгородцев Валерия Белых.