Культобзор на tagilcity.ru
Монтеррей, известный гитарист и шоу огня
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

На неделе с 8 ноября для тагильчан вновь подготовлены самые разнообразные виды культурного отдыха. И спектакли, и концерты, и даже встреча с известными людьми. А вы уже выбрали событие для себя?

﻿«Шоу огня»

Авторский фестиваль в этнопарке Ермаково городище
13 ноября 2021 (суббота) с 16:00

Во все времена люди были очарованы огнем. Огонь начало и конец всего. Огонь источник жизни. Шоу Огня – это море эмоций и впечатлений!

  • 16:00 Музыкальное шоу огромных Ангелов – загадай сокровенное желание, и мы его исполним. Конкурсы, сюрпризы и подарки для всей семьи
  • 17:00 Пиромузыкальное шоу в ритме фристайл при участии E-dance Studio с миксами поп-музыки и красочный дым цветных облаков.
  • 18:00 Шоу Огня – с участием профессиональных актеров - восхищающее обилием образов и трюков.
  • 18:30 Завораживающие шоу ярких огненных фонтанов.
Входной билет на фестиваль – 300 рублей.
ноябрь 2021
Нижнетагильская филармония

﻿«Рябиновый джем»

ансамбль «Рябинка» им. О. Д. Попова под .рук. заслуженного работника культуры России Владимира Шмелькова
13 ноября 2021 (суббота) в 17:00

Формат события — «квартетник»: концерт + творческий вечер.
Музыканты Нижнего Тагила демонстрируют свои «домашние заготовки»: миксы из эстрадных, народных, джазовых и классических мелодий. Жанр «кроссовера» универсален, в нём каждый распробует свой любимый музыкальный ингредиент.
В программе: «Русские страдания по Токкате и фуге И. С. Баха» и «Собачий вальс» из репертуара ансамбля «Терем-квартет», «Болеро» М. Равеля в обр. В. Шмелькова, «Бесаме мучо» К. Веласкеса в обр. Е. Сеславина, попурри из фильмов «Игрушка», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Тегеран 43».

Приобрести билеты можно уже сейчас на сайте филармонии.
ноябрь 2021
Центральная городская библиотека

﻿﻿Федор Достоевский. Жизнь после смерти

Литературная гостиная
11 ноября в 14.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы. 18+

Литературная гостиная к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

Уже одно то, что Достоевский пережил «психологию смертной казни», невероятный ужас ее ожидания, делает его человеком особенным. И нельзя будет его понять, если мы забудем, что в самой жизни испытал он смерть, и что это единственный писатель, который творил после того, как увидел мир с высоты эшафота.
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Музей изобразительных искусств

Монтеррей в кадре

Открытие выставки работ
11 ноября в галерее «ПОЛЯРНЫЙ КУБ» состоится открытие выставки работ немецкого фотографа Тимо Кляйна под названием «Монтеррей».

Начало в 18.00.

Из аннотации к выставке:

﻿«Монтеррей – анклав, похожий на многие другие в Йоханнесбурге: непроницаемые стены и высоковольтные заборы защищают каждое жилище. Единственный подъезд круглосуточно патрулирует охранник».

Вход по предварительной записи по тел.: 8 (912) 26-09-329.

Адрес: пр. Строителей, 4.
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Другие мероприятия

Встреча-интервью с Геннадием Горсеваном

Мастер спорта по спортивному туризму
12 ноября в 18.00 клуб туристов "Азимут", Орджоникидзе 26.

Начал заниматься спортивным туризмом в 1964 году. Всего совершил 31 поход в таких туристических районах как Средний, Северный и Приполярный Урал, Кольский полуостров (Хибины),Тянь-Шань, Центральный Алтай, Северо-Чуйские белки, Юго-Западная Тува, Восточные Саяны, Центральные Саяны, Сибирь.

Подробности в группе клуба.
ноябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Очень женатый таксист», 16+
9 ноября, 18:00 - 20:40
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
«Пока она умирала», 16+
10 ноября, 18:00 - 21:00
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 470 до 500
р.
«О любви», 16+
11 ноября, 18:00 - 19:45
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
«Дуры мы, дуры», 16+
12 ноября, 18:00 - 21:00
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
«Утиная охота», 16+
13 ноября, 17:00 - 19:50
Нижний Тагил Ленина, д.33

От 230 до 270
р.
октябрь 2021
Спектакли Маленького театра
«Жить!», 12+

13 ноября, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.33
300 ₽
октябрь 2021
Спектакли Театра кукол
Ревизор. Версия 1.2, 16+
9 и 10 ноября, 18:00
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
«Золотой цыпленок», 3+
12, 13 и 14 ноября, 18:00 и 16:00 (вскр)
Нижний Тагил Ленина, д.14
300
р.
ноябрь 2021
Музыкальные события
Новая программа INTRUDERS

12 ноября в 20:00, Трикотажников 1, к.2

INTRUDERS — это дикая смесь хард-рока и панка с претензией на мелодичность и профессионализм. Это творчество от всем известных зажигательных каверов до невероятных авторских песен.

12 ноября самая драйвовая группа Нижнего Тагила выйдет на сцену со своей новой зажигательной программой.

А чтобы было ещё жарче, в концерте примет участие не менее крутая рок-группа "25 квадрат", — поделились организаторы.

Вход на концерт будет по QR-кодам.

Дмитрий Андрианов — один из лучших гитаристов России

Вход свободный, по предварительной записи
Количество мест ограничено, поэтому жми кнопку "Я пойду", не забудь рассказать друзьям и приходи в Гагарин-club

13 ноября в 18.00 (Нижний Тагил, Хохрякова 17).

Дмитрий Андрианов — композитор, гитарист, преподаватель.

Выпускник РАМ им. Гнесиных, организатор кавер-группы «Аризона», победитель многочисленных конкурсов, среди них - «ГИТАРА 2000» (первая премия в номинации "рок"), «Многоликая гитара» (премия Гран-при) и др. Работал в коллективе Дмитрия Маликова, Олега Газманова, Тамары Гвердцители, Аллы Пугачевой, Александра Маршала. Участник групп Mad Dog, The Time Keepers, Мономах, Тиморев и др. Автор видео-школы "5 элементов импровизации". В настоящее время Дмитрий Андрианов активно занимается преподавательской деятельностью и сессионной студийной работой.
сентябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Крысолов», 18+
12 ноября, 18:00; 20:00
Нижний Тагил Ильича, д.37
250
р.
«Морожены сказки», 6+
13 ноября, 11:00
Нижний Тагил Ильича, д.37
250
р.
«Говорит! Тагил», 18+
13 ноября, 18:00
Нижний Тагил Ильича, д.37
250
р.
«Сорочинская ярмарка», 12+
14 ноября, 18:00
Нижний Тагил Ильича, д.37
250
р.
ноябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 4

Проекты «Счастливый человек» и «Мадамы», работает до 30 ноября

Кинотеатр «Красногвардеец»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
ноябрь 2021
Выходные в Нижнем Тагиле
«Леттеринг: от Петра I до наших дней» 12+
Интерактивное мероприятие (45 мин.)
13 ноября, 14:00
Нижний Тагил, Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6
20
р.
«Такие близкие животные», 6+

Тематическая экскурсия (45 мин.)
13 ноября, 13:00
Нижний Тагил, Выставочные залы, пр. Ленина, 1
от 30
р.
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Бунтующие рестораны и автобусы по QR-кодам: фейки о COVID-19 в Свердловской области
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ЕВРАЗ вложит в экологию до 10 млрд рублей. А пока тагильчане дышат формальдегидом
ЕВРАЗ планирует увеличить вложения в экологические проекты, позволяющие улучшить качество воздуха в Нижнем Тагиле, более, чем на 4 млрд рублей. И также снизить валовые выбросы комбината на 25%, но только к 2024 году. А пока тагильчане продолжают дышать формальдегидом.
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Тагильчанка Майя Хромых стала второй в двух программах на этапе Гран-При в Италии
Фигуристка из Нижнего Тагила Майя Хромых дебютировала в серии Гран-При среди взрослых в Италии. Тагильчанка завоевала «серебро» — ошиблась в последнем прыжке.
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Исчезнувший»

с 14 октября,

ТЦ ДЕПО

Хороший, плохой, коп

с 21 октября

ТЦ DEPO

«Неисправимый Рон»

с 21 октября

ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»

с 21 октября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты

Всемирный день книги рекордов Гиннесса

9﻿ ноября
День полиции

10 ноября
День офтальмолога

11 ноября

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