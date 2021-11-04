Монтеррей, известный гитарист и шоу огня

На неделе с 8 ноября для тагильчан вновь подготовлены самые разнообразные виды культурного отдыха. И спектакли, и концерты, и даже встреча с известными людьми. А вы уже выбрали событие для себя?
«Шоу огня»
«Рябиновый джем»
Федор Достоевский. Жизнь после смерти
Монтеррей в кадре
Встреча-интервью с Геннадием Горсеваном
Дмитрий Андрианов — один из лучших гитаристов России
«Тагил. Симфония Трудовой славы», до 5 декабря
НТМИИ, ул. Уральская, 4
Проекты «Счастливый человек» и «Мадамы», работает до 30 ноября
Кинотеатр «Красногвардеец»
«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря
Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24
«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
«Семейка Адамс
с 23 сентября
«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО
«Титан»
в сентябре и октябре
«Красногвардеец»
Холодный расчёт
«Исчезнувший»
с 14 октября,
ТЦ ДЕПО
Хороший, плохой, коп
с 21 октября
ТЦ DEPO
«Неисправимый Рон»
с 21 октября
ТЦ ДЕПО
«Веном 2»
с 16 сентября
«Красногвардеец», ТЦ DEPO
«Кошачьи миры Луиса Уэйна»
с 21 октября
ТЦ DEPO