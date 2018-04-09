«Реквием» - он на рынке самый главный и он решает, кому быть на рынке похоронных услуг, а кому нет. А насчет других, кто остался - их не трогают для отвода глаз. Честно сказать - все просто купили. Остальным кидают работу, как кость собаке, чтобы не умерли совсем. Если еще и эти мелкие конторы вывести из игры, то тогда свободно можно будет доказывать, что «Реквием» - монополист. А пока на рынке несколько ритуальных агентств - это создает видимость выбора и конкуренции.