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расследование tagilcity.ru
Мертвый бизнес
Кому принадлежит похоронный бизнес в Нижнем Тагиле?
Ритуальный бизнес Нижнего Тагила: поделенный рынок, подкупленные медики и полицейские, бизнесмены-мошенники.
Редакция TagilCity.ru продолжает изучать рынок Нижнего Тагила. Очередное расследование посвящено ритуальным услугам.

Мы выяснили, кто, как и почему поделил похоронный бизнес Нижнего Тагила, а также добыли инсайды от работников сферы. Оказалось, что в городе заранее решено, кто будет обслуживать похороны, а медики и полицейские приторговывают информацией о смертях.
Монополия в ритуальном бизнесе Нижнего Тагила
На тагильском ритуальном рынке есть всего несколько компаний, которые работают много лет. И дело не в том, что никто не хочет открывать в Нижнем Тагиле новые ритуальные агентства. Зачастую собеседники редакции говорят о монополизации рынка.

Так кто же зарабатывает деньги на ритуальных услугах?
Согласно данным из системы СПАРК, в Нижнем Тагиле на рынке ритуальных услуг работает 15 компаний. Наиболее известными в городе считаются: ООО «Реквием», ООО «Комбинат специализированных услуг», ООО «Обряд», ООО «Некрополь».
ООО «Реквием» на рынке ритуальных услуг Нижнего Тагила с 1995 года.

Собственники: Николай Кытманов - 33%, Екатерина Малышева - 27%, Вера Принц - 25%, Наталья Ветошкина -15%
Директор компании: Валерий Федюнин

По данным системы СПАРК, выручка компании на конец 2016 года составила 37,5 млн рублей

Контракты:
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства» (455 657 рублей),
ЛИУ-51 ГЦФСИН России по Свердловской области,
ФКУ (2015 год - 54 619 рублей, 2016 год - 60 688 рублей),
ОАО «РЖД».

Николай Кытманов, один из собственников ООО «Реквием».

Он владеет еще несколькими компаниями, которые по роду деятельности привязаны к одному бизнесу. Так, например, он является совладельцем ООО «Автеп» (общепит, столовые), ООО «Реквием-Урал» - 50%.
ООО «Комбинат специализированных услуг» в похоронном бизнесе Нижнего Тагила с 2005 года.

Собственники: Дмитрий Бачевский - 80%, ООО «Комбинат специализированных услуг» - 13,33%, Юрий Арльт - 6,67%.
Директор компании: Сергей Лузин
По данным системы СПАРК, прибыль компании на конец 2016 года составила 28,2 млн рублей

На балансе ООО "Комбинат специализированных услуг" находятся кладбища города: Центральное, Висимское, Рудника имени 3-го Интернационала, комплекс крематория с колумбарием, магазин ритуальных принадлежностей.

Организация имеет бессрочную лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности (медицинские отходы, животные).

ООО «Обряд» - на рынке с 2002 года.

Собственник: Руслан Булгаков - 100%

На конец 2016 года выручка от продаж по официальным данным составила 249 000 рублей.

Сведения о контрактах в открытых источниках отсутствуют.
ООО «Некрополь» - игрок на рынке ритуальных услуг с 2006 года.

Собственники: Андрей Кравченко - 33,33%, Олег Таланкин - 33,33%, Виталий Илюшкин - 33,33%
Директор: Андрей Кравченко

Информация о прибыли компании в официальных источниках отсутствует.

Сведений о муниципальных контрактах также нет.

В Нижнем Тагиле есть также и другие ритуальные конторы. Некоторые из них числятся в системах как организации с высоким индексом риска.
ООО «Копи»
с 2000 года
Собственник: Роман Пышин - 100%
Выручка от продаж за 2016 год - 2 540 000 рублей,
муниципальные контракты отсутствуют


ООО «Помощь»
с 2004 года
Совладельцы: Ксения Федотова - 50%, Екатерина Ахунова - 50%
Директор: Игорь Федотов
Данные о прибыли компании отсутствуют

ООО «Юстус-ритуал»
с 1995 года
Собственник: Татьяна Лаптева - 100%,
Директор: Леонид Лаптев
Данные о прибыли компании отсутствуют


Выручка похоронных агентств в 2016 году
по данным системы СПАРК составила
77 116 000
рублей
По официальным данным, в 2017 году в Нижнем Тагиле зарегистрировано 5 004 умерших. Если посчитать, что бюджетный вариант похорон обходится в среднем в 20 000 рублей, то выручка похоронных агентств города в 2017 году составила более 100 млн. рублей.

В 2016 году смертность составила 5 400 человек, объем рынка составлял примерно 108 млн. рублей.

Собеседники редакции говорят, что часть ритуального бизнеса в Нижнем Тагиле работает неофициально.

Собеседник редакции
Вряд ли кто-то кого-то бесплатно хоронит. Да и 20 000 - это весьма скромный бюджет. Поэтому (учитывая городскую смертность) в тени ежегодно находятся порядка 30 миллионов рублей.
Ритуальные агентства в Нижнем Тагиле поделили районы и кладбища
«Реквием» - он на рынке самый главный и он решает, кому быть на рынке похоронных услуг, а кому нет. А насчет других, кто остался - их не трогают для отвода глаз. Честно сказать - все просто купили. Остальным кидают работу, как кость собаке, чтобы не умерли совсем. Если еще и эти мелкие конторы вывести из игры, то тогда свободно можно будет доказывать, что «Реквием» - монополист. А пока на рынке несколько ритуальных агентств - это создает видимость выбора и конкуренции.

Собеседник редакции
Похоронить человека на том или ином кладбище в Нижнем Тагиле можно только через конкретные агентства, говорят собеседники редакции.

Например, захоронения на кладбище Дзержинского района делает ООО «Некрополь». ООО «Реквием» и ООО «Обряд» – работают на Центральном кладбище, на Руднике, Висимское кладбище и Старатель.

Единственный в городе крематорий на кладбище «Центральное» стоит на балансе ООО «Комбинат специализированных услуг».

Собеседник редакции
Нарезка земли под захоронения на городских кладбищах проходит на тендерной основе. «Реквием» практически всегда выигрывает тендеры. Он в приоритете, потому что морг его и больше условий для качественной работы. Кытманов и «Реквием» - монополисты. Они реально широко шагают. Все негласные законы по взаимодействию с полицией и прочими ими самими же подписаны. Свои столовые для поминальных обедов.
Коррупция в ритуальном бизнесе Нижнего Тагила
Бонусы за слив данных об умерших получают как полицейские, так и медики Нижнего Тагила.
Деньги и лояльность в обслуживании - вот что получают от ритуальных агентств те, кто работают на налоги граждан.

В целом ситуация не уникальная: по всей России врачи скорой и сотрудники больниц сообщают о «клиенте» и ритуальщикам, и полиции. Причем первые на место зачастую приезжают быстрее, чем правоохранители.
говорят
В каждой больнице, в каждом отделении полиции и в каждом опорном пункте есть списки с телефонами всех ритуальных агентств города для вызова.
В дежурной части каждого отдела полиции есть список ритуальных агентств города. Но первым информацию об умерших сообщают всегда «Реквиему», говорят источники.
Ситуация в Нижнем Тагиле такова, что только «Реквием» возьмется за неопознанный труп или утопленника, который в воде месяц пролежал. У них свои холодильники, свой морг. И по понятным причинам, «Реквиему» в первую очередь уходит информация обо всех наступивших смертях на участке. Ссориться с ними полицейским просто не выгодно, намучиться потом с неопознанным трупом никому не хочется. Я им не солью умершего, они в следующий раз не приедут и не заберут бесхозный. Бесхозные трупы они хранят у себя, а потом им город перечисляет деньги за погребение, насколько я знаю.

Полицейский
Если человек умирает в больнице, врачи сообщают о наличии покойника за деньги в ООО «Реквием». Сотрудничество основано на подкупе, чтобы информация не уходила другим агентствам. Предоставляют информацию как сотрудники скорой помощи, так и медперсонал больниц.
Лежала в больнице. Перевели из реанимации в обычную палату. Когда переводили, в реанимации оставалась лежать бабушка после ДТП. Спустя несколько дней спустилась в реанимацию переговорить с медсестрой. Смотрю - бабушки нет. Спрашиваю: «Где?». Медсестра говорит, что умерла. Просто из любопытства решила узнать, куда потом тела из реанимации увозят. Медсестра ответила: «Закрываем, на каталке вывозим к черному входу. «Реквием» приезжают и забирают». Я уточнила, почему именно «Реквием»? Медсестра ответила, что с этой конторой есть договоренность. По факту получилось, что агентству сообщили раньше, чем родственникам.

Жительница Нижнего Тагила
От больницы до могилы
1
Морг
Морг в Нижнем Тагиле принадлежит ООО «Реквием» с 2015 года. Родственники умерших рассказывают редакции, что плата за хранение тела взимается за каждый день пребывания, при этом ФЗ «О похоронном деле» гласит, что хранение тела в морге бесплатно в течение 7 дней.
2
Захоронение
При выборе места захоронения в ряде случаев нужно заплатить деньги за место по желанию заказчика. За работу копальщиков тоже могут попросить отдельную сумму наличными. Размер оплаты зависит от сложности поставленной задачи (качество почвы, наличие препятствий в виде оградок, деревьев и т.д.).
3
Поминки
Обычно поминальный обед входит в общую стоимость ритуала. У каждого ритуального агентства в Нижнем Тагиле есть ряд собственных столовых или договоренности с чужими.
4
Памятник
Изготовление памятников входит в комплексную деятельность крупных похоронных домов в Нижнем Тагиле. Стоимость варьируется в зависимости от выбранного материала и сложности исполнения.
5
Уход за могилой
Порядок в месте захоронения поддерживают родственники. Часто места захоронения страдают от вандалов. Некоторые агентства предлагают ухаживать за могилами, это актуально для тех, кто не живет в городе.
В 2015 году ООО «Реквием» выкупило у муниципалитета морг на 25 квартале, единственное в городе бюро судебно-медицинской экспертизы стало частным.

Помимо этого в городе есть еще паталогоанатомическое отделение Демидовской городской больницы на Горошникова, 37.

За что берут деньги похоронщики Нижнего Тагила
Официальные платежи:
В стоимость похорон (средняя цена - 20 000 рублей, далее может увеличиваться в зависимости от пожеланий):

- стоимость похоронной атрибутики (гроб, одежда, венки, цветы, панихида, крест, фото),

- стоимость косметических процедур и манипуляций,

- стоимость отпевания,

- стоимость транспорта, подготовки могилы, места на кладбище.

Неофициальные платежи:

- выбор места захоронения,
- отдельная плата за трудность поставленной задачи при копке могилы.

Люди, которым пришлось хоронить близких, рассказывают о том, что сначала смотритель показывает места возле мусорки или там, где круглый год стоит вода. Заказчики, как правило, не желают хоронить близких в таком месте. Тогда начинается торг за более комфортное место.
Как пояснил смотритель кладбища, когда мы приехали выбирать место для будущей могилы: «Вы меня поймите, сказали, делать захоронения только в этом квадрате, другого предложить не могу». Там стояла вода. Начали узнавать, как можно похоронить ближе к центру кладбища. Сразу нашлись места, за наши деньги - 25 000, 50 000, 100 000 рублей, в зависимости от того, насколько «козырным» будет место. Но при этом, в любом случае нужно поднимать документы и смотреть, не куплено ли уже место заранее. Люди, как правило, пребывают в шоковом состоянии и готовы на все. Этим ритуальщики и пользуются.

Собеседник
Как могут обмануть?
Замена ритуальных принадлежностей на более дешевые
Только во время церемонии можно увидеть, что по факту ритуальные принадлежности отличаются от ранее выбранных и оплаченных. Скандал по этому поводу на похоронах, как правило не устраивают, не до этого. Но осадок от того, что похоронили не «по-людски» у близких остается.
«Двойная» оплата за подготовку могилы и навязывание услуг
Даже если место захоронения понравилась сразу, копальщики могил охотно просят оплатить их услуги. Часто в шоковом состоянии близкие умершего не сразу понимают, что эта плата уже может входить в общий прайс, оформленный в похоронном агентстве. Равно как и оплата ненужных ритуальных принадлежностей.

Плата за хранение тела в морге
По закону тело в морге хранится бесплатно 7 дней. Поскольку морг частный, начиная со вторых суток хранения взимается плата.
Эпизод из фильма «12». Режиссер - Никита Михалков.
С декабря 2014-го по июль 2016 года директор ритуального агентства «Мемориал» заключал договора на установку памятников и надгробий. При этом никаких услуги родственникам погибших оказаны не были.

Выявлены 127 клиентов, оплативших услуги на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Согласно данным системы СПАРК, директором ООО «Мемориал» являлся Артём Игоревич Захаров. Организация была исключен из ЕГРЮЛ 13 марта 2018 года.

Судебные материалы составили 38 томов, подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.
Конкурентные преимущества или монополия?
Обслуживание «под ключ» в Нижнем Тагиле уже добралось и до ритуального бизнеса. Родственникам в момент скорби удобно работать с одной компанией, которая и организует прощание, и устроит поминки, и с транспортом поможет, и памятник потом поставит.

Однако войти на рынок новым игрокам может быть непросто, говорят специалисты. Как показывает статистика, бизнес этот - с многомиллионной выручкой. И делиться ей не хочет никто.
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