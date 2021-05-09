Культобзор на tagilcity.ru
Гитара, вальс и музыкальные фантазии
Куда сходить среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья! На предстоящей неделе в городе продолжатся праздничные мероприятия ко Дню Победы. Будни будут необыкновенно музыкальными - нас ждут разнообразные концерты и творческие выступления.

Как всегда, можно будет увидеть новые фильмы и посмотреть любимые спектакли.

Как разнообразить будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Концерты



«Майский вальс»

13 мая в 11:30

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Прозвучат стихи и песни о войне в исполнении ансамбля педагогов «Белиссимо» и ансамбля старшего хора «Кантилена». Ждем всех желающих послушать песни о далеких днях войны, о мире, жизни и любви.


Центральная городская библиотека, пр. Строителей,1а







﻿Концерт «Травма»

10 мая в 19:00


Стоимость: 600 - 800 рублей

Клуб INJI, ул. Восточная улица, 18



﻿Концерт «Эшелон Победы»

13 мая в 18:00

Отчётный концерт
Народного коллектива хора «Русская песня».

Стоимость: 150 рублей

Дворец культуры имени И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей,1

«Полёты с Фантазией»
11 мая в 18:30

Экстремальное путешествие во времени и пространстве. За полтора часа мы промчимся через века по самым разным странам: Италия и Ливан, Франция и Япония, Израиль и Аргентина, Босния и Герцеговина… даже Эфиопия.

Стоимость: 950 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Царь гитары»: Артём Дервоед
13 мая в 18:30

Артём Дервоед является одним из наиболее ярких исполнителей на классической гитаре и постоянным гостем престижнейших мировых площадок, включая залы Берлинской и Кёльнской филармоний, Тонхалле (Дюссельдорф, Германия), Карнеги-холл и Джордан-холл (США), Бунка Кайкан (Япония), Концертный зал имени Чайковского, Большой зал Московской консерватории. Его репертуар включает 33 концерта для гитары с оркестром, программы камерной музыки и сочинений для сольной гитары от ренессанса до наших дней.

Стоимость: 400-600 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Музыкальный вечер с Маринэ Пылаевой
14 мая в 20.00

Гостей приглашают на встречу с певицей из Екатеринбурга Маринэ Пылаевой.

Вход свободный.

Ресторан «Demidov Plaza»
«Спасибо деду за Победу»

13 мая в 18:00

Концерт самодеятельных авторов и исполнителей, посвящённый «Дню Победы».

Стоимость: 55 рублей

Дворец культуры имени И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей,1



«Навсегда с тобой»

14 мая в 19:00

Концерт Светланы Кашиной.

Стоимость: 2000 рублей

ДК НТМК, ул. Металлургов, 1






«Время не ждет»

14 мая в 18:00

Совместный концерт коллективов ДК Школьников.

Стоимость: 300 рублей

ДК Школьников, ул. К.Маркса, 39

Спектакли

«Головлёвы. Маменька»

14 мая в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«После Бунина»

13 мая в 18:30


Стоимость: 250 рублей


Новый молодёжный театр

«Город, создающий облака»

14 мая в 18:00


Стоимость: 300 рублей


Новый молодёжный театр

«Истории Ладошкиных»

11 мая в 11:00


Стоимость: 300 рублей


Новый молодёжный театр

«Вдовий пароход»
10 мая в 18:00

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1

«То, кого вам приходится сильно любить»
13 мая в 18:00

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1



«Семейный вечер в музее»

14 мая в 18:00

Выставочный комплекс Уралвагонзавода распахнет свои двери для всех желающих

Вас ждет множество конкурсов, викторин и мастер-классов. Вы сможете окунуться в историю Уралвагонзавода и танкостроения, проверить свои знания и умения и выиграть призы.


Кино
«Кролик Питер 2»

С 13 мая

«Красногвардеец», «Россия», «Родина»


«Иваново счастье»

С 13 мая

«Красногвардеец»
The Box

С 13 мая

ТЦ DEPO
«Пила: Спираль»
С 13 мая

«Родина», «Россия»
Балет «Лебединое озеро»

11 мая в 19:00
﻿

Классический национальный русский балет

п/р Александра Бутримовича.


Городской Дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37


Праздники и памятные даты

12 мая
День экологического образования
12 мая
Международный день медицинской сестры
13 мая
День Черноморского флота ВМФ России
14 мая
День фрилансера
15 мая
День астрономии

15 мая
Международный день семей
Продуктивной недели!
Текст и оформление: Нателла Николова