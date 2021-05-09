





«Семейный вечер в музее»



14 мая в 18:00



Выставочный комплекс Уралвагонзавода распахнет свои двери для всех желающих



Вас ждет множество конкурсов, викторин и мастер-классов. Вы сможете окунуться в историю Уралвагонзавода и танкостроения, проверить свои знания и умения и выиграть призы.



