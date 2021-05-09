Друзья! На предстоящей неделе в городе продолжатся праздничные мероприятия ко Дню Победы. Будни будут необыкновенно музыкальными - нас ждут разнообразные концерты и творческие выступления.
Как всегда, можно будет увидеть новые фильмы и посмотреть любимые спектакли.
Как разнообразить будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Прозвучат стихи и песни о войне в исполнении ансамбля педагогов «Белиссимо» и ансамбля старшего хора «Кантилена». Ждем всех желающих послушать песни о далеких днях войны, о мире, жизни и любви.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей,1а
ДК НТМК, ул. Металлургов, 1
ДК Школьников, ул. К.Маркса, 39
«Головлёвы. Маменька»
«После Бунина»
13 мая в 18:30
Стоимость: 250 рублей
Новый молодёжный театр
«Город, создающий облака»
14 мая в 18:00
Стоимость: 300 рублей
Новый молодёжный театр
«Истории Ладошкиных»
11 мая в 11:00
Стоимость: 300 рублей
Новый молодёжный театр
Классический национальный русский балет
п/р Александра Бутримовича.