Собеседник TagilCity.ru, работающий на рынке недвижимости в России и за рубежом, высказал предположение, что столь спешное появление прописки у жильцов после начала строительства на территории связано с желанием собственников получить максимальное количество квадратных метров взамен этого дома. Право собственности в данном случае, по мнению эксперта, бесспорно, однако и здравый смысл никто не отменял: вряд ли хозяевам этой постройки удастся получить по целой квартире на каждого прописанного жильца или собственника.