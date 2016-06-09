квест «По следам «Тагильской мадонны» (центр, Выя);

квест «Загадки Тагильской лагуны» (набережная).





Заявки на участие в квесте принимаются по электронной почте: artmnt_mass@mail.ru (в теме письма указать «заявка на квест»).

Нижнетагильский музей изобразительных искусств в День города-2018 приглашает на увлекательные путешествия по Нижнему Тагилу!Для жителей и гостей города музей предлагает два маршрута:Музей приглашает всех желающих совершить прогулку по городу, взяв маршрутный лист приглянувшегося квеста. Выполняя задания, изучая интересные факты, вы узнаете историю города, его памятников и сооружений. Даже если улицы, по которым будет проложен маршрут, вам хорошо знакомы, задания не покажутся вам скучными, ведь многие факты и события давно забыты.Приглашаются к участию команды (семьи, коллективы) от 2 до 7 человек.Участникам команд, прошедших обязательные пункты маршрута, будут высланы сертификаты участников (в электронном виде).Стартовать и финишировать можно в любое время, главное сделать отметку в путевом листе и публикации в социальной сети.Победители получат дипломы (в электронном виде), а также памятные призы от Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Центра развития туризма г.Нижний Тагил.