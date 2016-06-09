С 12.00 до 20.00 для вас будет работать экспозиция «Лисьегорская башня», которая рассказывает об истории ее создания, а также о том, как использовалось это здание в разные времена.
Атмосферу музея дополняют уникальные диорамные снимки, благодаря которым каждому открываются виды на старый Нижнетагильский поселок конца XIX в.
Стоимость участия (формирование групп до 15 чел), экскурсии стартуют каждые полчаса: дошкольник – 15 руб., учащийся – 15 руб., студент – 15 руб., пенсионер – 20 руб., взрослый – 30 руб.