Культобзор tagilcity.ru
11 августа
День города-2018
Нижнему Тагилу - 296 лет!
Как отметить День рождения любимого города?
Дорогие тагильчане и гости города! 11 августа пройдет празднование 296-го Дня рождения Нижнего Тагила.

Редакция TagilCity.ru подготовила для вас подробный план мероприятий с удобной навигацией, чтобы вы не пропустили ни одного праздничного события!
Смотреть схему перекрытия улиц в День города-2018 в Нижнем Тагиле
11 августа с 12.00 до 00.00 в Нижнем Тагиле будут перекрыты центральные улицы:

  • Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Красноармейская на участке от улицы Уральская до улицы Горошникова;
  • Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральская;
  • Уральская на участке от проспекта Ленина до улицы Красноармейская;
  • Пархоменко на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
  • Строителей на участке от дома №2 до улицы Пархоменко;
  • Лисогорская на участке дороги от дома №20 до дома №2;
  • Доменная на участке от дома №2 до дома №6;
  • Гаева на участке от дома №1 до дома №15.
Общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле будет работать до 2:00
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Семейная развлекательная программа «Город на горе»
14.00 18.00
  • концертная программа от лучших творческих коллективов ДК «Юбилейный» и учреждений культуры города;
  • настольные игры и твистер-великан;
  • йога;
  • лектории на траве;
  • мастер-классы по танцам;
  • граффити, инсталляции;
  • фотозоны, арт-объекты и многое другое.
18.00 – 19.30
«Всемирный фестиваль уличного кино»
19.30 – 23.00
Кинопоказ под открытым небом:
  • «Берегись автомобиля»;
  • «Иван Васильевич меняет профессию».
Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха им. А.П. Бондина
10.00 – 14.30
Акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор» (центральный вход в парк).
14.00 – 18.00
Региональные соревнования по силовому экстриму
18.00 – 21.00
Музыкальный фестиваль «Живой звук»
Площадь за КДК «Современник»
  • 15.00 – 17.00 Выступление профессиональных коллективов Нижнетагильской филармонии: симфонический оркестр, эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд», оркестр народных инструментов «Тагильские гармоники».

  • 18.00 – 22.00 Музыкальная программа творческих коллективов ДК «Юбилейный», ЦКиК «НТМК», ДК имени И.В. Окунева, «Городской дворец молодежи», группы «Формат звука».

  • 22.00 – 00.00 Выступление Влада Соколовского.
Светомузыкальный фонтан
14.00 – 17.00
Концертная программа детских коллективов учреждений культуры города
18.00 – 21.00
Концертная программа творческих коллективов «Досуговый центр «Урал»
21.00 – 00.00
Зажигательные ритмы клубной музыки от популярных диджеев проекта «Территория звука»
Набережная Тагильского пруда «Тагильская лагуна»
  • 14.00 – 17.00 Ярмарка эксклюзивных изделий декоративно-прикладного творчества из Екатеринбурга, Ирбита, В.Салды, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и других городов Свердловской области.

  • 14.00 –17.00 Интерактивные точки, фотозоны, проект «Фотосушка», фестиваль хоров, квесты и многое другое.
Площадка семейного отдыха и развлечений
Компания МТС празднует День города – 2018 вместе с тагильчанами! Большая зона с развлечениями для всей семьи, а также для самых смелых, сильных и ловких ждет на набережной Нижнетагильского пруда напротив Театрального сквера.
С 12.00 до 17.00 работают:
Большой и малый батуты
Почувствуй, что можешь летать!
Большая дженга
Проверь свою ловкость и смекалку.
Фотозона: добавь в свою коллекцию множество новых крутых фоток!
Кроме того, тагильчан ждут комфортная лаунч-зона на ковре-травке, где можно отдохнуть на креслах-мешках и подзарядить свой гаджет. Раздача фирменных шаров, леденцов для больших и маленьких сладкоежек и листовок с выгодными предложениями от МТС.
Также в течение всего праздника будут разыгрываться призы: всех гостей ждут подарки! А тагильчане, имеющие при себе паспорт, смогут подключить новый выгодный тариф МТС прямо во время празднования Дня города.
Приходите в День города всей семьей на площадку МТС за хорошим настроением и яркими эмоциями!
Площадь за Нижнетагильским драматическим театром им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
«Театрград – для взрослых и ребят»
15.00 – 21.00
  • спектакли в исполнении лучших театральных коллективов города;
  • мастер-классы по технике вождения куклы, гриму и театральной бутафории.
20.00
  • гала-концерт лучших капустных номеров театральных коллективов города
Детский праздник «Киндерград»
Театральный сквер
Гостей праздника ждут 11 августа с 14 до 17 часов в Театральном сквере. Им предложат «испечь» именинный торт, приобрести навыки поиска информации в «библиотечных гонках», запечатлеть себя в образе путешественника в фотосалоне «Ветер странствий», встретиться с Незнайкой и компанией, попробовать себя в роли сказочника, побывать в мультяшной Тилимилитрямдии, разгадать тайны замка Хогвартс, поучаствовать в чемпионате по книгоборью «100 пудов».

Кроме того, в рамках «Киндерграда» пройдет книжная ярмарка от популярных издательств страны, на площадке «Литературный пикник» состоятся встречи с известными уральскими писателями:

  • 14.15 – творческая встреча с писателем Верой Мосовой;
  • 15.15 – творческая встреча с писателем Анной Матвеевой;
  • 16.15 – творческая встреча с писателем Евгением Гоглоевым, автограф-сессия для всех желающих.
Спортивные мероприятия
10.00
Открытый турнир по пляжному волейболу.
Площадка для пляжного волейбола на улице Верхняя Черепанова.
10.00 – 17.00
Открытый Кубок города по парусному спорту, посвященный Дню города.
Акватория Тагильского пруда.
11.00
XIX Открытый чемпионат города по стритболу, посвященный Дню города - 2018.
ФОК «Президентский»
11.00
Первенство города по настольному теннису
Клуб «Маяк», ул. Карла Либкнехта, 19.
11.45 – 18.00
Открытое первенство города по мотокроссу на призы Черепановых.
Трасса клуба авто-мотоспорта «Лидер», ул. Балакинская, 61.
9.00
Открытое первенство города по парашютному спорту.
База ООО «Аэроурал», площадка «Грань».
Специальная программа ко Дню города в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»
Пешеходные экскурсии
С 12.00 до 20.00 для вас будет работать экспозиция «Лисьегорская башня», которая рассказывает об истории ее создания, а также о том, как использовалось это здание в разные времена.

Атмосферу музея дополняют уникальные диорамные снимки, благодаря которым каждому открываются виды на старый Нижнетагильский поселок конца XIX в.
Стоимость участия (формирование групп до 15 чел), экскурсии стартуют каждые полчаса: дошкольник – 15 руб., учащийся – 15 руб., студент – 15 руб., пенсионер – 20 руб., взрослый – 30 руб.
Мастер-классы
Тематические экскурсии
Интерактивные мероприятия
Мероприятия по истории народных традиций
Квесты по Нижнему Тагилу от музея изобразительных искусств
11 и 12 августа с 11.00 до 17.00
Нижнетагильский музей изобразительных искусств в День города-2018 приглашает на увлекательные путешествия по Нижнему Тагилу!

Для жителей и гостей города музей предлагает два маршрута:
  • квест «По следам «Тагильской мадонны» (центр, Выя);
  • квест «Загадки Тагильской лагуны» (набережная).
Музей приглашает всех желающих совершить прогулку по городу, взяв маршрутный лист приглянувшегося квеста. Выполняя задания, изучая интересные факты, вы узнаете историю города, его памятников и сооружений. Даже если улицы, по которым будет проложен маршрут, вам хорошо знакомы, задания не покажутся вам скучными, ведь многие факты и события давно забыты.

Приглашаются к участию команды (семьи, коллективы) от 2 до 7 человек.

Участникам команд, прошедших обязательные пункты маршрута, будут высланы сертификаты участников (в электронном виде).

Стартовать и финишировать можно в любое время, главное сделать отметку в путевом листе и публикации в социальной сети.

Победители получат дипломы (в электронном виде), а также памятные призы от Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Центра развития туризма г.Нижний Тагил.

Заявки на участие в квесте принимаются по электронной почте: artmnt_mass@mail.ru (в теме письма указать «заявка на квест»).
00:00
Пиротехническое шоу
в акватории Тагильского пруда
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