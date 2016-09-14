Будни в Нижнем Тагиле: филармония, барды и летающие лыжники
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Наступила очередная осенняя неделя. Дни становятся короче, солнышко греет все меньше. Хочется тепла и уюта. TagilCity.ru подобрал для вас мероприятия, где вы с пользой проведете эти осенние дни.
Нижнетагильская филармония открывает новый сезон. «Филармонический фейерверк» увлечет слушателей в прекрасный мир музыки.
На концерте, посвященном творчеству Булата Окуджавы, поклонники поэта услышат любимые стихи и песни в исполнении тагильских бардов.
А также вас ждут летающие лыжники, лекция об искусстве в природе, новинки кино и многое другое.
Любви и тепла вам в эти дни осени!
Мероприятия 10 – 13 сентября
«Филармонический фейерверк»
11 сентября с 18:30 до 20:00 Открытие XXIV сезона. Выступают коллективы и солисты Нижнетагильской филармонии.
Стоимость билетов: 400 – 700 рублей. Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 25
Бардовский концерт «Мы помним вещего Булата»
13 сентября в 18:00 В программе концерта прозвучат песни на стихи Булата Окуджавы в исполнении бардов и самодеятельных авторов, а также, песни и стихи о нем самом. Стоимость билетов: 50 рублей. ДК им. Окунева
Лекция «Мастерская живой природы бионика»
13 сентября в 18:00 Как искусство живой природы повлияло на умы и вдохновение людей? Что человек подсмотрел у животных и растений, и что использовал в своих изобретениях? Это вы узнаете не только в теории, но и на практических опытах. Стоимость:дошкольник – 15 руб., учащийся – 30 руб., студент – 35 руб., пенсионер – 45 руб., взрослый – 45 руб. Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а.
Клуб обучения рисованию для взрослых «Рисуют все!»
С сентября 2018 года клуб обучения рисованию для взрослых «Рисуют все!» начинает набор в творческую группу. Занятия проводятся каждое воскресенье в 13:00. Ваш возраст и умение рисовать абсолютно не имеют значения. Опытный художник-педагог научит вас рисовать «с нуля». Начать обучение в клубе можно в любое время в течение всего года. Стоимость: взрослый – 150 рублей, ребенок – 100 рублей. Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7.
День открытых дверей в школе уличного танца SEVENTEEN
14 сентября в 19:00 Программа:
Бесплатные пробные занятия по стилям Popping и Breaking.
Запись в группы.
Организационное собрание для родителей.
Вторая обувь обязательна! Стоимость: бесплатно. ДКЖ им.Гагарина (малый зал), ул. Хохрякова, 17.
Первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина
11 и 12 сентября в 11:00 – соревнования между юношами 14 и 16 сентября в 11:00 соревнования между юниорами
Комплекс трамплинов на горе Долгой
Новинки кино
Боевик «Великий уравнитель 2»
Сеансы с 10 по 13 сентября «Россия»: 12:10, 16:25, 22:50 «Родина»: 11:55, 16:15, 22:45 ТЦ DEPO: 10:20,12:45, 15:10, 17:35, 19:05, 20:00, 21:25, 22:25
Фантастика «Темные отражения»
Сеансы с 10 по 13 сентября «Россия»: 12:55, 17:00, 21:00 «Родина»: 12:45, 16:50, 20:55 ТЦ DEPO: 10:30, 11:20, 12:40, 14:50, 15:30, 17:10, 19:20, 21:30, 23:40
Фантастика «Кин»
Сеансы с 10 по 13 сентября «Россия»: 14:45, 20:50 «Родина»: 14:15, 20:45 ТЦ DEPO: 12:25, 16:25
Драма «История одного назначения»
Сеансы с 10 по 13 сентября «Россия»: 10:00, 18:40 «Родина»: 09:45, 18:35 ТЦ DEPO: 10:05, 12:20, 14:35, 16:50
Документальный фильм «После лета»
Сеансы с 10 по 12 сентября «Красногвардеец»: 14:50, 18:20
Комедия «Клуб «Школа»
Сеансы с 10 по 12 сентября «Красногвардеец»: 14:30, 20:20
Праздники и памятные даты
10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств
11 сентября Всероссийский День трезвости
12 сентября День семейного общения
13 сентября День парикмахера
14 сентября День образования санитарно-эпидемиологической службы