Будни в Нижнем Тагиле: филармония, барды и летающие лыжники

Друзья! Наступила очередная осенняя неделя. Дни становятся короче, солнышко греет все меньше. Хочется тепла и уюта. TagilCity.ru подобрал для вас мероприятия, где вы с пользой проведете эти осенние дни.



Нижнетагильская филармония открывает новый сезон. «Филармонический фейерверк» увлечет слушателей в прекрасный мир музыки.



На концерте, посвященном творчеству Булата Окуджавы, поклонники поэта услышат любимые стихи и песни в исполнении тагильских бардов.



А также вас ждут летающие лыжники, лекция об искусстве в природе, новинки кино и многое другое.



Любви и тепла вам в эти дни осени!

