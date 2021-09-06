культобзор на tagilcity.ru
Черное и белое, уличный спорт и стихи
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! В эти выходные начинается новый театральный сезон, и мы вновь сможем насладиться игрой любимых актеров. Также тагильчанам предлагают почитать стихи в рамках акции «Культурная суббота» и посетить Фестиваль уличного спорта.
В общем, скучать не придется! Чтобы везде успеть и ничего не пропустить, читайте культобзор от TagilCity.ru.

Приятных и теплых вам выходных!
Музеи

11 сентября в 13.00


Пешеходная экскурсия«Прогулка по парку «Дома Черепановых»


Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

11 сентября в 13.00


Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»




Историко-краеведческий музей, пр. Ленина 1

11 сентября в 14.00


Пешеходная экскурсия «Лисья гора»




Выставочные залы, пр. Ленина, 1

Акция «Культурная суббота»

11 сентября в 13.00

Предлагаем присоединиться к новой Всероссийской акции «Культурная суббота»: выбрать стихотворение, написанное на языке народов России, и прочитать его на фоне экспозиции русского классического искусства. Стихи могут быть связаны с картинами напрямую или ассоциативно передавать дух культуры народов нашей страны.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Спорт
Фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть»
12 сентября в 10:00


Девятый поселок
Массовая прогулка «Бажовская верста»
12 сентября

Логистика:
7.30 - встреча на конечной УВЗ (Вагонка),
8.00 - встреча у гостиницы "Тагил",
11.00 - 16.00 - прогулка по маршрутам "Бажовской версты" на 12, 19 или 32 км,
19.00 - возвращение в Нижний Тагил.
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Концерты

«Чёрным по белому»

11 сентября в 17:00

Новый формат филармонических событий — проект «КварТЕТник в Доме Музыки» — открывается выступлением четырёх виртуозов-импровизаторов. Формат концерта близок к творческому вечеру, где исполнители не только играют и «соревнуются», но и рассказывают интересные истории из жизни артистов, делятся секретами мастерства и закулисной жизни.

Стоимость: 300-600 рублей

Большой зал филармонии,
пр. Ленина, 31

Концерт Лии Камкадзе
11 сентября в 20:00


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Концерт Василия Безбородова
10 сентября в 20:00

Маэстро 12-струнной гитары с хитами «От классики до рока» Василий Безбородов даёт свой сольный концерт.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Спектакли
«Загадочное ночное убийство собаки»
11 сентября в 18:00


Стоимость: 250 рублей

Молодежный театр, ул. Ильича, 37

Наш критик Котская Морда решил, что убийство собаки его тема, сходил на спектакль и как всегда рассказал о своих впечатлениях, попутно сетуя на театральный буфет.

(Не очень) «Загадочное ночное убийство собаки»

«Очень женатый таксист»

11 сентября в 17:00

Стоимость: 270 – 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Ханума»

12 сентября в 17:00

Стоимость: 270 – 320 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

"Трамвай "Желание"

12 сентября в 18:00


Маленький театр, ул. Уральская, 4/1

«Хочу быть волком»

11 сентября в 11:00 и 13:00


Стоимость: 200 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Дюймовочка»

12 сентября в 11:00 и 13:00


Стоимость: 200 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Путешествие варенья. Бэби Чехов»

12 сентября в 11:00


Стоимость: 200 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Сказка о царе Салтане»

12 сентября в 12:00


Стоимость: 170-200 рублей


Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33

Мультфильмы

«Вокруг света за 80 дней»

11 и 12 сентября

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«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Босс-Молокосос 2»

11 и 12 сентября


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Щенячий патруль в кино»

11 и 12 сентября


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

Кино

«Соври мне правду»

С 9 сентября


ТЦ DEPO

«Злое»

С 9 сентября


«Россия», «Родина», ТЦ DEPO

«Шан-чи и легенда десяти колец»

С 9 сентября


«Россия»,«Родина»,ТЦ DEPO

«Дом на другой стороне»

С 9 сентября


ТЦ DEPO

Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова

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