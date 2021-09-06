Друзья! В эти выходные начинается новый театральный сезон, и мы вновь сможем насладиться игрой любимых актеров. Также тагильчанам предлагают почитать стихи в рамках акции «Культурная суббота» и посетить Фестиваль уличного спорта.

В общем, скучать не придется! Чтобы везде успеть и ничего не пропустить, читайте культобзор от TagilCity.ru.



Приятных и теплых вам выходных!