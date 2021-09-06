11 сентября в 13.00
Пешеходная экскурсия«Прогулка по парку «Дома Черепановых»
Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
11 сентября в 13.00
Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина 1
11 сентября в 14.00
Пешеходная экскурсия «Лисья гора»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
«Чёрным по белому»
«Очень женатый таксист»
«Ханума»
"Трамвай "Желание"
12 сентября в 18:00
Маленький театр, ул. Уральская, 4/1
«Хочу быть волком»
11 сентября в 11:00 и 13:00
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Дюймовочка»
12 сентября в 11:00 и 13:00
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Путешествие варенья. Бэби Чехов»
12 сентября в 11:00
Стоимость: 200 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Сказка о царе Салтане»
12 сентября в 12:00
Стоимость: 170-200 рублей
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Вокруг света за 80 дней»
11 и 12 сентября
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Босс-Молокосос 2»
11 и 12 сентября
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Щенячий патруль в кино»
11 и 12 сентября
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Соври мне правду»
С 9 сентября
ТЦ DEPO
«Злое»
С 9 сентября
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Шан-чи и легенда десяти колец»
С 9 сентября
«Россия»,«Родина»,ТЦ DEPO
«Дом на другой стороне»
С 9 сентября
ТЦ DEPO