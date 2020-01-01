Друзья! Среди недели можно найти, чем себя занять! Королева второго плана – так называют Фаину Раневскую, о ее неповторимом чувстве юмора ходят легенды. Поклонники творчества Раневской смогут насладиться спектаклем о ее жизни. Юмором пронизана и кинокартина с незабываемым названием «Блоха в ухе» – история грандиозного фарса, где недоразумения, путаница, ложь и подозрения сматываются в один клубок. Также на неделе можно посетить новую выставку, посвященную визитной карточке.



Куда еще сходить и что посмотреть – вы узнаете из нового культобзора от TagilCity.ru.



Хорошего вам настроения!