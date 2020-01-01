Культобзор на tagilcity.ru
Раневская, визитки и блоха в ухе
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Среди недели можно найти, чем себя занять! Королева второго плана – так называют Фаину Раневскую, о ее неповторимом чувстве юмора ходят легенды. Поклонники творчества Раневской смогут насладиться спектаклем о ее жизни. Юмором пронизана и кинокартина с незабываемым названием «Блоха в ухе» – история грандиозного фарса, где недоразумения, путаница, ложь и подозрения сматываются в один клубок. Также на неделе можно посетить новую выставку, посвященную визитной карточке.

Куда еще сходить и что посмотреть – вы узнаете из нового культобзора от TagilCity.ru.

Хорошего вам настроения!
Разное
Праздник «Сочинили дети сказку»
13 декабря в 16:00

На празднике будут подведены итоги четырнадцатого городского открытого конкурса литературного творчества «Серая Шейка», посвященного Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку.

Городской Дворц детского и юношеского творчества, ул. Красногвардейская, 15
Обзорная экскурсия по экспозиции музея
«Демидовская дача»
12 декабря в 18:00

На экскурсии посетители познакомятся с историей Демидовской дачи. Вы узнаете, кем были хозяева дачи, и как менялся облик и предназначение этого удивительного здания в течение почти двух веков.

Стоимость: от 10,5 до 121 рубля

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
«От барокко до джаз-рока»
11 декабря в 18:30

Стоимость: 300-650 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Мозгобойня «Кино и музыка»
11 декабря в 19:00

Стоимость: 300 рублей

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Культурные пятницы: «День детей»
13 декабря

15:00 «Кадры из нашего детства». Просмотр советских фильмов.

18:00 Презентация фотопроекта в галерее «Угол».

Литературно-музейный центр «Дом Окуджавы», ул. Карла Маркса, 20А
Спектакли
Шоу ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»
12 декабря в 18:30


ГДМ, ул. Пархоменко, 37
«Одинокая насмешница»
10 декабря 18:00

Стоимость: 600-1600 рублей

Дворец культуры им. И.В. Окунева, пр. Вагоностоителей, 1
«Ревизор»
12 декабря в 18:00

Стоимость: 230-270 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Очень женатый таксист»
13 декабря в 18:00

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
Выставки
«Геометрия в природе», работает до 1 марта.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
«Всё как у людей», работает до 31 января.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
«Визитная карточка XIX – начала XX вв.», работает до 28 февраля.
Музей-усадьба «Демидовская дача»,ул. Красногвардейская, 5а
«Деревянное кружево», работает до 31 декабря.
Музей истории подносного промысла, ул.Тагильская, 24
«Дивной осени краски», работает до 15 февраля.
Музей истории подносного промысла
ул. Тагильская, 24
Западноевропейское искусство, работает до 31 декабря 2020 года
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Кино
Комеди Франсез: «Блоха в ухе»
(рус. субтитры)
10 декабря в 19:00

Раймонда Шандебиз подозревает мужа в измене. Она подстраивает ему ловушку, назначив тайное «анонимное» свидание в отеле «Шаловливый котик». Мсье Шандебиз не может и предложить, что письмо адресовано ему и посылает вместо себя своего верного друга Турнеля. Никто из героев не знает, что коридорный отеля по имени Пош похож на мсье Шандебиза как две капли воды…

Стоимость: 450 рублей

ТЦ DEPO
«Сиротский Бруклин»
Сеансы с 9 по 11 декабря

ТЦ DEPO
«Эспен в поисках Золотого замка»
Сеансы с 9 по 11 декабря

ТЦ DEPO

«Курьер»
С 12 декабря

ТЦ DEPO
«Джуманджи: Новый уровень»
С 12 декабря

«Россия», «Родина»
Праздники и памятные даты
9 декабря
День Героев Отечества в России
9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией
10 декабря
День прав человека
10 декабря
Международный день прав животных
10 декабря
Всемирный день футбола
11 декабря
Международный день танго
Текст и оформление: Нателла Николова