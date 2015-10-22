ТОП-100
самых влиятельных людей Нижнего Тагила
ТОП-100
самых влиятельных людей
Нижнего Тагила
В 2021 году Нижний Тагил столкнулся с последствиями коронакризиса, из-за пандемии кто-то усилил свои позиции, а кто-то наоборот потерял баллы в оценках экспертов. Свое влияние укрепили промышленники, которые провели выборные кампании депутатов Госдумы и Заксобрания Свердловской области без шероховатостей: оппозиция в этой политической гонке проиграла по всем фронтам, что также сказалось на ее минимальном присутствии в итоговом рейтинге влиятельных. Стала еще заметнее роль силовиков в Нижнем Тагиле: кто-то имеет вес больше благодаря должности, но некоторым персонам удалось занять топовые позиции в рейтинге в том числе из-за личного влияния на городские процессы. Далеко не все депутаты городской Думы Нижнего Тагила получили достаточное число баллов для попадания в рейтинг, а вот некоторые чиновники и предприниматели нарастили позиции за счет участия в крупных городских проектах. Кто потерял пункты в списке, кто резко усилил влияние и кому удалось дебютировать в рейтинге влиятельных в 2021 году — читайте в проекте редакции TagilCity.ru.
Рейтинг влиятельных
#1 Владислав Пинаев ▲1
Глава Нижнего Тагила.

9,09
В 2021 году мэр Владислав Пинаев возглавил рейтинг влиятельных тагильчан, с небольшим перевесом в баллах обойдя лидера прошлых лет Ибрагима Абдулкадырова. Три года на посту главы города укрепили влияние чиновника, а количество масштабных проектов, реализующихся в Нижнем Тагиле в этом году, добавило ему баллов в оценках экспертов. Сказалась на росте позиций Владислава Пинаева и спокойная избирательная кампания на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области.
#2 Ибрагим Абдулкадыров ▼1
Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полковник полиции. Почётный гражданин Нижнего Тагила с 2019 года.

﻿8,83
Полковник Ибрагим Абдулкадыров в 2021 году занял вторую строчку в рейтинге влиятельных тагильчан. Снижение влияния главного тагильского полицейского в этом году скорее связано с увеличением социальной и инфраструктурной повестки на фоне пандемии и реализации нацпроектов. Эксперты по-прежнему высоко оценивают роль этого силовика в Нижнем Тагиле.
#3 Вячеслав Погудин ▲14
Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Ленинского района.

Председатель комитета по социальной политике, член нескольких комиссий Законодательного Собрания Свердловской области. Почетный гражданин Нижнего Тагила с 2019 года. Награжден Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, Почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ.

7,41
Депутатство Погудина продолжается уже третий срок — сентябрьские выборы подтвердили устойчивость его позиций в городе. На фоне актуальности темы медицины последний год все больше людей, причастных к сфере, усиливают свое положение. Вячеслав Погудин неожиданно для многих вошел в тройку самых влиятельных тагильчан, обойдя промышленников и чиновников. Возможно, наши эксперты так высоко оценили депутата лишь на фоне победы на выборах в сентябре, ведь в прошлом году он располагался в конце второй десятки рейтинга.
#4 Денис Новоженов ▲14
Вице-президент, руководитель Дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК.

﻿7,38
Еще один взлет в нашем рейтинге в этом году у Дениса Новоженова. Это можно связать с рядом проектов в городе, которые реализует ЕВРАЗ и на которых Новоженов регулярно появляется: медийность ему свойственна. Однако раздача бонусов персоналу за вакцинацию от коронавируса на предприятии нашла понимание далеко не у всех сотрудников. Нарастающая экологическая повестка также может пошатнуть положение топ-менеджера предприятия — основного загрязнителя воздуха в Нижнем Тагиле. Неутешительными результатами снижения выбросов уже интересуются федеральные чиновники. На выборах в ЗакСО ЕВРАЗ свою задачу выполнил, сможет ли Новоженов помочь получить предприятию больше мест в Гордуме на выборах в следующем году?
#5 Александр Потапов ▲10
Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод».

﻿7,35
Руководитель еще одного градообразующего предприятия также укрепил свои позиции в рейтинге за этот год. Темпы вакцинации персонала, сохранение мандатов у депутатов в Законодательном собрании добавили плюсов в пользу предприятия и его руководителя. Однако самый большой вклад в рост влияния Александра Потапова внесла гладкая рокировка и вывод в депутаты Госдумы от УВЗ нового человека — Константина Захарова. Получить необходимое число голосов удалось без особой конкуренции и громких скандалов. И с хорошими добровольными пожертвованиями от предпринимателей на сумму 27 млн рублей на счёт Захарова и ещё 23 млн на счёт Рощупкина.
#6 Владимир Рощупкин ▲1
Исполнительный директор НПК «Уралвагонзавод».

﻿С 2016 года депутат Законодательного Собрания Свердловской области по Дзержинскому одномандатному избирательному округу № 19. С 2020 года почётный гражданин Нижнего Тагила.

﻿7,15
Исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин в этом году практически не изменил своего положения в рейтинге влиятельности: этот депутат ЗакСО продлил срок нахождения в органе власти, традиционно не выходя в медиасферу и действуя в непубличной плоскости.
#7 Вячеслав Горячкин ▼3
Первый заместитель Главы Администрации города.

﻿Избирался депутатом Нижнетагильской городской Думы 5, 6 созывов. Вице президент Нижнетагильской шахматной федерации.

﻿7,05
Для первого заместителя главы Нижнего Тагила изменение позиции в рейтинге несущественны, хотя он и выбыл из пятёрки лидеров. Тот случай, когда небольшое снижение в рейтинге в пользу колоссов местных элит ставит в один ряд с ними, а не принижает достижения.
#8 Мария Дронова ▲15
GR-директор ЕВРАЗа.

﻿6,81
Тагильчанка, отвечающая за связи ЕВРАЗа с чиновниками и политиками вошла в десятку влиятельных персон города. Однако визит в Нижний Тагил федерального чиновника, отвечающего за реализацию программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», стал для предприятия сигналом к тому, что пора прекращать давать обещания и заниматься реальным снижением вредного воздействия на экологию Нижнего Тагила. Теперь ЕВРАЗу пришлось анонсировать 10-ти миллиардные вложения: ведь за три года реализации программы состояние существенно ухудшилось. При этом Максим Корольков озвучил, что эффект появится не к 2024 году, а уже в 2022. И подтверждать эти слова чиновника предстоит именно ЕВРАЗу.
#9 Вадим Раудштейн ▼6
Депутат, адвокат. Председатель городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 3.

﻿6,81
Спикер городской Думы переместился с третьей позиции на седьмую. С одной стороны — он остался в десятке самых влиятельных тагильчан, а с другой — проиграл промышленникам и молодому чиновнику. В целом некоторый уход в тень во время областных и федеральных выборов для местного депутата вполне естественен. Ему предстоит проявить себя в 2022 году.
#10 Наталья Саввина ▲11
Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское».
Полковник внутренней службы.

6,53
Десятку самых влиятельных людей Нижнего Тагила замыкает представительница силовых структур, причём с двукратным ростом позиций. Этот рост демонстрирует общий тренд рейтинга в текущем году: силовиков в нем стало больше и позиции их улучшаются. Наталья Саввина поднялась в рейтинге на 11 позиций, в том числе за счёт стабильной многолетней работы под руководством Ибрагима Абдулкадырова. Однако считать ее просто формальным заместителем эксперты не стали и поставили достаточно высокие оценки, чтобы она вошла в десятку рейтинга.
#11 Валерий Суров ▼3
Заместитель Главы Администрации города по социальной политике.

﻿Заслуженный тренер России. Почетный работник общего образования Российской Федерации.

6,52
Оправляться от самоизоляции, дистанционного обучения и закрытых театров население будет ещё долго. Понятно, что один тагильский чиновник не изменит ситуацию в корне, но разбираться с последствиями придётся именно на местах. Валерию Сурову удалось снизить позиции всего на несколько пунктов: в этом году город громко вёл раскопки на предполагаемом склепе Демидовых, ярко открывал вторую очередь городской набережной и развлекал тагильчан онлайн. Обещание ремонта в Новом молодёжном театре, конечно, не сгладит ситуацию с нехваткой в городе педагогов, но сдвинет с мертвой точки вопрос, задаваемый годами.
#12 Владимир Радаев ▲15
Председатель первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК.

﻿Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Тагилстроевского района. Председатель Координационного комитета Ассоциации профсоюзных организаций города. Почетный гражданин Нижнего Тагила.

6,38
Еще один старожил уральской политики — представитель клана ЕВРАЗ НТМК, который четырежде избирался в Заксобрание региона. Рост более чем на 10 пунктов укрепил позиции Радаева в середине первой двадцатки самых влиятельных тагильчан в этом году. Частично оптимизм экспертов может быть связан с недавними выборами, где депутат без особого труда победил соперников. Однако сложно не заметить, что во время пандемии председатель профсоюза НТМК не допустил на предприятии истерию в связи с массовой вакцинацией от COVID-19.
#13 Константин Захаров new
Депутат Государственной думы 8 созыва от Нижнего Тагила. Экс-директор по персоналу НПК «Уралвагонзавод».

6,32
Этот представитель клана УВЗ стартовал в рейтинге влиятельных тагильчан сразу в первой десятке лидеров. Еще в прошлом году имя бывшего чиновника из мэрии, который вернулся работать в дочку «Ростеха», не считалось достаточно значимым для города. Однако выдвижение в депутаты Госдумы вместо Алексея Балыбердина и последующая победа на выборах подняли Захарова на уровень с топами элиты. Повторится ли такая высокая оценка наших экспертов через год — посмотрим.
#14 Алексей Бурдилов ▲30
Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике.

﻿6,24
О деньгах в этом году в Нижнем Тагиле говорят много и с гордостью: размер бюджета впервые перевалил за 16 млрд, кредиторская задолженность города снижается, а инвестиционные проекты множатся. Несомненно, вклад в это внес и лично Алексей Бурдилов — потому и рост позиций в рейтинге составил порядка 30 пунктов.
#15 Владимир Мартынов ▼5
Прокурор Ленинского района.

6,10
Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов в 2021 году выпал из десятки самых влиятельных тагильчан, однако вышел на первое место среди коллег — районных прокуроров.
#16 Константин Щапов new
Начальник отдела в городе Нижний Тагил УФСБ России по Свердловской области.

6,00
Предшественник Константина Щапова — Дмитрий Пустынников — в прошлом году замыкал пятерку самых влиятельных людей в Нижнем Тагиле. Щапову удалось войти в двадцатку рейтинга. При этом складывается ощущение, что эксперты скорее оценивали должность, а не персону. Если в начале года еще была какая-то протестная повестка и силовики появлялись в инфополе, то позже коронавирус снова перетащил внимание на себя. И такая тишина в эфире — скорее победа, а не поражение.
#17 Никита Беркутов ▲30
Начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

﻿Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 6. В 2004—2008 гг. — председатель Нижнетагильской городской думы. Лауреат премии им. Черепановых (2008 г.), почетный гражданин Нижнего Тагила с 2016 года.

5,95
На фоне аварийного состояния части цехов Коксохима, чадащего едкого дыма в течение лета и массовых жалоб тагильчан на состояние воздуха Никите Беркутову удается в этом году не просто сохранить работу и свои позиции в рейтинге влиятельных, но и существенно их повысить на 30 пунктов. По мнению редакции, это, пожалуй, самые завышенные оценки экспертов в этом году.
#18 Олег Сохраннов ▼5
Председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс».

﻿В начале 90-х годов он был директором ТОО «Фортуна». В 2021 году вошел в новый совет директоров при главе Нижнего Тагила. Награжден почетной грамотой Губернатора Свердловской области в 2019 году. Входит в состав Общественной палаты города Нижний Тагил 3 созыва.

5,90
Олег Сохраннов вновь становится самым влиятельным бизнесменом в нашем рейтинге, пусть и спустившись на несколько позиций. Строительная компания Олега Сохраннова регулярно получает контракты на капремонты домов в Нижнем Тагиле и другие работы.
#19 Сергей Гармаш ▼10
Прокурор Дзержинского района.

5,86
Снижение положения в рейтинге влиятельных для Сергея Гармаша по факту не говорит о том, что он сдает позиции: в 2021 году эксперты отдали более высокие баллы промышленникам, но в целом не забыли и про силовиков.
#20 Ирина Пудовкина ▲43
Директор НТТК «Телекон», медиаменеджер.
﻿
﻿5,82
Бронза среди женщин в рейтинге со взлетом из второй половины рейтинга сразу в двадцатку достается Ирине Пудовкиной, которая уверенно поглощает соединяет муниципальное и коммерческое телевидение. Заявка на участие в выборах в качестве самовыдвиженца стала сигналом о политических амбициях предпринимательницы, и это тоже сказалось на итоговых оценках экспертов.
#21 Геннадий Мальцев ▲21
Глава Ленинского района.

5,81
Замыкает вторую десятку лидеров рейтинга глава Ленинского района. В этом году Геннадий Мальцев оказался на позиции в два раза выше, и это можно обосновать насыщенной позитивной повесткой в подведомственном ему районе. Развитие инфраструктуры в рамках различных проектов — ремонты дорог, новая набережная, парк за ДК «Юбилейный», найденный склеп Демидовых, аллея врачей и другие объекты находятся именно в центре города.
#22 Елена Раудштейн ▲50
Директор РЦКО «Урал» (ЕВРАЗ).

﻿ 5,70
Беспрепятственное продление депутатства кандидата от ЕВРАЗ НТМК в ЗАкСО, а также отсутствие особых скандалов в повестке укрепили позиции еще одного представителя предприятия. Елена Раудштейн, занимаясь внутренними и внешними коммуникациями предприятия, деликатно обходила тему экологии до самого конца года, пока на НТМК не приехал федеральный чиновник для выяснения причин ухудшения состояния воздуха в Нижнем Тагиле. Однако до 2024 года остается немного времени, воздух в городе все еще не чистый и федеральные ведомства готовы идти на кардинальные меры, в том числе наказывая загрязнителей материально.
#23 Гаджи Абдулов ▲65
Директор «УБТ-Сервис».

﻿Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва.
﻿
﻿5,70
Работа на многочисленных объектах в рамках нацпроекта БКД позволила самому молодому депутату Гордумы нарастить влияние на повестку, а также снизить упоминания того, что он сын полковника Абдулкадырова. Однако от этого факта не уйти, поэтому часть экспертов наверняка ставили отметки с учетом родственных связей депутата.
#24 Сергей Силяев ▲9
Учредитель ООО «Водоканал-НТ».

﻿Председатель общественно-спортивной организации «Магнум-2008» по практической стрельбе из пистолета. Член общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское».

5,68
Регулярные штрафы от надзорных органов, проигранные суды, многочисленные жалобы населения и управляющих компаний на работу тагильского «Водоканала» не могут потопить учредителя компании. По волнам нашего рейтинга Сергей Силяев в этом году наоборот поднялся еще выше — теперь он вошел в тридцатку самых влиятельных тагильчан.
#25 Денис Корякин new
Директор по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК.

Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 8. Председатель комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Член комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям.

﻿5,67
Еще один представитель ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин появился в рейтинге влиятельных сразу в топ-25.
#26 Юрий Бармин ▲22
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил.

5,55
Коронавирусная повестка в городе повысила рейтинг еще одного представителя медицины — главного санитарного врача Нижнего Тагила. Четвертая волна коронавируса идет по городу, заболеваемость растет, однако снятие наиболее строгих мер в начале этого года оставило положительный отпечаток в памяти людей. И все понимают, что отчасти закрытие общественных мест находится именно в руках санврачей, которые докладывают об обстановке в городе областному и федеральному руководству.
#27 Вячеслав Малых ▲63
Гендиректор ООО «Нижнетагильский холодильник». Депутат Заксобрания.

5,55
Еще один взлет в нашем рейтинге связан с повышением статуса тагильского бизнесмена Вячеслава Малых, который из числа местных депутатов перешел в областные. Получение поста заместителя председателя комитета по экологии в ЗакСО может стать для бизнесмена шансом заявить об экологических проблемах родного города на областном уровне. А может и не стать.
#28 Людмила Абдулкадырова ▼17
Начальник управления промполитики и развития предпринимательства.

5,50
Коронакризис ударил по бизнесу, поэтому местных мер для развития предпринимательства было просто недостаточно, чтобы спасти небольшие компании, которые стали закрывать одна за другой. Регулярные нерабочие дни также сказались на бизнесе, поэтому позиции Людмилы Абдулкадыровой в этом году несколько снизились. Однако она по-прежнему остается одной из самых влиятельных тагильчанок по оценкам экспертов.
#29 Феодосий (Чащин) new
Епископ Нижнетагильский и Невьянский.

5,48
В этом году впервые епископ Нижнетагильский и Невьянский вошел в топ влиятельных, при этом именно Феодосий, который получил должность в 2021 году, оказался в тридцатке лидеров.Также Феодосий получил временное управление Серовской епархией. В миру родился под именем Сергей Владиславович Чащин.
#30 Александр Ревенко ▲44
Глава Дзержинского района.

5,40
Дзержинский район в повестке в 2021 году чаще всего звучал в связи с реконструкцией территории Пихтовые горы и работами на Ленинградском проспекте, которые в перспективе превратится в целый бульвар. При этом громких ЧП, имеющих отношения к районным чиновникам, не было. Поэтому Александр Ревенко получил высокие оценки и замыкает топ-30 рейтинга.
#31 Анатолий Толстов ▲19
Директор ООО «Антолл»

﻿Член общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское». Член совета при главе города по контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города, Президент Федерации спортивного ориентирования.

﻿5,38
Рост влияния Анатолия Толстова в 2021 году в Нижнем Тагиле можно смело связать с его бизнесом: во время пандемии продажи СИЗов ожидаемо растут, а одной из составляющих настоящей власти всегда были деньги.
#32 Андрей Чанышев ▼8
Прокурор Тагилстроевского района.

5,38
Андрей Чанышев выпал из тридцатки лидеров рейтинга, оставаясь в тройке самых влиятельных прокуроров Нижнего Тагила.
#33 Дмитрий Скоропупов ▲25
Гендиректор АО «Уралкриомаш».

Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва. Член комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

5,35
В 2021 году вошел в новый совет директоров при главе Нижнего Тагила и сразу попал в первую половину рейтинга. В этом году эксперты стали отмечать усиление влияния промышленников на городские процессы, что в принципе логично при статусе моногорода.
#34 Вадим Саматов new
Врио заместителя начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» — начальника полиции.

﻿Подполковник полиции.

5,32
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Вадима Саматова в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника полиции Нижнего Тагила. При этом подполковник юстиции вошел в топ-50 самых влиятельных тагильчан.
#35 Александр Коршаков new
Гендиректор ПАО «Уралхимпласт».

﻿5,29
В 2021 году вошел в новый совет директоров при главе Нижнего Тагила и сразу попал в первую половину рейтинга. В этом году эксперты стали отмечать усиление влияния промышленников на городские процессы, что в принципе логично при статусе моногорода.
#36 Николай Смирнов new
Гендиректор НТИИМ.

5,25
В 2021 году вошел в новый совет директоров при главе Нижнего Тагила и сразу попал в первую половину рейтинга. В этом году эксперты стали отмечать усиление влияния промышленников на городские процессы, что в принципе логично при статусе моногорода.
#37 Владимир Березин new
Прокурор Пригородного района.

5,24
Еще один силовик, который впервые появился в рейтинге влиятельных, причем сразу в топ-40. Однако среди прочих районных прокуроров Владимир Березин занимает самую скромную позицию. Эксперты связывают это в том числе с районом, за который отвечает прокурор — в пригороде обстановка гораздо спокойнее.
#38 Егор Копысов ▼19
Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству.

5,19
Егор Копысов в 2021 году получил меньше высоких оценок, чем в прошлом рейтинге. Вероятно, эксперты все меньше связывают имя чиновника со знаковыми городскими проектами.
#39 Леонид Мартюшев ▲54
Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва.

Заместитель председателя Федерации настольного тенниса города Нижний Тагил. Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, член комиссии по регламенту и этике в Нижнетагильской городской думе. Член общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское».

5,19
В 2021 году Леонид Мартюшев покинул пост председателя Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское», однако позиции политика в рейтинге влиятельности только выросли. Очевидно, что влияние на городские процессы не зависит от формальностей. Сказалась на росте медийности Леонида Мартюшева и его политическая кампания осенью 2021 года, когда он претендовал на кресло депутата Заксобрания Свердловской области от партии «Справедливая Россия».
#40 Егор Бычков ▲47
Директор и главный редактор АН «Между строк».

5,14
Еще один представитель медиа в нашем рейтинге Егор Бычков в прошлом году находился в последней двадцатке рейтинга, а в 2021 году ему удалось подняться в первую половину. В последние несколько лет редакция, которой руководит Бычков, испытала несколько кадровых потерь. В 2021 году издание покинула главред Наталья Вахонина и директору пришлось решать вопросы редакции.
#41 Ахсар Келехсаев new
Заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» – начальник следственного управления.

﻿Полковник юстиции.

5,10
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Ахсара Келехсаева в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника следственного управления Нижнего Тагила. При этом полковник юстиции вошел в топ-50 самых влиятельных тагильчан.
#42 Игорь Булыгин new
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра.

Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва. Член комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.

5,10
Игорь Булыгин в минувшем году выпал из рейтинга влиятельных, однако в 2019 году депутат занимал позицию в седьмой десятке. В 2021 году худрук тагильского театра вернулся в рейтинг, причем с ростом влияния по оценкам экспертов. Вероятно, восстановление работы театров после режима самоизоляции прибавило очков и тем, кто связан с искусством.
#43 Анатолий Зайцев ▼21
Начальник отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Полковник полиции.

4,28
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Анатолия Зайцева в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника 16 отдела полиции. При этом полковник полиции вошел в топ-50 самых влиятельных тагильчан, потеряв позиции с прошлого года.
#44 Анатолий Молчанов new
Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское».

﻿Подполковник полиции.

5,00
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Анатолия Молчанова в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника отдела экономической безопасности. При этом полковник полиции вошел в топ-50 самых влиятельных тагильчан, потеряв позиции с прошлого года.
#45 Евгений Каюмов ▼6
Управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа.

4,94
Чиновник с административными функциями и без ярких появлений в повестке второй год находится в рейтинге влиятельных, но в 2021 году его позиции снизились.
#46 Сергей Соседков ▼17
Начальник следственного отдела Ленинского района.

﻿Подполковник юстиции.

4,95
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Сергея Соседкова в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника следственного отдела Ленинского района. При этом полковник полиции вошел в топ-50 самых влиятельных тагильчан, потеряв позиции с прошлого года.
#47 Игорь Базилевич ▲49
Депутат, заместитель председателя городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 4.

4,91
Игорь Базилевич, несмотря на скандал с сыном, задержанным пьяным за рулем, остался в городской Думе. При этом три сотрудника ГИБДД (в том числе экс-начальник Анатолий Чернов). Вероятно, наши эксперты в своих оценках высказали мнение о том, что отец не в ответе за действия взрослого сына, факт пьяного вождения которым причем не был доказан.
#48 Алексей Храмцов ▼28
Начальник управления территориального развития и общественных связей.

4,91
Алексей Храмцов теряет позиции в оценках экспертов в 2021 году, однако этот чиновник все еще входит в топ-50 самых влиятельных тагильчан.
#49 Александр Гердт ▲15
Председатель совета директоров ПАО «Уралхимпласт».

﻿Награжден орденом Даниила Московского, почетный гражданин Нижнего Тагила с 2007 года, президент Союза предприятий и организаций химической промышленности Свердловской области, почетное звание «Заслуженный Химик Российской Федерации».

4,90
2021 году эксперты стали отмечать усиление влияния промышленников на городские процессы, что в принципе логично при статусе моногорода.
#50 Александр Соловьев ▲45
Медиаменеджер, ИА «Реальный Тагил» (соучредитель «РадиоВещательная компания»).

﻿Член общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское».

4,90
Выход из партии «Единая Россия» и последующее ведение избирательной кампании на протестной повестке под эгидой «Справедливой России» вывели Александра Соловьева в более публичную плоскость, добавив к прочим способам влияния еще и медийное.
#51 Ольга Белорыбкина new
Главный редактор телекомпании «Телекон».

﻿Член общественного совета при МУ МВД «Нижнетагильское».

4,89
Ольга Белорыбкина возглавляет редакцию «Телекона» не одно десятилетие, в этом году она дебютировала в рейтинге влиятельных тагильчан сразу в его середине.
#52 Николай Князев new
Гендиректор ХЗ «Планта».

﻿Почётный гражданин Нижнего Тагила с 2020 года.

4,86
В 2021 году эксперты стали отмечать усиление влияния промышленников на городские процессы, что в принципе логично при статусе моногорода.
#53 Андрей Палатов ▲25
Начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Первоуральский новотрубный завод». Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва.

﻿Председатель комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политики.

4,81
В 2021 году эксперты стали отмечать усиление влияния промышленников на городские процессы, что в принципе логично при статусе моногорода.
#54 Александр Петров new
Заместитель председателя Ассоциации предпринимателей «Объединение «Союз-НТ». Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва.

Член комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

4,81
Депутат Александр Петров в рейтинге влиятельных тагильчан появился впервые в 2021 году. Оценки экспертов разместили представителя тагильского бизнеса по пассажироперевозкам сразу в середине списка. Непростая ситуация в тагильских маршрутках на фоне перекрытия моста на Циолковского и роста цена на топливо и запчасти вновь вывела вопросы поднятия стоимости проезда в публичную плоскость. Вероятно, эксперты оценивают влияние Александра Петрова на городские процессы и в виде политика, и в виде бизнесмена.
#55 Сергей Бернгардт new
Замначальника ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

﻿Подполковник полиции.

4,81
Бывший руководитель отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила теперь занимает пост замначальника этого ведомства. Пока тагильская дорожная полиция находилась без начальника, его врио был именно Сергей Бернгардт. Сейчас врио начальника ГИБДД является Александр Зверев, однако влияние подполковника Бернгардта пока оценивается экспертами выше.
#56 Игорь Эркенов new
Врио начальника отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское».

﻿Подполковник полиции.

4,80
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Игоря Эркенова в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника 17 отдела полиции. При этом подполковник полиции вошел в топ-60 самых влиятельных тагильчан.
#57 Сергей Новоселов new
Экс-начальник отдела полиции №21 МУ МВД России «Нижнетагильское».

4,80
В октябре 2021 года, во время подготовки нашего рейтинга, Сергей Новоселов вышел на заслуженный отдых. Теперь отделом полиции №21 руководит подполковник полиции Алексей Тараньжин. Поэтому оценка экспертов в этой ситуации вероятнее всего выставлена именно с учетом должности, а не с учетом персоны.
#58 Николай Диденко new
Экс-мэр Нижнего Тагила.

﻿Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Почета, орденами святого благоверного князя Даниила Московского III и IV степеней, многими медалями, удостоен высшей награды Международного Демидовского фонда — знака «Никита Демидов»; имеет звания «Почетный строитель Российской Федерации», Почётный гражданин Нижнего Тагила.

4,73
Первый мэр Нижнего Тагила даже через десятилетие после ухода со своего поста продолжает влиять на городские процессы.
#59 Владимир Антонов ▲40
Центр профилактической медицины УХП. Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 5.

Почётный гражданин Нижнего Тагила, Председатель комиссии по регламенту и этике, член комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

4,73
Владимир Антонов за год практически вдвое усилил свои позиции, переместившись из конца рейтинга в его середину. Это можно объяснить в первую очередь его работой: в 2021 году усилилось влияние всех, кто так или иначе связан с медициной и промышленностью. Директор центра профилактической медицины УХП Владимир Антонов сочетает политическую деятельность с основной работой, что оценили наши эксперты.
#60 Мария Ивушкина
Управляющий делами Администрации города.

4,71
Мария Ивушкина сохранила позиции в рейтинге влиятельных тагильчан, вновь показывая вес в связи со своей должностью в администрации Нижнего Тагила.
#61 Руслан Юсупов new
Главный энергетик НПК «Уралвагонзавод». Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 1.

﻿Председатель комиссии по социальной политике, член комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

4,71
Еще один представитель промышленности в сочетании с опытом в сфере ЖКХ — главный энергетик «Уралвагонзавода» Руслан Юсупов дебютировал в рейтинге 2021 года в топ-70. Этот депутат оценен экспертами и вполне может продолжить свою карьеру в политике через год.
#62 Владислав Потанин new
Директор ФГАОУ ВО «УрФУ им. Б.Н.Ельцина», Нижнетагильский институт (филиал). Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва.

﻿Член комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, комиссии по социальной политике.


4,71
Директор филиала промышленного вуза в Нижнем Тагиле Владислав Потанин в 2021 году по оценкам экспертов вошел в топ-70 влиятельных тагильчан.
#63 Ольга Баранова ▲13
Начальник межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Свердловской области.

4,70
В этом случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Ольги Барановой в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника межрайонной инспекции ФНС. При этом за год эксперты отметили рост влияния.
#64 Николай Лепешкин new
Начальник отдела полиции №19 МУ МВД России «Нижнетагильское».

﻿Подполковник полиции.

4,67
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Николая Лепешкина в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника 19 отдела полиции. При этом подполковник полиции вошел в топ-70 самых влиятельных тагильчан.
#65 Алексей Щелкунов ▼14
Генеральный директор УКЛРЦ (госпиталь Тетюхина).

4,65
Скандалы вокруг госпиталя им. Тетюхина не утихают весь год. Противодействие с кредитором-правительством региона даже при поддержке оппозицией во время выборов не помогло удержаться гендиректору УКЛРЦ Алексею Щелкунову и в 2021 году его влияние в городе ослабело — он выбыл из топ-50.
#66 Руслан Асадуллин new
Начальник отдела полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подполковник полиции.

4,63
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивется. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Руслана Асадуллина в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника 20 отдела полиции. При этом подполковник полиции вошел в топ-70 самых влиятельных тагильчан.
#67 Андрей Торощин new
Начальник РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

﻿Майор полиции.

4,62
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Андрея Торощина в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника РЭО ГИБДД. При этом майор полиции вошел в топ-70 самых влиятельных тагильчан.
#68 Денис Казанцев new
Руководитель Нижнетагильского следственного отдела на транспорте.

﻿Подполковник юстиции.

4,62
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Дениса Казанцева в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности руководителя следственного отдела на транспорте. При этом подполковник юстиции вошел в топ-70 самых влиятельных тагильчан.
#69 Ирина Пикина new
Председатель суда Ленинского района.

4,60
Судьи не впервые попадают в рейтинг влиятельности. Эксперты отмечают, что влияние тагильских судей больше распространяется именно на профессиональную сферу — с этим связаны и позиции председателя суда Ленинского района Ирины Пикиной. Она была назначена на должность Председателя Ленинского районного суда Указом Президента Российской Федерации от 22.10.2015 № 531.
#70 Александр Зверев new
Врио начальника ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Подполковник полиции.

4,57
Александр Зверев в 2021 году стал врио начальника тагильского ОГИБДД. Эксперты осторожно оценивали его влияние на городские процессы, однако подполковник полиции все-таки попал в рейтинг влиятельных тагильчан.
#71 Руслан Пшизов new
Директор МУП «Тагилдорремстрой».

3,31
В 2021 году в Нижнем Тагиле настоящий бум дорожных ремонтов, с этим можно связать и появление в рейтинге влиятельных Руслана Пшизова.
#72 Наталья Попова new
И.о. начальника следственного отдела Дзержинского района.

Подполковник юстиции.

4,55
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Натальи Поповой в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности и.о. начальника следственного отдела Дзержинского района. При этом подполковник юстиции вошла в топ-80 самых влиятельных тагильчан.
#73 Борис Соколов new
Президент ТПП в Нижнем Тагиле.

4,50
Борис Соколов в рейтинге прошлого года не оказался в шорт-листе, однако в 2021 году вернулся в число влиятельных тагильчан. Взаимодействие президента ТПП в Нижнем Тагиле с чиновниками и предпринимателями позволило ему занять позицию в топ-80 рейтинга.
#74 Вадим Белкин new
Начальник следственного отдела Пригородного района.

﻿Полковник юстиции.

4,48
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Вадима Белкина в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника следственного отдела Пригородного района. При этом полковник юстиции вошел в топ-80 самых влиятельных тагильчан.
#75 Сергей Колчин new
Начальник 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.

﻿Полковник внутренней службы.

4,45
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Сергея Колчина в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника 9 пожарно-спасательного отряда. При этом полковник внутренней службы вошел в топ-80 самых влиятельных тагильчан.
#76 Александр Мягков new
Заместитель Нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора.

4,45
Александр Мягков несколько месяцев исполнял обязанности природоохранного прокурора в Нижнем Тагиле, что позволило ему дебютировать в рейтинге. Его предшественник, тем не менее, в прошлом рейтинге находился в топ-20. Поскольку Александр Мягков только недавно появился в городе, его влияние не так широко и, скорее всего, уже не увеличится: пока эксперты оценивали кандидатов, в городе утвердили нового природоохранного прокурора — Григория Битюкова.
#77 Сергей Овсянников new
Главврач ГАУЗ СО «Демидовская ГБ».

4,75
Уже второй год медицинские работники находятся на передовой из-за пандемии. Хоть Демидовская горбольница не является ковидным госпиталем, на фоне закрытия роддома в Дзержинском районе весь поток рожениц направлен в Перинатальный центр, которым также руководит Сергей Овсянников. Его появление в рейтинге в 2021 году после отсутствия в прошлогоднем списке влиятельных оказалось на позициях более слабых относительно 2019 года (тогда он занимал 57 место).
#78 Алексей Голященко ▼52
Директор ООО «Уралстроймонтаж».

4,40
Представитель дорожно-строительной сферы Алексей Голященко в 2021 году понес серьезные репутационные потери из-за длительного закрытия моста на Циолковского. Эксперты, оценивая директора подрядной организации, выражали общее отношение множества тагильчан, которым закрытие важной транспортной развязки уже полгода усложняет жизнь. Однако поскольку пока Алексей Голященко продолжает работать по госконтрактам, можно предположить, что его влияние выше, чем озвучили наши эксперты.
#79 Андрей Лебедев ▼47
Начальник управления городским хозяйством.

4,38
Андрей Лебедев как начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила в 2021 году существенно снизил свои позиции в числе влиятельных тагильчан. Вероятно, часть проблем с подрядчиками эксперты связывают именно с персоной этого чиновника.
#80 Владимир Винтовкин new
Директор ООО ГК «Уралстройкомплекс».

4,38
Владимир Винтовкин также относится к числу предпринимателей, занимающихся строительством. В 2021 году работы для подрядчиков хватало, поэтому и директору «Уралстройкомплекса» нашлось место в топе влиятельных тагильчан.
#81 Руслан Рамазанов new
Начальник отделения полиции №1 МУ МВД России «Нижнетагильское».

﻿Майор полиции.

4,35
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Руслана Рамазанова в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности начальника 19 отдела полиции. При этом майор полиции вошел в топ-90 самых влиятельных тагильчан.
#82 Дмитрий Клейменов ▼15
Главврач детской горбольницы.

﻿Член политсовета партии «Единая Россия».

4,32
Дмитрий Клейменов остается в числе самых влиятельных тагильских медиков, пусть и со снижением позиций в 2021 году.
#83 Алексей Балыбердин ▼46
Экс-депутат Государственной думы 7 созыва. Директор по персоналу НПК «Уралвагонзавод».

4,30
Ожидаемое падение в рейтинге произошло у Алексея Балыбердина из-за вынужденной рокировки с Константином Захаровым. Вероятно, эксперты выставили Балыбердину такие депрессивные оценки именно на фоне недавно закончившихся выборов. У бывшего депутата Госдумы от клана УВЗ теперь пост директора по персоналу — работа, идеологически не близкая к его прошлой профсоюзной деятельности на заводе.
#84 Юлия Завьялова new
Председатель суда Дзержинского района.

4,29
Влияние силовиков в 2021 году, по оценкам экспертов, также увеличивается. В данном случае наши собеседники, скорее всего, оценивали положение Юлии Завьяловой в связи с занимаемой должностью, в меньшей мере уделяя внимание личности председателя суда Дзержинского.
#85 Павел Ивушкин ▼45
Начальник управления ЖКХ.

4,24
Павел Ивушкин назначен на пост начальника управления в 2019 году. С момента составления прошлого рейтинг редакции его позиции ухудшились больше, чем вдвое. Тогда он замыкал четвертый десяток рейтинга, а в этом году едва вошел в сотню. С одной стороны это связано с минимальной медийностью чиновника — он практически не появляется в новостных сводках. На фоне других чиновников в сфере ЖКХ он также не отличается яркими заявлениями или участием в крупных городских проектах, отвечая за текущие коммунальные вопросы. При этом за год в городе не было событий, где Ивушкину дали бы проявить себя — положительно или отрицательно. В текущей ситуации у чиновника влиятельность не самая высокая, но позиция устойчивая, и это вовсе не плохо.
#86 Михаил Уткин new
Бизнесмен.

4,20
Тагильский бизнесмен дебютирует в рейтинге в 2021 году. Оценки экспертов говорят о том, что этот предприниматель крепко стоит на ногах даже в год коронакризиса: торговые площади, которыми владеет Михаил Уткин, не стали пустовать даже во время пандемии.
#87 Иван Перегуд ▼52
Помощник прокурора Ленинского района.

2,96
Помощник прокурора Иван Перегуд в 2021 году существенно потерял в оценках наших экспертов, однако его влияние на городские процессы все еще отмечается.
#88 Станислав Бойко ▲9
Генеральный директор АПХК «Тагилхлеб».

4,14
С 1998 года Станислав Бойко занимает пост гендиректора хлебокомбината, трижды был избран депутатом Гордумы. Предприниматель, чья ситуация в пандемию точно не ухудшилась, показал небольшой рост и в нашем рейтинге.
#89 Василий Шахтарин new
Директор СК «Тагил».

4,11
Строительный бизнес в пандемию испытывает трудности из-за подорожания всех материалов, однако Василий Шахтарин в 2021 году все-таки появился в рейтинге влиятельных тагильчан.
#90 Марина Сенникова new
Судья Тагилстроевского суда.

4,10
Часть судей Тагилстроевского района набрала чуть большие баллы, нежели судьи Дзержинского района, а вот судьи Ленинского практически не присутствуют в рейтинге.
#91 Светлана Вахрушева new
Судья Тагилстроевского суда.

4,10
Часть судей Тагилстроевского района набрала чуть большие баллы, нежели судьи Дзержинского района, а вот судьи Ленинского практически не присутствуют в рейтинге.
#92 Алексей Костин new
Врио председателя Тагилстроевского суда.

4,05
Часть судей Тагилстроевского района набрала чуть большие баллы, нежели судьи Дзержинского района, а вот судьи Ленинского практически не присутствуют в рейтинге. При этом врио председателя Алексей Костин оказался в рейтинге несколько ниже, чем судьи из его же районного суда
#93 Алексей Пырин new
Директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗ НТМК. Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва.

4,05
Покинувший Гордуму в 2019 году, Алексей Пырин все-таки оказался в рейтинге за 2021 год. Вероятно, эксперты расставляли ему оценки, в том числе помня о весомости его фигуры для города в прошлом. Вполне может быть, что депутат сохранил еще некоторое влияние на своих экс-коллег по ЕВРАЗ НТМК и городской думе.
#94 Степанова Наталья new
Судья Дзержинского суда.

4,00
Судьи с одинаковым числом баллов замыкают рейтинг влиятельности. Эксперты отмечают, что влияние тагильских судей больше распространяется именно на профессиональную сферу.
#95 Анна Станевич new
Судья Тагилстроевского суда.

4,00
Судьи с одинаковым числом баллов замыкают рейтинг влиятельности. Эксперты отмечают, что влияние тагильских судей больше распространяется именно на профессиональную сферу.
#96 Елена Сорокина new
Судья Дзержинского суда.

﻿4,00
Судьи с одинаковым числом баллов замыкают рейтинг влиятельности. Эксперты отмечают, что влияние тагильских судей больше распространяется именно на профессиональную сферу.
#97 Светлана Охотина new
Судья Дзержинского суда.

4,00
Судьи с одинаковым числом баллов замыкают рейтинг влиятельности. Эксперты отмечают, что влияние тагильских судей больше распространяется именно на профессиональную сферу.
#98 Сергей Безбородов new
Главный врач ГБУЗ СО «Станция скорой помощи».

﻿4,00
Конец 2020 и начало 2021 года были связаны для Сергея Безбородова со скандалом вокруг передачи городских скорых в частные руки, а также с иском от уволенного водителя, который не захотел переходить в новую компанию. Из истории с передачей скорых на аутсорсинг дочерней компании «Ростеха» главврач вышел без репутационных потерь. При этом Безбородов впервые вошел в данный рейтинг, что говорит об усилении позиций медиков на фоне пандемии коронавируса.
#99 Олег Сараев ▼47
Начальник отдела по взаимодействию с административными органами.

4,00
Позиции этого чиновника из администрации города в 2021 году упали почти вдвое. Вероятно, нашим экспертом слабо понятна роль Олега Сараева в городе и потом они с трудом оценили его влияние на процессы.
#100 Игорь Темнов
Директор МУП «Тагильский трамвай». Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва, округ № 9.

4,00
Не изменились позиции у Игоря Темнова — одного депутата из числа чиновников. Регулярные казусы с новыми трамваями, которые происходили в начале года, к осени сошли на нет. Закрытие трамвайных маршрутов на Тагилстрой также не сказалось на оценках экспертов.
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О проекте
«Топ-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила» — традиционный проект редакции TagilCity.ru, в котором эксперты на условиях конфиденциальности оценивают влияние различных деятелей на процессы в Нижнем Тагиле. В 2021 году редакция TagilCity.ru расширила пул экспертов, в него вошли представители власти и медиа, политологи и общественники, бизнесмены и силовики, медики и промышленники.
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