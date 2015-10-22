#3 Вячеслав Погудин ▲14

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от Ленинского района.



Председатель комитета по социальной политике, член нескольких комиссий Законодательного Собрания Свердловской области. Почетный гражданин Нижнего Тагила с 2019 года. Награжден Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, Почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ.



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Депутатство Погудина продолжается уже третий срок — сентябрьские выборы подтвердили устойчивость его позиций в городе. На фоне актуальности темы медицины последний год все больше людей, причастных к сфере, усиливают свое положение. Вячеслав Погудин неожиданно для многих вошел в тройку самых влиятельных тагильчан, обойдя промышленников и чиновников. Возможно, наши эксперты так высоко оценили депутата лишь на фоне победы на выборах в сентябре, ведь в прошлом году он располагался в конце второй десятки рейтинга.