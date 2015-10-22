#42 Игорь Булыгин new
Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра.
Депутат городской думы Нижнего Тагила 7 созыва. Член комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
5,10
Игорь Булыгин в минувшем году выпал из рейтинга влиятельных, однако в 2019 году депутат занимал позицию в седьмой десятке. В 2021 году худрук тагильского театра вернулся в рейтинг, причем с ростом влияния по оценкам экспертов. Вероятно, восстановление работы театров после режима самоизоляции прибавило очков и тем, кто связан с искусством.