«Вишневый сад»

12 января в 18:00

Отчего же театры всего мира уже больше века ставят эту последнюю чеховскую пьесу, лукаво (а быть может и искренне) названную автором комедией? Да потому, что она – шедевр. Потому что она о людях, попавших в сети истории. О времени, незаметно, сквозь пальцы утекающем и оставляющем в памяти лишь драгоценную атмосферу той поры, когда всё ещё было хорошо. О будущем, которого знать не дано.

Стоимость: 250 – 300 рублей.



Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка