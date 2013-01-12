Интерактивное мероприятие «Самый обаятельный и привлекательный»
12 января в 15:00
Первое в 2019 году заседание детской литературной гостиной будет посвящено необычному герою – домовенку Кузе. Его «мамой», а точнее автором сказки «Домовенок Кузя» стала Татьяна Александрова. Приглашаем познакомиться с творчеством детской писательницы и узнать о том, как появился полюбившийся ребятами герой, который живет… А вот где он живет, вы узнаете на нашем мероприятии!
Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 50 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 75 руб.
Мемориально-литературный музей Бондина, ул. Красноармейская, 8