культобзор на tagilcity.ru
Квартирник, анимесходка и хоккей
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Новогодние праздники прошли, однако впереди еще будет много всяких интересностей. Чтобы ничего не пропустить и везде успеть, читайте культобзор на выходные от TagilCity.ru.

Вас ждут музейные выставки, квартирник в «Гагарин-баре», анимесходка, спортивные события и многое другое. Выбирайте то, что вам по душе!

Хороших вам выходных!
Квартирник в «Гагарин-баре»
11 января в 21:00
В песнях группы «Два капитана» есть то, чего не хватает в наше нервное, жесткое время: искренность и простота, кажущаяся безыскусность. Каждая из песен – маленькая история, часто создаваемая буквально несколькими фразами. Мелодии песен так хороши, что увлекают с первого прослушивания. Им хочется подпевать.

Стоимость: 300 рублей.
ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Спортивные события
Первенство Свердловской
области по лыжным гонкам
11 и 12 января в 10:00
Лыжный стадион «Аист
Первенство России среди
хоккейных школ Урала и
Западной Сибири (II группа)
2006 г.р.
12 и 13 января в 14:00
Дворец ледового спорта им. В.К. Сотникова
Открытый чемпионат города
по хоккею с шайбой среди
любительских команд
12 и 13 января в 20:45
ФОК «Президентский»
Анимесходка
11 января в 15:00
Я хочу съесть твою поджелудочную железу!
Нет, это не угрозы. Это аниме, на которое мы идем с тобой уже в эту пятницу!
Это история про ученика старшей школы, про любовь, взросление, потерю и много воспоминаний. К чему это приведёт? Это мы с тобой и узнаем!
Стоимость: 100 рублей.

Место встречи: вокзал
Мероприятия в музеях
Мастер-класс «Украшение из полимерной
глины»
12 января в 15:00
Под руководством Светланы Куксы – мастера по созданию авторских украшений и декора – вы создадите комплект из полимерной глины (серьги и кольцо), брелок или кулон. Запись по телефону 25-26-47.



Стоимость: 350 рублей


Нижнетагильский музей изобразительного искусства, ул. Уральская, 4
Интерактивное мероприятие «Самый обаятельный и привлекательный»
12 января в 15:00
Первое в 2019 году заседание детской литературной гостиной будет посвящено необычному герою – домовенку Кузе. Его «мамой», а точнее автором сказки «Домовенок Кузя» стала Татьяна Александрова. Приглашаем познакомиться с творчеством детской писательницы и узнать о том, как появился полюбившийся ребятами герой, который живет… А вот где он живет, вы узнаете на нашем мероприятии!
Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 50 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 70 руб., взрослый – 75 руб.

Мемориально-литературный музей Бондина, ул. Красноармейская, 8
Спектакли
«Три красавицы»
11 января в 18:00
Милые дамы «золотого возраста», дружба которых исчисляется несколькими десятилетиями, решили непременно изменить свои жизни и выйти замуж. С доброй улыбкой рассказывает театр о трех женских судьбах, о надеждах, которые всё-таки сбываются, и о любви, для которой всегда распахнуто одинокое сердце.
Стоимость: 250 – 300 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Вишневый сад»
12 января в 18:00
Отчего же театры всего мира уже больше века ставят эту последнюю чеховскую пьесу, лукаво (а быть может и искренне) названную автором комедией? Да потому, что она – шедевр. Потому что она о людях, попавших в сети истории. О времени, незаметно, сквозь пальцы утекающем и оставляющем в памяти лишь драгоценную атмосферу той поры, когда всё ещё было хорошо. О будущем, которого знать не дано.
Стоимость: 250 – 300 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока она умирала»
13 января в 18:00
«Пока она умирала» – это рождественская история, произошедшая с неугомонной Софьей, ее дочерью Татьяной и мужчиной «бесвребровского» возраста, в финале которой окажутся трепетно счастливы не только они.
Стоимость: 250 – 300 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Выставки
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
  • Экспозиция «История Тагильского края до 1917 года» – постоянно действующая.
  • Выставка «Путь сквозь века» посвящена истории освоения Урала, и в частности Тагильского края, русскими поселенцами-старообрядцами, работает до начала августа 2019 года.
Ср., пт., сб. с 9:30 до 17:30
Чт. – с 11:00 до 19:00
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел. 37-02-01, 8 909 022 5279
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
  • Выставка «Без бумажки – ты букашка» – раскрывает большую исерьезную тему значения документов в жизни человека и государства. На выставке представлено более 100 экспонатов, работает до конца января 2019 года.
  • Выставка «Да здравствует русский талант!» – входит в программу Всероссийского Приваловского музыкального форума, который проводится в Нижнем Тагиле 25-27 октября 2018 г. Экспозиция посвящена Н.И. Привалову (1868-1928), талантливому подвижнику русской народной музыки, работает до 3 февраля 2019 года.
  • Выставка «Глаза закрыть, руками трогать» - специально создана для незрячих и слабовидящих посетителей. Главное здесь – это тактильное восприятие. Все экспонаты можно и нужно трогать руками! На данной выставке посетители познакомятся с занятиями древних людей, с фактурой и формами реплик археологических предметов: орудий труда, фрагментов сосудов и т.д. от периода палеолита до железного века, работает до конца февраля 2019 года.

Ср., пт., сб. с 9:30 до 17:30
Чт. – с 11:00 до 19:00
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел. 37-02-01, 8 909 022 5279
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
  • Выставка «Малахитовый зал» – прославляет красоту тагильского малахита и демонстрирует лучшие его образцы, постоянно действующая.
  • Выставка «Манси» – Выставка посвящена истории древнего уральского народа, который населял территорию Урала до прихода сюда русских и начала индустриализации региона. Она раскрывает историю манси от рождения народа до его встречи с русскими переселенцами и перемещения в северные районы, работает до 31 мая 2019 года.
  • Выставка «Мамонт возвращается» представляет скелет самки мамонта и мамонтенка, постоянно действующая.
  • Выставка «Рифейские сокровища» – посвящена 350-летию с года открытия самоцветной полосы Урала. На выставке представлены лучшие образцы минералогической коллекции Нижнетагильского музея-заповедника с месторождений самоцветной полосы Урала, работает до 31 марта 2019 года
Ср., пт., сб. с 9:30 до 17:30
Чт. – с 11:00 до 19:00
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.37-02-01 (доб.333), 8 909 019 6165
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»,
ул. Тагильская, 26
  • Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. Быт тагильчан: одежда и интерьеры», постоянно действующая.
  • Выставка «Завидная невеста» знакомит со свадебным традициями, ритуалами и этикетом, которые существовали в XIX на Урале, работает до конца января 2019 года.
Ср., – сб. с 9:30 до 17:30
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.37-02 -01 (доп 353), 8 909 021 0926
Музей истории подносного промысла,
ул. Тагильская, 24
Экспозиция «История уральской лаковой живописи по металлу. Художники Худояровы»

Ср., сб. – с 9:30 до 17:30
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел. 37-02-01 (доб.344), 8 909 021 0814
Музей истории техники «Дом Черепановых»,
ул. В. Черепанова, 1
  • Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» – постоянно действующая.
  • Выставка «Музыкальный автомат» – представляет коллекцию действующих музыкальных автоматов от фонографа до магнитофона из фондов музея -
    заповедника, постоянно действующая.
  • Выставка «Далекое близко» – посвящена истории развития связи, постоянно
    действующая.
  • «Корабли тагильских верфей» – выставка знакомит с судостроительной вехой в истории нашего города, она стала одним из проектов музея-заповедника, организованных специально к 300-летию Нижнего Тагила, работает до апреля 2019 года.
Ср., пт., сб. – с 9:30 до 17:30
Чт. – с 11:00 до 19:00
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел 37-02-01 (доб.355), 8 909 022 3785
Музей «Лисьегорская башня», Лисья гора
Экспозиция «История башни на Лисьей горе»

Музей перешел на зимний режим работы.
Экскурсии проводятся только по предварительным заявкам по средам и
субботам с 14:00 до 16:00.
Телефон 37-02-01, 8 909 022 5279
Мемориально-литературный Музей А.П. Бондина,
ул. Красноармейская, 8
  • Экспозиция «Жизнь и творчество А.П .Бондина» – постоянно действующая.
  • «Литературная жизнь Тагила» – постоянно действующая экспозиция.
  • Выставка «Уральский самородок» – посвящена 140-летию со дня рожденияизвестного уральского писателя Павла Бажова. Вы познакомитесь с биографией уральского сказителя, увидите самоцветы и минералы, воспетые в его произведениях, откроете для себя их магические свойства, работает до середины февраля 2019 года.

Ср., пт., сб. – с 9:30 до 17:30
Чт. – с 11:00 до 19:00
Вс. – с 9:30 до 16:30
Выходные дни: понедельник, вторник. Тел. 37-02-01 (доб.377), 8 909 702 7879
Фотовыставка «Вид Мал де Терра»
С 10 января
На выставке представлена подборка фотографий, опубликованных в книге Mal de Tierra, опубликованной в апреле 2018 года Clandestine Books. Монография включает в себя работы с 2014 по 2016 год.

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
«Ретроспектива»
Открытие 11 января в 18:00

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20А
Молодежный медиа-форум «Шкид-фест»
12 января в 9:30
Запланировано 7 мастер-классов на темы, связанные с медиа (журналистика, фото, видео-съемка, речь, создание текстов, визуальное творчество).

Вход свободный

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17




Регистрация
Детям
Спектакли в Драматическом театре
«Как Настенька чуть кикиморой не стала»
12 января в 12:00
Сидела Баба Яга одна-одинёшенька, песенку грустную-грустную тянула, печалилась, что у нее подружек нет.И придумала полететь в деревню, украсть там девочку и превратить её в кикимору! Но настоящей кикиморы из хорошей да послушной девочки не получится. Вот и выбрала Баба Яга Настасью - неряху – растеряху, ведь она «кошмарный ребенок, непослушный, балованный»!
Стоимость: 150 – 180 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Дюймовочка»
13 января в 12:00
История о том, как непросто быть девочкой размером в дюйм, об удивительных приключениях, ожидающих маленькую героиню, которая остаётся доброй и заботливой, несмотря ни на что, послужила основой для замечательного, очень музыкального спектакля. А закончится все, конечно, хорошо – как и полагается в сказке!
Стоимость: 150 – 180 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Снежные гонки»
Сеансы с 11 по 13 января
ТЦ DEPO: 10:50
«Красногвардеец»: 10:40, 13:50
«Тайна семьи монстров»
Сеансы с 11 по 13 декабря
ТЦ DEPO: 11:55, 17:20
Кино
Драма «Крид 2»

Сеансы с 11 по 13 января
«Россия»: 18:10, 22:30
«Родина»: 18:10, 22:30
ТЦ DEPO 1 и 2 января: 20:10, 22:40
Триллер «Темное зеркало»
Сеансы с 11 по 13 января
«Россия»: 23:00
«Родина»: 23:00
Комедия «Начни сначала»
Сеансы с 11 по 13 января
ТЦ DEPO: 21:30, 23:00
Мелодрама «Путь домой»
Сеансы с 11 по 13 января
ТЦ DEPO: 10:00, 13:30, 15:25, 19:00, 21:05
Текст и оформление: Анна Григорьева
Made on
Tilda