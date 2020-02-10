Культобзор на tagilcity.ru
Соник, Гай Ричи и День влюбленных
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Чтобы с головой не погрузиться в суету ежедневных забот и внести свежий поток впечатлений в рабочую неделю, не забудьте запланировать время для отдыха.
На этой неделе в кино новый фильм о ярко-синем еже Сонике, который знаком многим по видеоиграм. Также Гай Ричи порадует своих поклонников новым фильмом со звездным составом актеров. И уже на этой неделе самый романтичный праздник - День святого Валентина, который отмечают влюбленные во многих старнах мира. Куда еще сходить среди недели, читайте в культобзоре TagilCity.ru

Хорошего настроения!
Выставки
«Геометрия в природе», работает до 1 марта.
Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1А
«От Советского Информбюро», работает до 10 сентября.
Историко-технический музей «Дом Черепановых»
ул. В. Черепанова, 1а
«Визитная карточка XIX – начала XX вв.», работает до 28 февраля.
Музей-усадьба «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
«Чертёж: навык, мастерство, искусство», работает до мая.
Выставочные залы музея-заповедника, пр. Ленина, 1
Разное
Концерт «Когда душа поёт»
13 февраля в 18:00

Юбилейный вечер самодеятельного автора и исполнителя Игоря Пашкова.

Стоимость: 50 рублей

ДК им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Концерт «Нам песня строить и жить помогает»
14 февраля в 18:00

Концерт Вокального ансамбля «Элегия», при участии коллективов и вокалистов Дворца культуры им. И. В. Окунева, посвященный музыке И.О. Дунаевского.

Стоимость: 100 рублей

ДК им. И. В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Мозгобойня
12 февраля в 19:00

Стоимость: 300 рублей

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Спектакли
«Очень женатый таксист»
12 февраля в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«О любви»
13 февраля в 18:00

Стоимость: 230 - 270 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Ханума»
14 февраля в 18:00

Стоимость: 470 - 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Сорочинская ярмарка»
14 февраля в 18:00

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Кино
«Мет: Воццек»
11 февраля в 19:00

Страдания «маленького человека» на фоне войны и солдатчины, описанные Георгом фон Бюхнером в XIX веке, в начале ХХ века для Альбана Берга наложились на опыт Первой мировой войны. Уильям Кентридж в своем спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.

Стоимость: 600 рублей

DEPO
«Скандал»
С 13 февраля

DEPO, «Родина», «Россия»
«Джентльмены»
С 13 февраля

DEPО, «Родина», «Россия»
«Соник в кино»
С 13 февраля

«Красногвардеец», DEPО, «Родина», «Россия»
«Лед 2»
С 14 февраля

«Красногвардеец», DEPО, «Родина», «Россия»
Праздники и памятные даты
10 февраля
Всемирный день зернобобовых
11 февраля
Международный день женщин и девочек в науке

11 февраля
Всемирный день больного

12 февраля
День Дарвина (Международный день науки и гуманизма)
14 февраля
Международный день дарения книг
14 февраля
День святого Валентина

Текст и оформление: Нателла Николова