Друзья! Чтобы с головой не погрузиться в суету ежедневных забот и внести свежий поток впечатлений в рабочую неделю, не забудьте запланировать время для отдыха.

На этой неделе в кино новый фильм о ярко-синем еже Сонике, который знаком многим по видеоиграм. Также Гай Ричи порадует своих поклонников новым фильмом со звездным составом актеров. И уже на этой неделе самый романтичный праздник - День святого Валентина, который отмечают влюбленные во многих старнах мира. Куда еще сходить среди недели, читайте в культобзоре TagilCity.ru



Хорошего настроения!