Хочу и рифмую. Весенняя поэзия
14 марта в 18:00
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Проводы масленицы
13 марта в 13:00
еПосле развлечений на улице, в фойе Дома культуры организуется мастер-класс «Русская кадриль».
Площадь ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова,17
Широкая масленица
14 марта в 12:00
В программе: песни, пляски, торговая ярмарка и спортивные состязания.
Площадь у ДК НТМК, ул. Металлургов, 1
Праздничные гуляния
14 марта в 10:30
Игры, конкурсы, катание на лошадях.
Скорбященский монастырь, ул. Красногвардейская, 55
Масленичные гуляния «Здравствуй, масленица»
13 и 14 марта в 13:00
Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23 и ТОС «Красный Камень»
Виртуальный экспресс-тур «Урал-это модно»
13 марта в 16:00
Скоро отпуск, а границы всё ещё закрыты? Решили провести отпуск или выходные на Урале? И не знаете куда отправиться?
Сориентироваться в многообразии маршрутов поможет Антон Султанов - основатель и директор турфирмы «Волшебники».
Библиотека №6, Басова, 8
Гора песен
12 марта в 19:00
Уже в 9-й раз в баре соберутся настоящие мастера своего дела, чтоб исполнить лучше и любимые песни.
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
«Жить»
13 марта в 18:00
Переплетение судеб. Жизнь на полную катушку. Смех, слезы, радость, любовь. Спектакль-выздоровление в одном действии.
Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
«После Бунина»
Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
«У войны не женское лицо»
Лекция в экспозиции
13 марта в 12.00
«Леттеринг: от Петра I до наших дней»
Интерактивное мероприятие
13 марта в 14:00
«Каллиграфия, или похождения Кляксы»
Мастер-класс
«Досуг тагильчан»
Тематическая экскурсия
14 марта в 13.00
«Часовых дел мастер»
Мастер-класс
14 марта в 13.00
«Малахитовая слава Тагила»
Тематическая экскурсия
14 марта в 15.00
«Белый снег»
13 и 14 марта
«Родина», ТЦ DEPO
«Конек-горбунок»
«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Кошкин дом»
14 марта в 12:00
Красавица Кошка пригласила друзей на светский раут. Курица и Петух, Коза и Козёл, свинья – кто только ни пришёл себя показать и на других посмотреть!
Гости восхищаются богатым домом гламурной хозяйки, веселятся и поедают щедрые угощения. А за окном замерзают Котята. Им не нашлось места на этом празднике жизни.
Стоимость: 170-200 рублей
Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
1. Игровая экскурсия-квест «Путешествие в Сказку». Царевна-лягушка, Буратино, Мюнхгаузен, Кот ученый – как много волшебных персонажей живёт в картинах Евгения Бабушкина. Каждая картина живописца превращается в магическую и добрую, уютную и красочную сказку.
2. Мастер-класс «Мой любимый сказочный герой». У каждого человека есть его любимый волшебный герой. И часто так хочется, чтобы он ожил, стал нашим помощником и другом. На занятии вы сможете создать подвижную авторскую игрушку, которая создаст ощущение радости и сказки.