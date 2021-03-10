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Модный Урал, масленица и стихи
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Приближаются выходные, и TagilCity.ru приготовило для вас подборку мероприятий для нескучного уикенда.
В самом разгаре масленичная неделя, а значит пришло время проводить зиму, повеселиться и поесть блинов. Отличное время, чтобы отправиться на улицу всей семьей и принять участие в масленичных гуляниях. Помимо этого, в выходные нас ждут концерты, спектакли, кино, стихи и многое другое.
Проведите уикенд весело!

Хочу и рифмую. Весенняя поэзия

14 марта в 18:00



Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Масленица

Проводы масленицы

13 марта в 13:00


еПосле развлечений на улице, в фойе Дома культуры организуется мастер-класс «Русская кадриль».


Площадь ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова,17

Широкая масленица

14 марта в 12:00


В программе: песни, пляски, торговая ярмарка и спортивные состязания.


Площадь у ДК НТМК, ул. Металлургов, 1

Праздничные гуляния

14 марта в 10:30


Игры, конкурсы, катание на лошадях.


Скорбященский монастырь, ул. Красногвардейская, 55

БЕЗ БЛИНОВ – НЕ МАСЛЕНИЦА

Масленичные гуляния «Здравствуй, масленица»

13 и 14 марта в 13:00


Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23 и ТОС «Красный Камень»

Широкая масленица

14 марта в 12.00

Конкурс на лучшую масленичную поделку «Петушок золотой гребешок», конкурс театральных миниатюр «Петрушкины забавы».

Площадь у ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Библиотека
Игротека
13 марта с 12.00 до 18.00

Библиотека приглашает поиграть в настольные игры.

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Виртуальный экспресс-тур «Урал-это модно»

13 марта в 16:00


Скоро отпуск, а границы всё ещё закрыты? Решили провести отпуск или выходные на Урале? И не знаете куда отправиться?

Сориентироваться в многообразии маршрутов поможет Антон Султанов - основатель и директор турфирмы «Волшебники».


Библиотека №6, Басова, 8

Концерты

Гора песен

12 марта в 19:00


Уже в 9-й раз в баре соберутся настоящие мастера своего дела, чтоб исполнить лучше и любимые песни.


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2

Шоу «Симфонические рок-хиты»
13 марта в 19:00

Первый в мире танцующий симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA».

Дворец культуры им. И. В. Окунева
Спектакли
«Ханума»
13 марта в 17:00

Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато.

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33
«Утиная охота»
14 марта в 17:00

Зилов променял жену и нерождённого ребёнка на сумасшедшую карусель из женщин, друзей, погоню за наслаждениями и долгожданной охотой на уток. Под каруселькой, как в кровати младенца, Зилов с детской непосредственностью «расстреливает» всех, кто ему близок. И получает всё бумерангом, сам заглядывает в дуло охотничьего ружья.

Стоимость: 270-320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33

«Жить»

13 марта в 18:00


Переплетение судеб. Жизнь на полную катушку. Смех, слезы, радость, любовь. Спектакль-выздоровление в одном действии.


Дом Художника, ул. Уральская, 4/1

«После Бунина»

13 марта в 17:00

В основе пьесы - повесть И. Бунина «Митина любовь». Влюблённый юноша. Первая чистая любовь, как болезнь, как мука. Томление, ожидание. Постепенное сползание героя в тьму чувств.

Стоимость: 250 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Говорит Тагил!»
14 марта в 16:00

Спектакль о любви и ненависти, о жизни и смерти, о лисьей горе и постоянном дыме, но, в первую очередь, он о людях. О людях, про которых знают все, про которых не знает никто, про нас, про каждого из вас.

Стоимость: 300 рублей

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
Музеи
Творческая встреча-экскурсия
14 марта в 13:00

Встреча-экскурсия с художником Евгением Бабушкиным на его персональной выставке «Живописные миры художника». Ход и содержание творческой беседы с автором сможет определить каждый гость.

Стоимость: 30-50 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

«У войны не женское лицо»

Лекция в экспозиции

13 марта в 12.00

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

«Леттеринг: от Петра I до наших дней»

Интерактивное мероприятие

13 марта в 14:00

Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6

«Каллиграфия, или похождения Кляксы»

Мастер-класс

Мемориальный музей им. А. Бондина, ул. Красноармейская, 8

«Досуг тагильчан»

Тематическая экскурсия

14 марта в 13.00

Выставочные залы, пр. Ленина, 1

«Часовых дел мастер»

Мастер-класс

14 марта в 13.00

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

«Малахитовая слава Тагила»

Тематическая экскурсия

14 марта в 15.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а
Кино
«Рашн Юг»

13 и 14 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Белый снег»


13 и 14 марта


«Родина», ТЦ DEPO

«Пара из будущего»

13 и 14 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Отряд таганок»
13 и 14 марта

«Красногвардеец»

Детям
«Душа»

ТЦ DEPO

«Конек-горбунок»



«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Райя и последний дракон»

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Том и Джерри»

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Морожены сказки»
14 марта в 11:00

Отправляемся в путешествие по Архангельскому краю! В деревню Уйму, в гости к Сене Малине. Туда, где бабы с девками северное сияние на веревке сушат. Туда, где по осени звездный дождь в ушаты, квашни, горшки и крынки собирают. Где по реке на вечных льдинах ездят. Где на морозе всяко слово вылетит – и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет. В морозны дни над Уймой морожены слова стайками перелетают от дома к дому. Это хозяйки новостями перебрасываются.

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Кошкин дом»

14 марта в 12:00


Красавица Кошка пригласила друзей на светский раут. Курица и Петух, Коза и Козёл, свинья – кто только ни пришёл себя показать и на других посмотреть!

Гости восхищаются богатым домом гламурной хозяйки, веселятся и поедают щедрые угощения. А за окном замерзают Котята. Им не нашлось места на этом празднике жизни.


Стоимость: 170-200 рублей


Нижнетагильский драматический театр, ул. Ленина, 33

«Небесная сказка»
13 марта в 15:00 и 17:00
14 марта в 15:00 и 17:00

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Годок Теремок»
13 марта в 11:00 и 13:00

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Принцесса Крапинка, или Ведьма и все прочие»
14 марта в 11:00 и 13:00

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Аистёнок и Пугало»
14 марта в 12:00

Маленький театр, ул. Уральская, 4/1
Игровой квест и мастер-класс «Мой любимый сказочный герой»
13 марта в 15:00

1. Игровая экскурсия-квест «Путешествие в Сказку». Царевна-лягушка, Буратино, Мюнхгаузен, Кот ученый – как много волшебных персонажей живёт в картинах Евгения Бабушкина. Каждая картина живописца превращается в магическую и добрую, уютную и красочную сказку.


2. Мастер-класс «Мой любимый сказочный герой». У каждого человека есть его любимый волшебный герой. И часто так хочется, чтобы он ожил, стал нашим помощником и другом. На занятии вы сможете создать подвижную авторскую игрушку, которая создаст ощущение радости и сказки.


Стоимость: 100 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова