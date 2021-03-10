14 марта в 11:00



Отправляемся в путешествие по Архангельскому краю! В деревню Уйму, в гости к Сене Малине. Туда, где бабы с девками северное сияние на веревке сушат. Туда, где по осени звездный дождь в ушаты, квашни, горшки и крынки собирают. Где по реке на вечных льдинах ездят. Где на морозе всяко слово вылетит – и замерзнет! Его не слышно, а видно. У всякого слова свой вид, свой цвет. В морозны дни над Уймой морожены слова стайками перелетают от дома к дому. Это хозяйки новостями перебрасываются.



Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37