От одного человека очень многое зависит. Ведь стихийные свалки появляются там, где однажды выбросил мусор всего один человек, а дальше так поступили другой, третий... Безответственное отношение к окружающей среде, увы, заразительно.



Не будет лишним напомнить, что под воздействием солнечных лучей, при отсутствии кислорода в пакетах с мусором, происходят различные химические реакции. Бензин, лак, батарейки, лампочки, пищевые продукты - гниют, вырабатывая вредные вещества. Беспризорные животные, обитающие на свалках, разносят болезни и микробы и тоже становятся опасными.



Крупные незаконные свалки лежат десятилетиями. Токсичные газы попадают в атмосферу, бактерии и микроорганизмы с грунтовыми водами стекаются в реки. В результате мы отравляем среду обитания рыб и животных в лесах. Мы отравляем воду, которую потом пьем.



Но каждый житель Нижнего Тагила может сделать своё будущее чище и безопаснее. Берегите себя и природу.

