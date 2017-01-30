Несанкционированное и стихийное складирование отходов, а попросту говоря, свалки становятся угрозой для здоровья тагильского населения.
163 600 тонн
мусора в среднем ежегодно производится жителями Нижнего Тагила
Мусор, который выносится тагильчанами ежедневно, представляет собой различные вредные вещества. В глубине мусорной кучи происходит процесс разложения, в результате испарения загрязняется воздух, опасные микробы попадают в грунтовые воды. А некоторые предметы обихода современного человека могут пролежать на свалках годами:
> 100 лет
Разлагается пластик
200 лет
Разлагается полиэтиленовая пленка
500 лет
Разлагаются алюминиевые банки
> 1000 лет
Разлагается стекло
171 000 тонн
отходов ежегодно размещается на полигонах в Нижнем Тагиле
Если сравнить цифры, отражающие состояние официальных полигонов Нижнего Тагила, с тем, сколько мусора производят жители города, то может показаться, что проблем с мусором в Нижнем Тагиле нет.
Однако фактически ситуация гораздо критичнее, поскольку в представленных данных по объемам образования твердых коммунальных отходах учтены только отходы от населения. При этом бытовые отходы образуются не только от населения, но и в результате деятельности крупных производств, предприятий среднего и малого бизнеса и нежилого фонда.
Незаконные свалки Нижнего Тагила
О том, что предоставленные данные, не отражают реальной действительности, можно убедиться, если пройтись не только по заброшенным зонам или пустырям Нижнего Тагила. Достаточно заглянуть даже в некоторые дворы.
Редакция TagilCity.ru неоднократно публиковала новости о выявлении стихийных свалок общественниками и жителями города.
В выходные мы проехали по окраинам поселка Северный. Фотографировали вот такие «подснежники», которые появились после таяния снега. Об этом мусоре жители сообщали ещё осенью, но выпал снег и вопрос отложили до весны.
Не редко во дворах Нижнего Тагила возникает ситуация, когда контейнеры, установленные специально для жителей конкретных домов, используются местными магазинами и жителями частного сектора.
Частный сектор и магазины как привозили, так и везут. Уже на следующий день, в 9 утра, приехала Lada Largus. Две женщины и мужчина стали выгружать коробки (видимо из-под овощей), и большие мешки, чем сразу заполнили один бак. Затем поехали люди из частного сектора со своими мешками.
Жительница дома №3
Переулок Оплетина
Вы понимаете, что у нас не только санитарные нормы нарушены, но и эстетика двора полностью. В таком состоянии это находится постоянно. Они нужны, контейнеры, никто же не спорит, но как-то их бы в другое место – к гаражам, к каким-то хозпостройкам… но чтобы не на виду! В основном носят мусор магазины, видели большие коробки? Бахилы из соседнего медицинского центра раньше разлетались по всему двору фонарями, теперь они их упаковывают в мешок и только потом утилизируют.
Жительница дома №69
Проспект Мира
В Нижнем Тагиле ежегодно ликвидируются незаконные свалки. По данным Администрации города в 2016 году ликвидировано:
47
свалок
7 850 м3
отходов
413
машин мусора
Классы опасности отходов:
I класс
Ртутьсодержащие отходы (градусники, ртутные и люминесцентные лампы, барометры и другие приборы).
II класс
Аккумуляторные батареи.
III класс
Отработанные масла и фильтры.
IV класс
Нефтесодержащие отходы.
V класс
Отходы малоопасные для окружающей среды: резина, метал, пластик и прочее.
Таким образом, самые опасные материалы, которые выбрасываются в большом количестве после строек и сооружений, могут до официального полигона и не доехать. В лучшем случае, ртутьсодержащие предметы попадут на несанкционированные свалки и будут утилизированы там с грубыми нарушениями законов, а в худшем случае опасные материалы буду лежать годами в лесах и карьерах Нижнего Тагила.
По состоянию на 30.01.2017
По данным Администрации города, на территории городского округа Нижний Тагил располагается 55 несанкционированных свалок общим объемом 14 395 м3
Откуда берется мусор и как с ним бороться?
Причин возникновения несанкционированных свалок может быть множество, но подробнее остановимся на двух:
Отсутствие организованного сбора и вывоза мусора
Низкий уровень экологической сознательности и экологической культуры населения
Вывоз мусора осуществляется коммерческими организациями, которыми устанавливаются фиксированные тарифы и стоимость услуг. Управляющие компании, в свою очередь, заключают договор с коммерческими компаниями, осуществляющими плановые работы по сбору и вывозу мусора (твердых бытовых отходов).
Устаревшая схема вывоза мусора
Потребитель платит компании за то, что она избавляет его от мусора
Перевозчик должен отвезти отходы на специально оборудованный полигон и оплатить за их захоронение
В реальности мусоровоз может вывалить мусор на нелегальной свалке. Это ему обойдется дешевле, потому что хозяева таких полигонов не тратят на экологию ни копейки.
Несанкционированные свалки, как правило, имеют какого-то хозяина, и это очень тесно переплетается с криминальным бизнесом.
Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
44,84 руб./м3
стоимость услуг утилизации (захоронения) мусора в Нижнем Тагиле по данным сайта ООО «Элис»
5 000 000 рублей
за год компания заплатит за утилизацию полигону, если жители Тагила производят примерно 108 тысяч кубов мусора
А заплатит ли? Или сэкономит деньги и свалит мусор в лес?
Новая схема транспортировки мусора предполагает разделение денег и физических объемов отходов. Мусорообразователь будет платить не хозяину мусоровоза, а единому оператору. Машина повезет отходы на официальный полигон. Деньги хозяин мусоровоза будет получать только от полигона за фактически сданный вес отходов.
На каждом этапе обязательны:
Камеры
Весы
Датчики ГЛОНАСС
В этой системе отвозить отходы на нелегальные свалки будет экономически невыгодно
Тарифы будут устанавливаться уже не управляющей компанией, а региональными операторами, которые будут выбираться на открытой конкурсной основе. Каждый региональный оператор будет предлагать лучшие условия для потребителя услуг.
Ликвидация несанкционированных свалок городскому бюджету Нижнего Тагила, а значит, и жителям города обходится дорого.
33 000 000 рублей
Бюджетные расходы на уборку мусора с улиц Нижнего Тагила за 2016 год, включая затраты на проведение субботников
В это же время административные штрафы не покрывают и десятой доли этих затрат. Так, например, в Тагилстроевском районе (самый большой район по численности населения) в течение года с нарушителей удалось взыскать всего
700 000 рублей
Чтобы заставить человека доносить мусор до контейнера, городские власти предлагают увеличить штрафы для нарушителей. Возможно, это снизит количество несанкционированных свалок. Но избавится ли город от проблемы полностью?
Будут ли работать штрафы?
В процессе подготовки данной статьи редакция TagilCity.ru осуществила рейд по безлюдным местам, где может незаконно сваливаться мусор. Как правило, это обочины вдоль трасс, заброшенные участки, малонаселенные пункты.
Оказалось, что ехать за территорию города в поля и леса в поисках незаконных свалок вовсе не обязательно: кучи мусора располагаются в большом количестве прямо в черте города.
Вблизи пилорамы в Дзержинском районе на одном из заборов написано предупреждение, что складирование мусора запрещено, а при нарушении гражданину грозит штраф в 500 рублей.
Кто и на каком основании назначает данный штраф? В чью пользу он взыскивается?
Кого может остановить данное предупреждение, если на этом участке нет ни камер, ни прохожих? Как узнать, кто конкретно вывалил мусор под этим забором? И если оценить ущерб, который наносят гниющие свалки экологии города и здоровью населения, сумма штрафа в 500 рублей действительно кажется незначительной.
Для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности городу необходим постоянный контроль.
Кто и как будет отслеживать нарушителей?
Редакция побывала всего в трех местах: поселок «Зональный», поворот с улицы Ватутина к коллективному саду №3, съезд с улицы Алтайская в сторону карьера ООО «ТД «Тагил-щебень»». И на каждом из объектов были найдены свалки.
Картина в итоге получилась впечатляющая.
По фотографиям видно, что кучи мусора разнородны по составу. Это и строительный мусор, и бутылки, и пищевая продукция, и крупногабаритная мебель. На одном участке мы обнаружили целое поле бесхозных шин. Где-то свалки состояли из небольшого количества мешков с отходами, а по некоторым было видно, что мусор в большом количестве оставили строители. На других территориях складывалось ощущение, что туда скинули целый контейнер со двора или с садового участка.
По словам глав администраций, работа с населением ведется много лет и небезуспешно, но часть домовладельцев отказывается тратить деньги на систематический вывоз и утилизацию ТБО. И жители, и кооперативы мотивируют позицию либо отсутствием средств, либо тем, что решают проблему самостоятельно.
По мнению россиян, опрошенных ВЦИОМ, решить проблемы экологии позволит ужесточение наказания за нарушения.
41% россиян считает, что необходим контроль государства за соблюдением норм
37% сообщают, что нужно ожесточить наказание нарушителей
34% считает наиболее полезными в борьбе за чистый город - экологические мероприятия для населения
Жители города должны быть информированы, куда сообщать об обнаруженных свалках, с кем заключать договор на вывоз мусора, куда сдавать определенный вид отходов. Батарейки, лампы, картон, стекло, пластик необходимо отделять от остальных отходов.
Что может сделать каждый житель Нижнего Тагила в борьбе с мусором?
Не мусорить
Выбрасывать мусор только в урны и контейнеры. Не мусорить на улицах в том числе из уважения к труду дворников
Разделять мусор
Сортировать стекло, пластик, бумагу, ртутьсодержащие отходы и батарейки и сдавать в специальные пункты приема
Растить ответственное поколение
Учить своим примером детей. Объяснять им про вред мусора, рассказывать, как поступить, если нет поблизости урны
Не копить опасный мусор
Сократить использование одноразовой посуды. Отправляясь в магазин за покупками, использовать тряпичные или бумажные сумки, а не покупать полиэтиленовые пакеты, которые потом тоже выбрасываются
Продлевать жизнь вещам
Отдавать ненужную одежду, функционирующую мебель и технику нуждающимся вместо утилизации.
Активно защищать природу
Принимать участие в субботниках, экологических акциях, в том числе в«Арт-субботнике» 26 апреля
Куда обращаться, если вы обнаружили свалки
Если вы проживаете в многоквартирном доме, то в первую очередь следует обратиться с коллективной жалобой в жилищно-коммунальную инспекцию, осуществляющую надзор за вашим домом. В случае если вы неоднократно жаловались, но на деле ничего не меняется, следует написать заявление в полицию для дальнейшего разбирательства. Также следует обращаться в управляющую компанию, а в крайнем случае — с заявлением в природоохранную прокуратуру Нижнего Тагила.
Отдел по экологии и природопользованию: (3435) 42-12-95, 42-12-92, 42-12-94
Куда в Нижнем Тагиле сдавать батарейки и лампы
МУ «Служба экологической безопасности» организует сбор и транспортировку ртутьсодержащих отходов от населения и муниципальных учреждений в границах города Нижний Тагил для дальнейшей их демеркуризации на бесплатной основе.
По всем возникающим вопросам, а также по вопросам заключения договоров и составления заявок на сдачу ртутьсодержащих отходов, обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 7, кабинеты 1, 2, 3, 6 или по контактным телефонам: 25-62-00, 25-78-47, 42-26-68 (факс).
Помните!
От одного человека очень многое зависит. Ведь стихийные свалки появляются там, где однажды выбросил мусор всего один человек, а дальше так поступили другой, третий... Безответственное отношение к окружающей среде, увы, заразительно.
Не будет лишним напомнить, что под воздействием солнечных лучей, при отсутствии кислорода в пакетах с мусором, происходят различные химические реакции. Бензин, лак, батарейки, лампочки, пищевые продукты - гниют, вырабатывая вредные вещества. Беспризорные животные, обитающие на свалках, разносят болезни и микробы и тоже становятся опасными.
Крупные незаконные свалки лежат десятилетиями. Токсичные газы попадают в атмосферу, бактерии и микроорганизмы с грунтовыми водами стекаются в реки. В результате мы отравляем среду обитания рыб и животных в лесах. Мы отравляем воду, которую потом пьем.
Но каждый житель Нижнего Тагила может сделать своё будущее чище и безопаснее. Берегите себя и природу.
Тагильчане! Наступает время массовых выездов в лес и на природу. Возьмите на пикник мешки для мусора и приберите хотя бы за собой! Спасибо!