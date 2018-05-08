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Парад Победы - 2018 в Нижнем Тагиле: как это было?
Нижний Тагил отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Тагильчане, давайте вспомним, как это было.
Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области:
День Победы навсегда останется для нас символом героизма и единства народа. Предприятиям и труженикам Нижнего Тагила принадлежит особый вклад в победу. Празднование торжественного события прошло в Нижнем Тагиле с размахом, и вдохновило меня. Можно сказать, что по области - это было самый масштабное и яркое мероприятие.
Алексей Викторович
Ветеран Труда
Наш город собрал тысячи тагильчан в этот день. Несмотря на то, что с утра было пасмурно, тагильчане пришли почтить память наших героев. Город подготовил для нас красивые и яркие мероприятия. Я считаю, что у нас было всё: и студенческие концерты, и театрализованные представления, и шествия наших будущих героев. Нам приятно, что Нижний Тагил относится к этому празднику так трепетно.
Игорь
Студент
Лично меня и мою семью очень впечатлила торжественная программа, артисты, духовые оркестры. Было интересно всей моей семье. Глядя, на бессмертный полк, который растянулся на всю центральную улицу Нижнего Тагила, чувствуешь гордость. Гордость за то, что мы помним, за то что мы все вместе, за то, что мы живы и будем воспитывать наших детей такими же добрыми, честными и достойными.
Паровоз времен Великой Отечественной войны приехал в Нижний Тагил (ВИДЕО)

Действующий санитарный поезд времен Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы прибыл на перрон вокзала в Нижнем Тагиле. Все желающие получили возможность побывать в передвижном военно-медицинском госпитале.

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Юные тагильчане изучили ПДД и посетили в торжественную линейку ко Дню Победы (ФОТО)

В преддверии Дня Победы юные тагильчане посетили торжественную линейку у памятника тагильчанам – Героям Советского Союза. Также дошкольники приняли участие в целевой прогулке, направленной на изучение ПДД.
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9 Мая утром на Театральной площади в Нижнем Тагиле после открытия парада Победы начали движение военные колонны.

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9 мая с трибуны прозвучало поздравление с Днем Победы от губернатора Свердловской области, затем Сергей Носов поздравил тагильчан и ветеранов с праздником.
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10 тысяч тагильчан прошли в составе «Бессмертного полка» на параде Победы
10 тыс. участников акции «Бессмертный полк» прошли по главной улице Нижнего Тагила 9 Мая.

Акция «Бессмертный полк» прошла в Нижнем Тагиле. В 2018 году 10 тыс. человек присоединились к акции.

Плакаты с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, пронесли тагильчане на параде Победы 9 Мая.

К акции «Бессмертный полк» присоединился мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Сергей Носов прошёл «Бессмертном полку» в Нижнем Тагиле
400 юных тагильчан пели военные песни на фестивале хоровой музыки 9 мая
В Нижнем Тагиле в День Победы прошёл третий городской фестиваль хоровой музыки, который собрал четыре сотни учеников, представляющих тагильские школы искусств. Юные тагильчане исполнили песни и стихи времён Великой Отечественной войны. Организаторы конкурса уверены, что в войну песни для людей значили гораздо больше. Произведения рассказывали о чувствах, мечтах и надеждах, с которыми солдаты думали о доме, шли в атаку или засыпали после сражения.
Почётный ветеран Нижнего Тагила отпраздновал своё 95-летие в День Победы.

В Нижнем Тагиле почётный ветеран Николай Петрович Анисимов в День Победы отпраздновал своё 95-летие. Николай Петрович на фронт был призван в 1941 году, прошёл всю войну. В сражениях он получил два серьёзных ранения, однако сейчас ветеран в строю. Вся грудь у Николая Петровича увешана орденами и медалями. До сих пор в его осанке отчётливо видна военная выправка.

Николай Петрович Анисимов был участником парада в Москве. В Нижнем Тагиле он уже 15-й год подряд является почётным знаменосцем. Весте с товарищами он проносит в строю копию Знамени Победы, которое в 1945 году водрузили над сражённым рейхстагом. Для Николая Петровича каждый раз это волнительный день. Он рад, что с каждым годом праздник в городе становится всё краше.

Почётный ветеран получил поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы Нижнего Тагила Сергея Носова, передает «Тагил-ТВ».
Спектакль-концерт под открытым небом состоялся в День Победы в Нижнем Тагиле
В День Победы в Нижнем Тагиле на площади у «Современника» на открытой сцене состоялся спектакль-концерт, посвященный 73-й годовщине со дня окончания Великой Отечественной войны. Спектакль был организован Нижнетагильским драматическим театром в подарок на 9 Мая. Со сцены раздавались песни, демонстрировались отрывки из известных произведений литературы. Режиссёром-постановщиком выступил Игорь Булыгин.


Концерт собрал зрителей, которые, несмотря на непогоду, провели у сцены около двух часов.
Торжественный митинг и Парад Победы состоялись на Вагонке в Нижнем Тагиле
В День Победы в Нижнем Тагиле состоялись праздничные мероприятия. В Дзержинском районе города в 15:00 стартовала районная манифестация. С 15:00 военные колонны и трудовые коллективы под торжественную музыку двинулись от площади ДК им. И.В. Окунева. В руках у людей на торжественном митинге были знамёна и флаги.

Жители Вагонки, пришедшие на Парад Победы в качестве зрителей, расположились вдоль улиц.

Горожане приветствовали участников главного Парада, многие пришли целыми семьями. В руках у жителей Вагонки были воздушные шары, а у некоторых – фотографии родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Шествие завершилось на площади Славы, где участники Парада возложили венки к мемориалу. На торжественном собрании с поздравлениями в честь 73-й годовщины выступили глава города Сергей Носов, представители УВЗ, общественных организаций, образовательных учреждений района. Почётные места на митинге заняли ветераны.

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. Вскоре состоялось торжественное награждение отличившихся тагильчан. После митинга горожан пригласили принять участие в праздничной программе.
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