Парад Победы - 2018 в Нижнем Тагиле: как это было?

В Нижнем Тагиле в День Победы прошёл третий городской фестиваль хоровой музыки, который собрал четыре сотни учеников, представляющих тагильские школы искусств. Юные тагильчане исполнили песни и стихи времён Великой Отечественной войны. Организаторы конкурса уверены, что в войну песни для людей значили гораздо больше. Произведения рассказывали о чувствах, мечтах и надеждах, с которыми солдаты думали о доме, шли в атаку или засыпали после сражения.

