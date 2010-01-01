Интерактивное мероприятие «Сделано в России»



13 июня в 17:00



Приняв участие в увлекательной и познавательной игре «Сделано в России», вы узнаете: какими техническими новшествами и «диковинками» прославились тагильские мастера XVIII и XIX вв. не только в России, но и далеко за ее пределами, кто изобрел первый телевизор, радиоприемник в мире и многое другое.





Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 90 рублей, пенсионер - 100 рублей, взрослый - 120 рублей.





Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

