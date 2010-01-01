культобзор tagilcity.ru
Медленная пыль, потерянный муж и День России
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! 12 июня вся страна отмечает главный государственный праздник - День России. В этот день в Нижнем Тагиле пройдет масса интересных мероприятий.
В будни вас ждут также выставки, спектакли, кино и мастер-классы. Чтобы ничего не пропустить, читайте культобзор TagilCity.ru.

Чудесной недели!
День России в Нижнем Тагиле
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Концерты
Концерт «Метаморфозы»
13 июня в 18:00

Отчётный концерт студии танца «Victory Dance».

ДК НТМК, ул. Металлургов, 1
Концерт «Навстречу себе»
14 июня в 18:00

Концерт вокальной студии «Live Star».

ГДМ, пр. Пархоменко, 37
Праздник хороводов
12 июня в 16:00

Праздник пройдет в рамках фестивального движения «Хороводы России».

Набережная Нижнетагильского пруда
Спектакли
Комедия «Как вернуть мужа»
13 июня в 18:00

Гастроли Свердловского театра музкомедии

Стоимость: 600 - 900 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мюзикл «Алые паруса»
14 июня в 18:00

Гастроли Свердловского театра музкомедии

Стоимость: 600 - 900 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Путешествие голубой стрелы»
13 июня в 10:00

Гастроли Тольяттинского театра кукол

Стоимость: 150 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Про медвежонка»
13 июня в 16:00

Гастроли Тольяттинского театра кукол

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
Выставки
Выставка «Здесь ничего нет»
10 июня в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Стефани Нориц (США).

Галерея «Угол», ул. Карла Маркса, 20а
Выставка «Медленная пыль»
13 июня в 18:00

Автор работ Кевин Трагезер (США).

Большое количество диких открытых пространств с ползучей и отступающей цивилизацией - одно из любимых мест автора. Кинематографические сцены посреди чьей-то повседневной жизни. Американский юго-запад - это область, в которую он всегда возвращается, потому что там все живет в открытом свете пустыни.

Дом художника, ул. Уральская 4/1
Выставка «Сетевое соединение потеряно»
11 июня в 18:00

Автор — Матье Сен-Пьер (Канада).

Являемся ли мы рабами социальных медиа и как мы эволюционируем от взаимодействия с ними?

Матье Сен-Пьер исследует взаимосвязь между интернет-ландшафтом и его подверженностью сбоям. Эта выставка посвящена тому моменту, когда у нашего интернет-соединения или программного обеспечения возникают сбои.

Дом художника, ул. Уральская 4/1

Контактная выставка «Звероград»
С 12 июня

Маленьких жителей и гостей города встретят непоседливые еноты, веселые обезьянки, огромный попугай Ара, гуси и множество других животных и птиц.

Стоимость: от 100 рублей

ТРК «Малина», ул. Садовая, 83
Музеи
Мастер-класс «Эй, ты, птичка! Полетели!»
13 июня в 18:00

Материалы и инструменты предоставляются, размер броши 3-4 см.

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Интерактивное мероприятие «Сделано в России»
13 июня в 17:00

Приняв участие в увлекательной и познавательной игре «Сделано в России», вы узнаете: какими техническими новшествами и «диковинками» прославились тагильские мастера XVIII и XIX вв. не только в России, но и далеко за ее пределами, кто изобрел первый телевизор, радиоприемник в мире и многое другое.


Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 70 рублей, студент - 90 рублей, пенсионер - 100 рублей, взрослый - 120 рублей.


Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
Пешеходная экскурсия по парку музея «Демидовская дача»
13 июня в 18:00

На прогуле вы узнаете, когда появился парк Демидовской дачи, какие деревья там росли в XIX веке, какие из них сохранились до наших времен, а также, чем они полезны.


Стоимость: дошкольник - 25 рублей, учащийся - 25 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 50 рублей, взрослый - 50 рублей.

Музей «Демидовская дача»
День России в музее-заповеднике
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Кино
«Донбасс. Окраина»
С 12 июня

«Красногвардеец», ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»

«Люди в черном: Интернэшнл»
С 12 июня

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
«Космическое приключение»
С 12 июня

ТЦ DEPO
«Матисс»
11 июня в 19:00

Легендарные декупажи Матисса в залах Tate Modern. Вслед за фильмами про Мунка, Вермеера и Мане цикл Exhibition On Screen предлагает совершить виртуальное путешествие на выставку декупажей Анри Матисса в главную лондонскую галерею современного искусства.

Стоимость: 300 рублей

ТЦ DEPO

10 июня
День рождения киностудии «Союзмультфильм»
10 июня
Всемирный день мороженого
11 июня
День поиска новой звезды
12 июня
День России
13 июня
День швейной машинки
14 июня
Всемирный день донора крови
Текст и оформление: Нателла Николова
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