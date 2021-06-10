Друзья! В эти выходные тагильчан приглашают узнать больше об изображении Ледового побоища в искусстве. Для любителей активного отдыха пройдет гонка ГТО, где можно будет сразиться в силе и ловкости. Также в этот уикенд отметим День России.
Какие еще мероприятия посетить в выходные, читайте в культобзоре TagilCity.ru,
Соревнования пройдут среди мужчин, которые определят сильнейших в семи олимпийских весовых категориях, а также в абсолютной весовой категории.
Ожидается участие более 120 дзюдоистов из 25 субъектов России. Соревнования всероссийского уровня позволяют спортсмену, занявшему первое место, получить право на присвоение звания «Мастер спорта России».
Спортивный комплекс «Президентский», пр.
Уральский, 65
«Сердце Тагила»
Пешеходная экскурсия
13 июня в 13.00
Вы познакомитесь с комплексом зданий, которые входили в административно-усадебный ансамбль главного управления горнозаводского округа Демидовых (1830-е гг.), узнаете, где находились «красные палаты», где стоял господский дом, когда и кем он был построен, и для чего предназначалось каждое здание.
Стоимость: 100-150 рублей
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
«Дом Худояровых»
Обзорная экскурсия по музею истории подносного промысла
13 июня в 13.00
Вы узнаете историю зарождения и развития уникального промысла – росписи по металлу с XVIII по XXI век, а также познакомитесь с жизнью и творчеством знаменитых тагильских художников Худояровых.
Стоимость: 30-130 рублей
Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», ул. Тагильская,24
«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2»
12, 13 и 14 июня
«Красногвардеец», «Россия», «Родина»
«Заклятие 3: По воле дьявола»
12, 13 и 14 июня
ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
«Красный призрак»
12, 13 и 14 июня
«Красногвардеец», «Россия», «Родина»
«Ограбление по-джентельменски»
12, 13 и 14 июня
«Россия», «Родина»
12 июня в парке Бондина:
12.00 - концертная программа эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд»,
12.00 - ярмарка уникальных изделий тагильских мастеров,
19.00 - TikTok вечеринка, челлендж батлы.
«Трикстер клуб»
«Саша, вынеси мусор»
«Дурочка»
«Променад.Тагил»
«Остер-класс. Конфетоедение»