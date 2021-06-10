Друзья! В эти выходные тагильчан приглашают узнать больше об изображении Ледового побоища в искусстве. Для любителей активного отдыха пройдет гонка ГТО, где можно будет сразиться в силе и ловкости. Также в этот уикенд отметим День России.

Какие еще мероприятия посетить в выходные, читайте в культобзоре TagilCity.ru,