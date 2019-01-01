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Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле
Как содержатся военные захоронения в Нижнем Тагиле и кто ухаживает за ними?
В годы Гражданской и Великой Отечественной войны на территории Урала не было ожесточенных боев. Но в Нижнем Тагиле, как и в ряде других городов Свердловской области, есть военные захоронения.
В годы Великой Отечественной войны на территории Нижнего Тагила работало несколько госпиталей. По архивным данным, умерших в госпиталях военных хоронили в районе Вагонки, на Центральном кладбище, на территории санатория Руш.

Отдельная тема - это военнопленные. Их захоронения есть на Северном и Центральном кладбищах города.

Кто и как осуществляет содержание и благоустройство мемориалов и мест военных захоронений?
Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
Увековечению подлежит память:

  • погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества;
  • погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств;
  • умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей;
  • погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине.

Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим при защите России.

Кроме того, увековечивается память объединений, соединений и учреждений, отличившихся при защите Отечества, а также увековечиваются места боевых действий, вошедшие в историю как символы героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества.
Мемориалы Воинской славы
Мемориал Воинской Славы Нижнего Тагила (Мемориал Второй Мировой войны) — главный мемориальный комплекс Нижнего Тагила, посвящённый славе и памяти павших во Второй Мировой войне воинов-тагильчан, а также памяти узников концлагерей ГУЛАГа. Здесь по сей день выполняются захоронения ветеранов Великой Отечественной Войны, офицеров в отставке, почетных граждан города, лиц погибших при исполнении воинского долга. Мемориальный комплекс расположен на территории кладбища «Центральное» .


Мемориал «Курган памяти»
Эксплуатационным содержанием городских кладбищ в Нижнем Тагиле занимается МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» через контракты, которые включают в себя работы по благоустройству мест захоронения. Финансирование работ по эксплуатационному содержанию осуществляется из местного бюджета.
Госпитальные захоронения
В Нижнем Тагиле есть госпитальные захоронения. В годы Великой Отечественной войны в городе работало несколько госпиталей. Умерших в госпиталях хоронили на Вагонке, там, где сейчас «Курган памяти», на Рогожино, на территории санатория Руш. Также несколько госпитальных захоронений есть в селе Николо-Павловское, там несколько обелисков с фамилиями.


Мемориальный комплекс «Руш». Место захоронения умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпитале санатория «Руш».
Мемориал в селе Николо-Павловское в память односельчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Захоронения военнопленных
Во время Второй мировой войны в Свердловскую область начали прибывать эшелоны с иностранными военнопленным. Регион имел мощный промышленный потенциал и остро нуждался в дополнительной рабочей силе. В результате летом 1945 года численность иностранных военнопленных и интернированных граждан достигла в области 95,5 тыс. человек. Условия пребывания военнопленных, особенно в первое время, были весьма тяжелыми. В результате количество умерших в Свердловской области только в 1944-1955 гг. иностранных граждан составило 14 306 человек. Из обнаруженных в архиве Управления ФСБ по Свердловской области сведений, в 1942 году на территории области умерли еще 2 217 военнопленных. Известно, что в 1945 году на территории Среднего Урала умерших в результате эпидемии военнопленных хоронили в братских могилах по 5-15 человек.
На кладбище «Северное» в районе Рудника находятся 3 мемориала на месте захоронения военнопленных. Здесь стоят памятник японским военнопленным и ограда, в которой расположен мемориал венгров и итальянцев. Японская сторона в свое время вывезла останки своих соотечественников на родину для перезахоронения. Кости остальных навеки упокоились в уральской земле.

На территории Горнозаводского Урала они трудились в металлургической, горной, лесной промышленностях, строительстве и ремонте железных дорог.
Что касается иностранных захоронений - могут быть международные соглашения, в первую очередь с Германией, по которому мы содержим в порядке их захоронения, а они содержат в порядке захоронения советских солдат у себя на территории. На это выделяется федеральное финансирование.

Александра Ванюкова
руководитель военно-поискового объединения «Соболь»

Собеседники редакции говорят, что проблема иностранных воинских захоронений на территории нашей страны - новая и малоизученная проблема.
На кладбище Рогожино есть мемориал памяти российским немцам (отряд 1874, репрессированные). Для многих этот мемориал – память о тех, кто жил в этом отряде, сюда приезжают их потомки.

Мария Тихонова
руководитель культурно-просветительского центра немцев в Нижнем Тагиле
За мемориалом мы ухаживаем сами. Немецкая сторона никакой помощи не оказывает. Члены немецкой общины выезжают 3-4 раза в год, прибираем, садим цветы. Мемориал у нас там выглядит довольно прилично, мы не даем прийти ему в упадок. Молодежь ездит и те, кто постарше. Мы сами моем мемориал, покупаем венки. Там нет захоронения, это просто памятник. На Рогожино вообще много немцев похоронено, но у многих свои могилы, родственники за ними ухаживают. А здесь у нас мемориал памяти отряду 1874, репрессированные, которых выгнали с Поволжья и из Казахстана.
В 1943 году военнопленные солдаты и офицеры вермахта жили в Тагиллаге, в 1943 году был создан спецлагерь № 153, одно из его отделений находилось на станции Сан-Донато, второе на Руднике. В 1945 году появился спецлагерь № 245. До 1948 года почти 70% подземных рабочих шахт составляли военнопленные и заключенные. Захоронение умерших военнопленных - Голый Камень и в районе 9 поселка в Дзержинском районе. В 50-60 гг. на Вагонке на этом месте построили 41 школу, на Голом Камне сделали отвал пустых пород ВЖР.
Одно из крупнейших на Урале кладбищ иностранных военнопленных - в Верхней Салде, более 1000 итальянцев.
По информации от «Службы заказчика городского хозяйства», содержанием и обслуживанием мемориалов с захоронениями иностранных военнопленных занимается Ассоциация международного сотрудничества «Военные мемориалы» г. Москва.
Партизанская гора в поселке Черноисточинск. Здесь находится памятник и захоронение участников Гражданской войны.
На Партизанскую гору было сделано перезахоронение. Там расположены 4 могилы участников Гражданской войны. Все они погибли в первые годы советской власти. Один из них раньше возглавлял поселковый совет.


Валентина Пичугина
член совета ветеранов пос. Черноисточинск
Здесь установлен обелиск и есть захоронение. Следят за могилками школьники из местной школы и члены совета ветеранов. По праздникам мы обновляем венки. Когда красили изгородь, нам помогал черноисточинский гидроузел. А так, содержание поддерживается на общественных началах.
Содержание и благоустройство
Содержанием мемориалов военным по закону должен заниматься муниципалитет. Что касается иностранных захоронений, как, например, в Нижнем Тагиле на Руднике, то, как правило, в финансировании на содержание и благоустройство принимает участие и иностранная сторона, чьи подданные покоятся на чужой земле. Но это также должен быть договор с Минобороны. Например, я знаю, что в Чехии есть захоронения русских, и чешская сторона по договору с Минобороны благоустраивают и следят за захоронениями.

Александр Кузьминчук
руководитель военно-мемориальной компании г. Екатеринбург
По информации пресс-службы мэрии, на совещании по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 24 августа был освещен вопрос о ремонте и реставрации объектов, посвященных героям войны.

В настоящий момент из 45 монументов, памятников, мемориальных досок, посвященных героям войны и труженикам тыла, требуют ремонта и реставрации шесть объектов. По предварительным данным, в 2019 году из бюджета города планируется выделить финансовые средства на ремонт памятника работникам ВМЗ , погибшим в годы Великой Отечественной войны, проведение работ на площади Славы, реконструкцию постамента танка Т-34 перед краеведческим музеем.

Заместитель Главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров подчеркнул, что монумент Родина-Мать на мемориале Воинской Славы требует косметического ремонта, а постамент памятника горнякам на Руднике имени III Интернационала необходимо обследовать, чтобы определить объемы работ.

Врио Главы города Владислав Пинаев отметил актуальность обсуждаемых вопросов и необходимость комплексного подхода к их решению.

Владислав Пинаев
Временно исполняющий полномочия Главы города Нижний Тагил
Все озвученные мероприятия требуют финансовых вложений, поэтому мы должны четко понимать, что, где и в каких объемах необходимо сделать.
Текст, оформление: Ирина Анисимова
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