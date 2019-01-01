Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле

За мемориалом мы ухаживаем сами. Немецкая сторона никакой помощи не оказывает. Члены немецкой общины выезжают 3-4 раза в год, прибираем, садим цветы. Мемориал у нас там выглядит довольно прилично, мы не даем прийти ему в упадок. Молодежь ездит и те, кто постарше. Мы сами моем мемориал, покупаем венки. Там нет захоронения, это просто памятник. На Рогожино вообще много немцев похоронено, но у многих свои могилы, родственники за ними ухаживают. А здесь у нас мемориал памяти отряду 1874, репрессированные, которых выгнали с Поволжья и из Казахстана.