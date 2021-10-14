Ручной киноаппарат, человек идущий и любимая гармонь

Отечество нам — Царское Село

Литературная гостиная

14 октября в 14.00. Место проведения: читальный зал Центральной городской библиотеки.



В 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки.



Отечество нам - Царское Село : литературная гостиная. 210 лет Царскосельскому лицею.



В 1811 году открылось новое, невиданное доселе в России учебное заведение. Мысль об учреждении Лицея принадлежала крупнейшему государственному деятелю России – М. Сперанскому, его планы получили поддержку Императора Александра - нужны были люди, которые с юности усвоили бы передовые идеи своего времени. В числе первых воспитанников Лицея были Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Пушкин. Из стен Лицея А. Пушкин вынес «свободолюбивые мечты» и редкое чувство товарищества - «лицейского братства».