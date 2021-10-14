Культобзор на tagilcity.ru
Ручной киноаппарат, человек идущий и любимая гармонь
Куда пойти на неделе в Нижнем Тагиле?

Неделя с 11 октября в Нижнем Тагиле обещает быть очень активной. В новом культобзоре от TagilCity.ru вы найдете как спортивные, так и культурные мероприятия. Желаем вам плодотворных трудовых будней!

октябрь 2021
Спортивные события

«Человек идущий»

Шагай за Азимут!
15 октября в 8:00 — 15 ноября в 22:00

Тагильчан приглашают принять участие во Всероссийском проекте «Человек идущий» и выступить от Нижнего Тагила и клуба туристов Азимут.

«Человек идущий» — это командные соревнования по фоновой ходьбе (количеству шагов команды за определённый промежуток времени) для различных категорий участников. Помогаем в регистрации, собираем команды и следим за результатами в этой группе. Присоединяйтесь! — рассказали в клубе туристов.
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Центральная библиотека

Презентация книги Татьяны Мезениной и Ольги Мищенко

«Нижнетагильские храмы в 18-21 вв.: историко-краеведческие очерки»
11 октября в 14.00. Место проведения: Место проведения: читальный зал Центральной городской библиотеки.

Мезенина Татьяна – кандидат исторических наук, доцент ВАК, методист ОРОиК Нижнетагильской епархии, консультант клуба родоведов и клуба краеведов при Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

Мищенко Ольга – библиограф центральной городской библиотеки г. Нижний Тагил, имеет опыт научной работы и преподавания в системе среднего, среднего специального, высшего образования.

В книге представлена история нижнетагильских православных храмов с 18 в. по настоящее время.

Отечество нам — Царское Село

Литературная гостиная
14 октября в 14.00. Место проведения: читальный зал Центральной городской библиотеки.

В 14.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки.

Отечество нам - Царское Село : литературная гостиная. 210 лет Царскосельскому лицею.

В 1811 году открылось новое, невиданное доселе в России учебное заведение. Мысль об учреждении Лицея принадлежала крупнейшему государственному деятелю России – М. Сперанскому, его планы получили поддержку Императора Александра - нужны были люди, которые с юности усвоили бы передовые идеи своего времени. В числе первых воспитанников Лицея были Иван Пущин, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Пушкин. Из стен Лицея А. Пушкин вынес «свободолюбивые мечты» и редкое чувство товарищества - «лицейского братства».
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Музей изобразительных искусств

«Ручной киноаппарат»

и обсуждение фильма «Топливо»
14 октября (четверг) в 18.00.
Место проведения: Нижнетагильский музей изобразительных искусств, Уральская, 7

Картина «Топливо» стала лучшим короткометражным фильмом «Кинотавра» в 2019 году.

У гостей вечера появится возможность обсудить картину, а так же самостоятельно изготовить собственный киноаппарат. Это ручная шарманка, которая с помощью простых и легких движений, превращает отдельно взятые кадры в цельный сюжет.

Проводниками в мир трудовых будней тяжёлого производства станут для вас Анастасия Бусыгина и Ксения Алышева.

Стоимость посещения мероприятия: 200 р. для взрослых, 150 р. для студентов и пенсионеров, 100 р. для детей

Сообщать об участии нужно заранее: в группу или по номеру 8-3435-25-26-47.
октябрь 2021
Спектакли Нижнетагильского Драматического Театра имени Мамина-Сибиряка
«Ханума», 12+
12 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 230 до 270
р.
«Дуры мы, дуры», 18+
13 октября, 18:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 470 до 500
р.
«Лебединое озеро», 6+
14 октября, 19:00 - 20:20
Нижний Тагил Ленина, д.33
От 1000 до 1600
р.
октябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Ревизор» 5+

12 и 13 октября, 18:00. Билет 300 рублей


«Поющий кит: подводные истории» 0+

14 октября, 18:00. Билет 350 рублей
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
ОКТЯБРЬ 2021
Концерты
«Играй, гармонь, любимая!»

12 октября / 18:30 — 20:30

Концерт памяти Геннадия Заволокина — создателя легендарной телепередачи «Играй, гармонь любимая!», которую до сих пор смотрят миллионы телезрителей. Народная музыка, разудалые частушки, разные виды гармоник и калейдоскоп солистов — эта программа призвана согревать сердце и веселить душу.

В программе: русская народная песня «Выйду на улицу», русская народная песня «Солома», О. Молчанова «Речька-реченька», В. Гусаков «Вот такой у нас народ», Г. Заволокин «Частушки»,
Г. Заволокин «Хочу научиться играть на гармошке» и др

Адрес: Нижний Тагил, пр. Ленина, 31
Стоимость: 300 ₽–600 ₽
Концерт Ларисы Долиной

14 октября 2021 в 19:00
Нижнетагильский цирк

В юбилейную программу «Портфолио» войдут самые яркие и полюбившиеся произведения из репертуара Ларисы Долиной, мировые хиты разных лет и специально подготовленные музыкальные сюрпризы, первыми слушателями которых станут жители уральских городов.

Цена билета: 1100 – 3100 рублей
октябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

ВЫСТАВКА РАБОТ ТАГИЛЬСКИХ ЮВЕЛИРОВ
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное выставке произведений тагильских художников – участников пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства.

На Всероссийской биеннале авторского ювелирного и камнерезного искусства, которая проходит в Калининграде с 2012 года, представлены работы ювелиров из пятнадцати городов России.

От Нижнего Тагила в конкурсе приняли 15 художников, среди них мастера – В.С. Безбородов, Ю.П. Маточкин, И.Б. Толкачев, Н.А. Романов, А.П. Барахвостов, С.А. Кислицкий и молодые художники – К.В. Гузенко, С.А. Бондаренков, Н.А. Дудин, А.Д. Кравченко и др.

Посетителей приглашают познакомиться с творчеством тагильских художников, увидеть уникальные произведения тагильских мастеров, узнать о конкурсе и ювелирном искусстве из презентации куратора биеннале в Нижнем Тагиле – Надежды Гундыревой, заместителя директора музея искусств по основной деятельности и развитию.

Стоимость посещения мероприятия: 150 руб. для взрослых, 100 руб. для студентов и пенсионеров, 50 руб. для школьников.

Организаторы просят сообщать о желании принять участие в мероприятии заранее сообщением в Нижнетагильский музей изобразительных искусств группу музея или по телефону /3435/ 25-26-47.
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Восстановить фамильную церковь Демидовых в Нижнем Тагиле планирует Эдуард Россель
Он также планирует превратить Нижний Тагил в мировой центр с помощью наследия династии.
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Надпись «Нижний Тагил» появилась на въездном знаке на южном подъезде к городу
Буквы «Нижний Тагил» установили подрядчики на строящемся въездном знаке на Свердловском шоссе
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Капитальный ремонт и модернизация школы № 32 в Нижнем Тагиле планируется в 2022 году
Также образовательное учреждение будет оснащено современным оборудованием по федеральной программе модернизации.
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октябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Семейка Адамс

с 23 сентября

«Красногвардеец» ,ТЦ ДЕПО

«Титан»

в сентябре и октябре

«Красногвардеец»

Холодный расчёт

с 23 сентября,
ТЦ ДЕПО

«Разжимая кулаки»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

My Little Pony: Новое поколение»

с 23 сентября

ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Фикси Кино»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ ДЕПО

«Веном 2»

с 16 сентября

«Красногвардеец», ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

октябрь 2021
Праздники и памятные даты
Международный день девочек

11 октября
День испанского языка

12 октября
День рождения «битломании»

13 октября

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