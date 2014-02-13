культобзор tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: конкурс короткометражек, Фрэнк Синатра и письма о Пушкине
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Несмотря на то, что уикэнд закончился, впереди вас ждет много интересных событий. А какие – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.

На этой неделе для вас зазвучат волшебные песни Фрэнка Синатры, для любителей не только смотреть кино, но создавать его, стартовал конкурс на лучшую короткометражку, а также на экскурсии вы сможете узнать – как письма о Пушкине связаны с Нижнем Тагилом.

Легкой вам недели!
Конкурс короткометражного кино
Если вы снимаете фильмы – художественные, игровые, анимационные, документальные и т.д. Если вы режиссируете видеоклипы, рекламные и социальные ролики, которые наполнены вашим – авторским и творческим видением этого мира, то будем очень рады вашему участию в конкурсе!
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Третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью»
С 11 по 17 февраля
Главная идея праздника – вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности. Событие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается уже несколько лет 14 февраля во многих странах мира.
Организатор акции, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», приглашает детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки.

Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Концерты
Концерт «Притяжение органа: книга странствий»
12 февраля в 18:30
Филипп Крист, орган (Германия)

Стоимость: 650 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Концерт «Фрэнк Синатра. Коррида Любви»
14 февраля в 18:30
Состав Синатра Бэнд: артисты московских театров:
Андрей Красноусов, вокал, артист московских мюзиклов «ТОДД», художественный руководитель коллектива.
Евгений Алтудин, аккордеон, артист театра П. Фоменко.
Вячеслав Голиков, гитара, артист театра Е. Камбуровой.
Павел Корчагин, контрабас, РАМ им. Гнесиных.
Иван Баринов, барабаны, ГМУЭДИ.

Стоимость: 500 – 1100 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
Концерт Петра Дранги
19 февраля в 19:00
Большой концерт Петра Дранги с оркестром

Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31
Заказ билетов по телефону 41-98-47
или
Bilet96.ru
Фестиваль молодежных культур «Вверх по вертикали»
С 14 февраля
Цель Фестиваля – создать площадку для реализации художественного потенциала молодежи города. Главные задачи – открыть новые имена и поддержать молодых и талантливых художественных деятелей Нижнего Тагила. Творческое общение, обмен опытом, занятия у специалистов станет толчком к дальнейшему профессиональному росту участников.

Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
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Спектакли
«Ужин с дураком»
12 февраля в 18:00
Франсис Вебер – режиссер, автор сценариев и продюсер знаменитых уморительных и изящных французских кинокомедий «Игрушка», «Папаши», «Высокий блондин в черном ботинке и многих-многих других, над которыми хохочут во многих странах мира.

Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Вишнёвый сад»
13 февраля в 18:00
Хрестоматийный сюжет этой пьесы известен каждому, кто учился в школе. И ни для кого не будет неожиданностью, что сад всё-таки вырубят, все уедут, а в проданном имении останется всеми забытый старый Фирс.
Отчего же театры всего мира уже больше века ставят эту последнюю чеховскую пьесу, лукаво (а быть может и искренне) названную автором комедией? Да потому, что она – шедевр. Потому что она о людях, попавших в сети истории.
Стоимость: 200– 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ханума»
14 февраля в 18:00
Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато.
Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий.
Если ваше сердце хочет петь и танцевать – приходите на спектакль «Ханума»! Его обаятельные герои и пряный юмор гарантируют светлое послевкусие.

Стоимость: 450– 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Трамвай «Желание»
15 февраля в 18:00
Как и в пьесе, отношения между главными героями – натянутая струна. Но в версии Владимира Скворцова на каждом шагу нас поджидают сюжетные сюрпризы. Поклонникам оригинального текста и хрестоматийных экранизаций стоит быть готовыми к этому. На какие крючки цепляют друг друга главные герои? Какие причинно-следственные связи управляют их судьбами? Кто жертва, а кто тиран?

Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Theatre HD: Опера «Аида»
12 февраля в 19:00
Если вы снимаете фильмы – художественные, игровые, анимационные, документальные и т.д. Если вы режиссируете видеоклипы, рекламные и социальные ролики, которые наполнены вашим – авторским и творческим видением этого мира, то будем очень рады вашему участию в конкурсе!
Стоимость: 600 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
Концерт «За две недели до весны...»
14 февраля в 18:30
Дорогие наши гитаролюбы и песнеслушатели!!! Дорогие наши стихопочитатели и припевохлопы!!!
Клуб авторской песни «Зелёная лампа» с огромным удовольствием приглашает всех вас на очередной клубный концерт «За две недели до весны...»

Малый зал Городского Дворца молодежи, ул. Пархоменко, 37
Цикл Познавательных программ «Красота народного костюма»
13 и 14 февраля в 13:00

Дворец национальных культур, ул. Кольцова, 23
Тематическая экскурсия «Тагильская находка. А.С. Пушкин в письмах Карамзиных»
14 февраля в 18:00
Выставка рассказывает об одном из интереснейших событий в истории Нижнего Тагила – обнаружении писем семьи Карамзиных.
На экскурсии вы узнаете, каким образом письма оказались в Нижнем Тагиле и познакомитесь с содержанием наиболее значимых посланий, в которых члены семьи Карамзиных описывают события, происходившие в семье А.С. Пушкина накануне его последней дуэли с Дантесом и после нее.

Стоимость: дошкольник – 25 руб., учащийся – 45 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 75 руб., взрослый – 95 руб.


Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
Фотовыставка «Spencer, USA»


15 февраля в 18:00
Маленькие города всегда очаровывали меня. Исключая жителей, эти города просто предоставляют место, чтобы выпить чашку кофе или отдохнуть, преследуя большую судьбу, но эти места становятся частью путешествия, прививая воспоминания об этих коротких моментах приключения. В поисках отелей, которые были прославлены в открытках, я оказался на проторенном пути, чтобы исследовать ту часть Америки, на которую, я сомневаюсь, иначе наткнулся бы.
Стоимость: бесплатно



Галерея «Угол», Карла Маркса, 20а
Спортивные события
День бега зимнего многоборья
ГТО (II-XI ступень)
12 февраля в 10:00
Спортивный зал АО НПК «Уралвагонзавод»
Первенство города по
плаванию «Тагильская
звездочка»
15 января в 15:45
ФОК «Президентский
Спортивный праздник, посвящённый 15-летию со дня основания СШ «Старый соболь»
15 февраля
Спортзал «Старый соболь
Праздники и памятные даты
11 февраля
День рождения парохода
12 февраля
Международный день науки и гуманизма
13 февраля
Всемирный день радио
14 февраля
День всех влюбленных
15 февраля
Международный день операционной медицинской сестры
16 февраля
День свежего ананаса
Текст и оформление: Анна Григорьева
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