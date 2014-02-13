Будни в Нижнем Тагиле: конкурс короткометражек, Фрэнк Синатра и письма о Пушкине

Фотовыставка «Spencer, USA»
15 февраля в 18:00
Маленькие города всегда очаровывали меня. Исключая жителей, эти города просто предоставляют место, чтобы выпить чашку кофе или отдохнуть, преследуя большую судьбу, но эти места становятся частью путешествия, прививая воспоминания об этих коротких моментах приключения. В поисках отелей, которые были прославлены в открытках, я оказался на проторенном пути, чтобы исследовать ту часть Америки, на которую, я сомневаюсь, иначе наткнулся бы.
Стоимость: бесплатно
Галерея «Угол», Карла Маркса, 20а