Топ медийных женщин-политиков в Свердловской области

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Одной из наиболее упоминаемых персон в уральской политике – председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
В СМИ она чаще всего упоминается в связи со своей активной работой. Выборы, обсуждение областного бюджета, развитие регионального законодательства. К этому списку можно добавить множество социальных вопросов.
Бабушкина не только комментирует эти темы местным и федеральным изданиям, но и, прежде всего, досконально прорабатывает каждый из вопросов.
Буквально накануне Людмила Бабушкина отметилась в политической повестке, заявив о переносе двух заседаний Заксобрания, посвященных обсуждению бюджета Свердловской области. Одно из них пройдет на неделю раньше.