Культобзор на tagilcity.ru
Соул, братство кольца и страшная красота
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья! Выходные пролетели, и впереди вновь рабочие дни. Будни тоже могут быть яркими и насыщенными. Куда отправиться, чтобы не было скучно - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.

На этой неделе можно окунуться в соул, послушав песни Стиви Уандера в исполнении Арсена Мукенди. В кино нас ждет перевыпуск «Властелина колец».

В музее расскажут о современной скульптуре и о вопросе признания памятников красивыми.


Чудесной недели и хорошего настроения!

Библиотека
Лекция «Достоевский глазами женщин»

15 апреля в 14:00


По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых читаемых писателей, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе.

Каким был этот человек в жизни? Как связаны характер великого писателя и его жизнь с произведениями? Эти вопросы волновали и будут волновать самых разных людей: от простых неискушенных читателей до ученых, специалистов не только в области литературы, но и психологии, потому что Достоевский всегда глубоко погружался во внутренний мир своих героев.

Попробуем посмотреть на писателя глазами любивших его женщин, ведь женский взгляд часто замечает то, чего не видят другие.


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Мастер-класс «Птичий дом»

16 апреля в 17:00


Участники украсят скворечник в технике декупаж.


Стоимость: 370 рублей


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Бенефис «Краевед. Писатель. Металлург»

14 апреля в 11:00


Автор книг о мировой и отечественной металлургии много внимания в своем творчестве уделяет Уралу и Нижнему Тагилу. С середины 1980-х гг. занимается темой рода Демидовых. Николай Мезенин – автор 200 печатных работ, в том числе 16 монографий.


Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а

Концерты
«Портреты Стиви Уандера»
15 апреля в 18:30
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Финалист проекта «Голос», победитель проекта «Главная сцена»
Арсен Мукенди. Программа «Портреты Стиви Уандера» — это не только избранные композиции великого мастера, но и множество других эстрадных хитов, которые Мукенди исполняет в стиле фанк и соул.

Стоимость: 500 - 1000 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31
«В созвездии Вивальди»
22 и 23 апреля 18:30

Лауреат международных конкурсов Алексей Балашов, гобой (Москва)
лауреат международных конкурсов Наталья Воронина, орган.

Стоимость: 950 рублей

Органный зал, Музей изобразительных искусств ул. Уральская, 7






﻿Макс Юдин


16 апреля в 20:00


Гитара Кирилл Терентьев.


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2



«Конкурс песни 2021»


15 апреля в 17:00


Конкурс песни среди отрядов Штаба студотрядов города Нижний Тагил. Что вас ждет в этом году:

В яркие и зажигательные песни в тематике «Фабрика Звезд 2000-2010 гг.», дуэты от наших прекрасных отрядов, интересные интерактивы, море положительных эмоций.


Городской дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37

Спектакли

«Ревизор (версия 1.2)»

13 и 14 апреля в 18:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Истории Ладошкиных»

15 апреля в 10:00


Стоимость: 150 рублей


Молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Большое путешествие маленькой тучки»

15 и 16 апреля в 16:00, 18:00


Стоимость: 300 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»

15 и 16 апреля в 10:00, 12:30, 13:30


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Молоко»

13 и 14 апреля в 19:00



Стоимость: 500 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Поминальная молитва»

16 апреля в 18:00


Стоимость: 270-320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Жить»
16 апреля в 18:00


Маленький театр, ул. Уральская, 4/1

Музеи

Лекция-провокация о современной скульптуре «Страшно красивые»


15 апреля в 18:00


С давних времён серьезно стоит проблема сохранности архитектурных объектов, памятников скульптуры, но сегодня общество поднимает вопрос и о художественном достоинстве охраняемых объектов. В современном мире идёт ожесточённое обсуждение того, какие памятники являются высокохудожественными и красивыми, а какие нет. И какие произведения достойны, быть частью городской или парковой скульптуры.


Стоимость: от 50 до 150 рублей


Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7



Выставка «Яркие краски мультфильмов»


15 апреля в 16:00


Для 54-выставки юные авторы прислали работы, выполненные в различных техниках изобразительного и прикладного искусства – акварельная живопись, графика, витраж, лепка из пластилина и др. Всего экспертная комиссия отобрала более 200 произведений от 40 детских творческих коллективов. В экспозицию попали самые удивительные и яркие образы персонажей, как и популярных современных мультфильмов, так и давно полюбившихся советских анимационных картин.



Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4

День космонавтики в музее-заповеднике
Лекция «Международное космическое право: новые аспекты в изучении и исследовании космоса»
14 апреля в 13:00

Возможна ли добыча полезных ископаемых на космических объектах? И, в связи с этим, кому принадлежит Луна и содержимое ее недр? Каким образом можно решить вопрос о праве коммерческого использования космических ресурсов? И каковы, в целом, перспективы дальнейшего освоения космоса? На эти и другие вопросы вы найдете ответы на лекции.

Стоимость: от 60 до 90 рублей

Историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 1
Лекция «Тагил космический»
14 апреля в 14:00

Вы узнаете о роли Нижнего Тагила в развитии космической промышленности страны. Особое место займет рассказ о ведущем советском и российском предприятии в этой отрасли - АО Уралкриомаш. Ни один космический старт не был произведен без его участия, велика его роль в важнейших проектах - запусках ракетно-космических систем «Восток» и «Восход», лунной программе СССР

Стоимость: от 60 до 90 рублей

Историко-краеведческий музей, ул. Ленина, 1






﻿Игра «Включи логику»


15 апреля в 19:00


Стоимость: 300 рублей


Бар «Гора», ул. Огаркова, 2


Кино
«Киноклуб»

12 апреля в 17:30


Большом зрительном зале состоится праздничное открытие клуба «Через тернии к звёздам», а также просмотр фильма, посвященного Дню космонавтики.


Вход свободный.


Большой зрительный зал ДК НТМК

Золотая маска в кино: Серёжа

14 апреля в 21:00
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В основе спектакля — роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина», а также «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и специально для этой постановки написанный Львом Рубинштейном текст «Вопросы».

Стоимость: 450 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO



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«Кинотеатр кошмаров»

Сеансы с 12 апреля

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ТЦ DEPO

«Чернобыль»

Сеансы с 15 апреля


ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск»

Сеансы с 15 апреля

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ТЦ DEPO

Праздники и памятные даты
Всемирный день авиации и космонавтики
12 апреля
Всемирный день рок-н-ролла
13 апреля
Международный день культуры
15 апреля
Всемирный день голоса
16 апреля
Международный день цирка
17 апреля
Всемирный день радиолюбителя
18 апреля
Текст и оформление: Нателла Николова