Друзья! Выходные пролетели, и впереди вновь рабочие дни. Будни тоже могут быть яркими и насыщенными. Куда отправиться, чтобы не было скучно - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.
На этой неделе можно окунуться в соул, послушав песни Стиви Уандера в исполнении Арсена Мукенди. В кино нас ждет перевыпуск «Властелина колец».
В музее расскажут о современной скульптуре и о вопросе признания памятников красивыми.
Чудесной недели и хорошего настроения!
15 апреля в 14:00
По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых читаемых писателей, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе.
Каким был этот человек в жизни? Как связаны характер великого писателя и его жизнь с произведениями? Эти вопросы волновали и будут волновать самых разных людей: от простых неискушенных читателей до ученых, специалистов не только в области литературы, но и психологии, потому что Достоевский всегда глубоко погружался во внутренний мир своих героев.
Попробуем посмотреть на писателя глазами любивших его женщин, ведь женский взгляд часто замечает то, чего не видят другие.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
16 апреля в 17:00
Участники украсят скворечник в технике декупаж.
Стоимость: 370 рублей
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
14 апреля в 11:00
Автор книг о мировой и отечественной металлургии много внимания в своем творчестве уделяет Уралу и Нижнему Тагилу. С середины 1980-х гг. занимается темой рода Демидовых. Николай Мезенин – автор 200 печатных работ, в том числе 16 монографий.
Центральная городская библиотека, пр. Строителей, 1а
Макс Юдин
16 апреля в 20:00
Гитара Кирилл Терентьев.
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
«Конкурс песни 2021»
15 апреля в 17:00
Конкурс песни среди отрядов Штаба студотрядов города Нижний Тагил. Что вас ждет в этом году:
В яркие и зажигательные песни в тематике «Фабрика Звезд 2000-2010 гг.», дуэты от наших прекрасных отрядов, интересные интерактивы, море положительных эмоций.
Городской дворец Молодежи, ул. Пархоменко, 37
«Ревизор (версия 1.2)»
13 и 14 апреля в 18:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Истории Ладошкиных»
15 апреля в 10:00
Стоимость: 150 рублей
Молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Большое путешествие маленькой тучки»
15 и 16 апреля в 16:00, 18:00
Стоимость: 300 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»
15 и 16 апреля в 10:00, 12:30, 13:30
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Молоко»
13 и 14 апреля в 19:00
Стоимость: 500 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Поминальная молитва»
16 апреля в 18:00
Стоимость: 270-320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Лекция-провокация о современной скульптуре «Страшно красивые»
15 апреля в 18:00
С давних времён серьезно стоит проблема сохранности архитектурных объектов, памятников скульптуры, но сегодня общество поднимает вопрос и о художественном достоинстве охраняемых объектов. В современном мире идёт ожесточённое обсуждение того, какие памятники являются высокохудожественными и красивыми, а какие нет. И какие произведения достойны, быть частью городской или парковой скульптуры.
Стоимость: от 50 до 150 рублей
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Выставка «Яркие краски мультфильмов»
15 апреля в 16:00
Для 54-выставки юные авторы прислали работы, выполненные в различных техниках изобразительного и прикладного искусства – акварельная живопись, графика, витраж, лепка из пластилина и др. Всего экспертная комиссия отобрала более 200 произведений от 40 детских творческих коллективов. В экспозицию попали самые удивительные и яркие образы персонажей, как и популярных современных мультфильмов, так и давно полюбившихся советских анимационных картин.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Игра «Включи логику»
15 апреля в 19:00
Стоимость: 300 рублей
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
12 апреля в 17:30
Большом зрительном зале состоится праздничное открытие клуба «Через тернии к звёздам», а также просмотр фильма, посвященного Дню космонавтики.
Вход свободный.
Большой зрительный зал ДК НТМК
«Кинотеатр кошмаров»
Сеансы с 12 апреля
ТЦ DEPO
«Чернобыль»
Сеансы с 15 апреля
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск»
Сеансы с 15 апреля
ТЦ DEPO