Друзья! Выходные пролетели, и впереди вновь рабочие дни. Будни тоже могут быть яркими и насыщенными. Куда отправиться, чтобы не было скучно - читайте в новом культобзоре от TagilCity.ru.

На этой неделе можно окунуться в соул, послушав песни Стиви Уандера в исполнении Арсена Мукенди. В кино нас ждет перевыпуск «Властелина колец».

В музее расскажут о современной скульптуре и о вопросе признания памятников красивыми.

Чудесной недели и хорошего настроения!