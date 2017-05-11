РАССЛЕДОВАНИЕ TAGILCITY.RU
Чистые дворы и пустые лавочки: обратная сторона Парада в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле прошел самый масштабный и самый важный праздник - День Великой Победы.
По всему городу прошли мероприятия самых разных направлений: концерты, митинги, шествия, эстафеты, авто- и велопробеги. Вроде всё как обычно, только последствия любимого тагильчанами праздника заметно изменились.
9 Мая мне удалось побывать сразу на двух праздничных площадках Нижнего Тагила: Площадь Славы в Дзержинском районе и проспект Ленина в центре. В обоих районах после парадного шествия тагильчане продолжили веселье и развлекались на разных мероприятиях города.

В центре города после парадного шествия жители Тагила разошлись по дворам, ближайшим заведениям общественного питания и отдыха.

На Вагонке праздник продолжался на той же площади, где прошло основное мероприятие. Работало летнее кафе с восточной кухней, был праздничный концерт с участием местных творческих коллективов, а также единственный в городе салют.
У любого праздника, тем более масштабного, массового, где собирается большое количество людей, есть обратная сторона торжества: кучи мусора после пикников, потасовки между подвыпившими, пьяные спящие и другие правонарушения. Поэтому после фотопрогулки в эпицентре празднования 9 Мая мне захотелось побывать по ту сторону парада.
Днем я прогулялась по дворам, находящимися за центральными улицами Нижнего Тагила: за проспектами Ленина и Строителей, а также за улицей Карла Маркса.

Приятное удивление постигло меня, когда я увидела совершенно чистые дворы, опустошенные мусорные баки, безукоризненные территории рядом с урнами.
Не то что бы на этот раз тагильчане решили исключить традицию собираться небольшими компаниями во дворах и праздновать День Победы в узком кругу, распивая различные напитки и закусывая бутербродами. Нет. По-прежнему представители разных организаций дружно толпились у столиков и лавочек, доставали продукты из шуршащих пакетов и запивали их различной жидкостью.

Очевидно было, что люди собирались рабочими коллективами и целыми семьями. Вокруг взрослых бегали дети, на лавочках сидело поколение постарше, кто-то пел военные песни, кто-то рассказывал о подвигах своих родственниках, погибших на войне.

Но рядом с ними было идеально чисто. Ни единой бутылки рядом, ни единой коробки из пиццерии. И это не смотря на то, что урны были не везде. Никто не дебоширил, не валялся, не разбрасывал бутылки.
На Вагонке я была в самом центре концертной площадки. Что меня удивило больше всего, так это большое количество представителей правоохранительных органов и их бдительность. Они неоднократно проходили вдоль и поперек толпы, слушающей концертную программу. Обращали внимание на их коробки и бутылки, подходили к наиболее шумным компаниям. Я уточнила у пресс-службы УВД Нижнего Тагила, сколько было полицейских 9 Мая на улицах Нижнего Тагила.
По всему городу патрулировало более 700 сотрудников разных подразделений органов внутренних дел. Прежде всего, перед сотрудниками стояла задача пресекать правонарушения, незамедлительно оказывать помощь ветеранам и проверять ближайшие магазины - не нарушают ли они запрет продавать алкогольную продукцию.
Элина Балуца
Начальник пресс-группы УВД Нижнего Тагила
Конечно, не всё было идеально. Были всё же выпивающие граждане, но они заворачивали бутылки из-под алкоголя в бумагу. Был гражданин, отдыхающий на лавочке. Но, в сравнении с прошлыми празднованиями Дня Победы, их можно даже не брать в расчет.
Вспомните: Театральная площадь Нижнего Тагила после любого массового мероприятия раньше всегда была усеяна мусором. В 2017 году такого уже нет.
Возвращалась домой в восьмом часу вечера, я прошлась и по дворам и по главным улицам, картина оставалась прежней. Во дворах чисто, на улицах никаких правонарушений.
Причин, по которым, в отличии от прошлогодних празднований 9 Мая, на улицах стало чище может быть масса. Я решила узнать мнения прохожих.
Наверное, это из-за холода. На праздник пошли только те, кому, действительно важно почтить ветеранов.
Во-первых, народу вообще было намного меньше, чем в прошлые года, во-вторых, почти не было пьяных из-за отсутствия алкоголя.
Парад себя изживает, многие ветераны уже умерли, а новое поколение не знает ничего толком о Великой Отечественной войне и смысла в этом празднике не видит. Сейчас у молодежи другие интересы, нет памяти к предкам, нет почтения к старшему поколению.
Мне хочется верить, что вышеперечисленные причины, по которым улицы Тагила оставались чистыми, являются не единственными, а возможно, и вовсе ошибочными. А основной причиной правомерного поведения жителей Нижнего Тагила, на мой взгляд, стало то, что тагильчане стали культурнее.

В Нижнем Тагиле появилось много творческих площадок. В выставочных залах изобразительного искусства стало появляться больше молодежи. Если человек с раннего детства посещает выставки и театры, приобщается к культуре иными способами, то высока вероятность того, что этот же человек в будущем не станет вести себя аморально.
Значительно преобразился и сам город. Появились новые парковые зоны, фонтаны, спортивные площадки, памятники; сделали ремонт театрального сквера, набережной; убрали киоски и палатки, которые портили эстетический вид города. В городских субботниках всё больше тагильчан стало принимать участие. Что тоже влияет на сознательность людей, на экологическую культуру населения: глядя на красивый газон и отремонтированные площади, просто не хочется бросать мусор мимо урны.
Семечки и бутылки на площадях Нижнего Тагила после мероприятий - вчерашний день. Сегодня тагильчанин - культурный и миролюбивый гражданин.
Текст, оформление: Камила Мориак.
Фото: архив TagilCity.ru
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