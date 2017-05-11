Чистые дворы и пустые лавочки: обратная сторона Парада в Нижнем Тагиле

9 Мая мне удалось побывать сразу на двух праздничных площадках Нижнего Тагила: Площадь Славы в Дзержинском районе
и проспект Ленина в центре
. В обоих районах после парадного шествия тагильчане продолжили веселье и развлекались на разных мероприятиях города.
В центре города после парадного шествия жители Тагила разошлись по дворам, ближайшим заведениям
общественного питания и отдыха.
На Вагонке праздник продолжался на той же площади, где прошло основное мероприятие. Работало летнее кафе с восточной кухней, был праздничный концерт с участием местных творческих коллективов, а также единственный в городе салют.