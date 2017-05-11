Чистые дворы и пустые лавочки: обратная сторона Парада в Нижнем Тагиле

Не то что бы на этот раз тагильчане решили исключить традицию собираться небольшими компаниями во дворах и праздновать День Победы в узком кругу, распивая различные напитки и закусывая бутербродами. Нет. По-прежнему представители разных организаций дружно толпились у столиков и лавочек, доставали продукты из шуршащих пакетов и запивали их различной жидкостью.



Очевидно было, что люди собирались рабочими коллективами и целыми семьями. Вокруг взрослых бегали дети, на лавочках сидело поколение постарше, кто-то пел военные песни, кто-то рассказывал о подвигах своих родственниках, погибших на войне.



Но рядом с ними было идеально чисто. Ни единой бутылки рядом, ни единой коробки из пиццерии. И это не смотря на то, что урны были не везде. Никто не дебоширил, не валялся, не разбрасывал бутылки.

