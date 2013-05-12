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культобзор tagilcity.ru
Пора вернуться к жизни
Выходные перед полноценной рабочей неделей: активный и ленивый культурный отдых, вдохновение на спортивные подвиги и рассказ о том, как в Нижнем Тагиле отметили День Победы
Нас ждут выходные, за которыми целых 5 рабочих дней подряд. Пять! Так что из предстоящего уик-энда не упустите ни минуты, а то ведь, как известно, понедельник начинается в субботу: 12 мая отмечаем Международный день распространения информации о синдроме хронической усталости. Не поддавайтесь!

Восстанавливайте здоровье после майских праздников, запасайтесь силами для новых свершений. В том числе и спортивных. На этой неделе в Екатеринбурге гостит кубок чемпионата мира по футболу. А наши хоккеисты установили новый мировой рекорд: целых 180 минут подряд ворота сборной не сдавались. Вдохновляюще!
Выбор редакции
«Суббота с музеем-заповедником» на этой неделе пройдёт в Краеведческой библиотеке, нас приглашают на лекцию о реформе русского языка Петра I. Обещают, что у каждого участника будет возможность увидеть и полистать книги эпохи преобразований.

Открываются сразу три выставки для спокойного созерцания и размышления, особо отмечаем «Кто правит миром?».

Поклонникам более активного отдыха предлагаем присоединиться к прогулке-квесту.

Ну а если никак не можете выбрать между диваном и прогулкой, сходите в кино, ещё можно успеть на «Собибор».

График отдыха 2/2 во вторник поддержит филармония, там последний концерт органного сезона.
Леттеринг: «Культурная революция Петра I»
Краеведческая библиотека,
ул. Уральская, 6
12 мая, 15:00
Афиша
«Собибор»

Кинотеатр «Россия»
11 - 13 мая, 09:40, 18:00


Афиша
«Кто правит миром?»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
10 мая, 16:00

Афиша
Закрытие органного сезона
Органный зал в Музее изобразительных искусств, Уральская, 7
15 мая, 18:30
Афиша
Пешеходный квест-игра «Имена победы»
Поклонникам активного отдыха предлагаем присоединиться к прогулке-квесту.

Школа им. Н.К. Крупской,
ул. Оплетина, 11а
12 мая, 10:30
Афиша
Для всей семьи
«Коза-Дереза»
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
12 мая, 11:00, 13:00
Афиша
«День глаженых шнурков»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
11 мая, 18:00
Афиша
«Золотой цыплёнок»
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
13 мая, 11:00, 13:00
Афиша
«Славные пташки»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
10 мая - 23 мая
Афиша
Культпоход
Открытие фотопроекта «Кто правит миром?»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств
10 мая, 16:00
Афиша
Открытие выставки «Дороги»
Галерея Space Place
11 мая, 17:00

Афиша
Групповая выставка cf.filmstudios
Галерея «Угол»,
ул. Карла Маркса, д. 20а
10 мая, 17:00
Афиша
Поэтические чтения «Цветы лучше пуль»
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
13 мая, 18:00
Афиша
Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья…»
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Мамина-Сибиряка,
12 - 13 мая
Афиша
Кино
«Такси 5»
Кинотеатр «Родина 3D»
11 - 13 мая, 11:20, 16:35, 20:50, 23:15
Кинотеатр «Россия»
11 - 13 мая, 11:55 16:20 21:05 23:00
Афиша
«Цыган»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
11 - 13 мая, 13:00


Афиша
«Собибор»
Кинотеатр «Россия»
11 - 13 мая,
09:40, 18:00

Афиша
«Мстители: Война бесконечности»
Кинотеатр «Россия»
11 - 13 мая,
12:30, 15:15, 18:20, 20:15, 23:00
Афиша
А ещё можно поучаствовать в жизни города и оставить свой след в истории, присоединяйтесь к выбору названий улиц в районах новой застройки
Если из-за погоды, дачи или работы вы пропустили празднование Дня Победы в Нижнем Тагиле, то смотрите репортажи TagilCity.ru:
Весна всё-таки пришла, до +20 градусов уже в понедельник!
Отмечаем:
12 мая

Всемирный день мигрирующих птиц
12 мая

Международный день распространения информации о синдроме хронической усталости
12 мая

Всемирный день медицинской сестры


8–14 мая

Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН
14 мая

День фрилансера
15 мая

Международный день семей
15 мая

Международный день климата
16 мая

Международный день мирного сосуществования
Отличных выходных, тагильчане!
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