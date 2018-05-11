Рейтинг интернет-провайдеров Нижнего Тагила

Convex, МТС и «Сети Тагила» используют технологии Fttb: «оптика» проложена до здания, а далее, в квартиру, — по медным сетям связи.
Компания «Ростелеком» в ходе строительства сетей прокладывает «оптику» прямо в квартиру абонентов. Показатели пропускной способности сети значительно выше, чем, к примеру, сети, организованной по технологии Fttb («оптика» прокладывается только до дома, а далее, в кватиру абонента, связь организована по медным линиям).
Это как крупная автотрасса и на ней узкий мост — через мост транспортный поток течет медленнее. Специалисты заявляют, что уже сегодня пропускной способности «узкого моста» крайне недостаточно. Инновационная технология «оптика в квартиру» (FTTH), по оценке экспертов, имеет огромный потенциал для удовлетворения растущих потребностей абонентов на многие годы вперед.