Друзья! Несмотря на то, что уикэнд закончился, впереди вас ждет много интересных событий. А какие – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.

Тагильчан приглашают на экскурсию по Малахитовой линии, а для детей стартуют сразу два онлайн-лагеря.

Легкой вам недели!