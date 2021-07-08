культобзор tagilcity.ru
Онлайн-каникулы, Шерлок и Малахитовая линия
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Друзья! Несмотря на то, что уикэнд закончился, впереди вас ждет много интересных событий. А какие – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.

Тагильчан приглашают на экскурсию по Малахитовой линии, а для детей стартуют сразу два онлайн-лагеря.

Легкой вам недели!

Спектакль «Променад. Тагил»

13 июля в 18.00 и 15 июля в 14.00



Старт у памятника Паровозу Черепановых

Экскурсия по Малахитовой линии

15 июля в 18.00


В этот раз экскурсия будет приурочена ко Дню металлурга.

Экскурсия начнется у макета первого русского паровоза, расположенного напротив Историко-краеведческого музея. Путь продолжится по парку культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Конечной точкой маршрута станет музей «Демидовская дача».


Старт от макета первого русского паровоза у Историко-краеведческого музея.

Квест «Шерлок»

15 июля в 17:30


Детский парк ДК имени И.В. Окунева

Миллионы просмотров, авторские проекты и поэзия:
редакция TagilCity.ru рассказывает о сольных исполнителях Нижнего Тагила.
«Музейные каникулы Online»
с 12 по 16 июля в 11.00

Вы сможете, не выходя из дома, увлекательно, познавательно и весело провести время. Начнём наш день с интересной и нескучной лекции, продолжим увлекательной и порой каверзной викториной, а закончим увлекательным мастер-классом.

Группа музея во ВКонтакте и ZOOM
Онлайн-лагерь «Полное собрание тайн»
с 12 по 30 июля

Мы просто окружены тайнами. Вместе с нашими сыщиками вы отправитесь в виртуальные путешествия, вас ждут загадки, головоломки и веселые эксперименты.
Каждый день мы будем публиковать новые видеоролики с мастер-классами, громкими чтениями, полезными советами.

Сайт Центральной городской библиотеки
Кино

«Лена и львенок»

С 15 июля


ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

«Панда против пришельцев. План спасения Земли»

С 15 июля


«Красногвардеец»

«Судная ночь навсегда»

с 12 по 16 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Бугимен»

с 12 по 16 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Космический джем: новое поколение»
с 12 по 16 июля

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Чёрная Вдова»
с 12 по 16 июля

ТЦ DEPO, «Россия», «Родина»
Праздники и памятные даты
12 июля
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

15 июля
Всемирный день навыков молодежи
17 июля
День основания морской авиации ВМФ России
17 июля
День этнографа в России
17 июля
Всемирный день эмоджи
18 июля
День металлурга

Текст и оформление: Нателла Николова
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