Друзья! Несмотря на то, что уикэнд закончился, впереди вас ждет много интересных событий. А какие – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.
Тагильчан приглашают на экскурсию по Малахитовой линии, а для детей стартуют сразу два онлайн-лагеря.
Легкой вам недели!
13 июля в 18.00 и 15 июля в 14.00
Старт у памятника Паровозу Черепановых
15 июля в 18.00
В этот раз экскурсия будет приурочена ко Дню металлурга.
Экскурсия начнется у макета первого русского паровоза, расположенного напротив Историко-краеведческого музея. Путь продолжится по парку культуры и отдыха имени А.П. Бондина. Конечной точкой маршрута станет музей «Демидовская дача».
Старт от макета первого русского паровоза у Историко-краеведческого музея.
Квест «Шерлок»
15 июля в 17:30
Детский парк ДК имени И.В. Окунева
«Лена и львенок»
С 15 июля
ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Панда против пришельцев. План спасения Земли»
С 15 июля
«Красногвардеец»