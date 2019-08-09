В рамках национального проекта начался ремонт дорог в Нижнетагильской городской агломерации. За шесть лет комплексно отремонтируют 116,8 километров автодорог. Общая стоимость работ составит 3,6 млрд рублей. Всего в нормативное состояние приведут 85 % дорог агломерации, в два раза по сравнению с 2017 годом должно быть снижено число очагов аварийности, количество ДТП снизится в 3,5 раза.





Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал подрядчиков ответственно подходить к работам, которые ведутся в интересах жителей: «Нижний Тагил к реализации национального проекта готов. Работа предстоит большая и, как я уже не раз говорил, ответственная. Участие в проекте требует от подрядчиков серьезного отношения к делу, потому что проверки будут проводить специализированные организации. Для Тагила это значительное событие: такого объема ремонтов не было, наверное, никогда. Появилась уникальная возможность за шесть лет восстановить улично-дорожную сеть и сделать город более комфортным для жителей».





В 2019 году отремонтируют 24 объекта на 625 млн рублей (софинансирование бюджета Нижнего Тагила 49,2 млн рублей).

