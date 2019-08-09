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В рамках национального проекта начался ремонт дорог в Нижнетагильской городской агломерации. За шесть лет комплексно отремонтируют 116,8 километров автодорог. Общая стоимость работ составит 3,6 млрд рублей. Всего в нормативное состояние приведут 85 % дорог агломерации, в два раза по сравнению с 2017 годом должно быть снижено число очагов аварийности, количество ДТП снизится в 3,5 раза.


Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал подрядчиков ответственно подходить к работам, которые ведутся в интересах жителей: «Нижний Тагил к реализации национального проекта готов. Работа предстоит большая и, как я уже не раз говорил, ответственная. Участие в проекте требует от подрядчиков серьезного отношения к делу, потому что проверки будут проводить специализированные организации. Для Тагила это значительное событие: такого объема ремонтов не было, наверное, никогда. Появилась уникальная возможность за шесть лет восстановить улично-дорожную сеть и сделать город более комфортным для жителей».


В 2019 году отремонтируют 24 объекта на 625 млн рублей (софинансирование бюджета Нижнего Тагила 49,2 млн рублей).
АДРЕС
УЛ. СОВХОЗНАЯ, 7
БЮДЖЕТ
3,6 МЛРД
КУРАТОР
ВЛАДИСЛАВ ПИНАЕВ
глава Нижнего Тагила
Ссылки на фотографии до ремонта:

Дзержинский район

- шоссе Восточное на участке от ул. Цементная до шоссе Северное
- шоссе Восточное на участке от шоссе Северное до пр. Вагоностроителей
- шоссе Восточное на участке от пр. Вагоностроителей до поста ГИБДД
- шоссе Северное на участке от шоссе Восточное до КМЦ
- шоссе Северное на участке от УХП до ул. Щорса
- пр. Вагоностроителей на участке от шоссе Восточное до пр. Дзержинского
- ул. Правды на участке от ул. Свердлова до проспекта Вагоностроителей
- ул. Тимирязева на участке от ул. Свердлова до проспекта Ленинградский
- проезд Садоводов
- ул.Окунева на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградский
- ул. Басова
- ул. Хвойная


Ленинский район

- ул. Уральская
- ул.Вязовская
- ул. Азовская
- ул. Жуковского
- ул. Крымская на участке от улицы Сенная до улицы Ростовская
- ул. Ломоносова
- ул. Учительская
- ул. Гагарина
- ул. Челюскинцев


Тагилстроевский район

- ул. Металлургов
- ул. Товарный двор
- ул. Кулибина на участке от улицы Фестивальная до Восточного шоссе

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