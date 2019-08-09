БОЛЬШОЙ ДВОР

Самая большая территория, которую обновили по программе благоустройства дворов в Нижнем Тагиле: центр города, 13 многоквартирных домов, несколько офисных зданий и узкие внутриквартальные проезды. Стоимость обновления оценили в 42 миллиона рублей. Мэр Владислав Пинаев лично контролировал ход работ. Здесь полностью заменили трубы теплосетей, отремонтировали колодцы водоотведения, установили новые опоры для освещения и расширили проезды, при этом сохранив тротуары, а также обустроили четыре детских и одну спортивную площадку.