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2019 ГОД
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ИНИЦИАТОР
ВЛАДИСЛАВ ПИНАЕВ
глава Нижнего Тагила
В 2019 году дан старт реализации проекта создания историко-туристического кластера. Благоустроят улицу Уральскую до парка им. А.П. Бондина, включая заводоуправление и завод-музей. Мэр Владислав Пинаев обратил внимание, что создание кластера «Старый город» позволит привлечь туристов. При этом все работы ведутся в несколько этапов.

«Мы рассмотрели возможность организации на этой территории центра притяжения, где и туристы, и жители города смогут и отдохнуть, и узнать больше об истории Нижнего Тагила. Уже готовится техническое задание на реконструкцию комплекса зданий музея-заповедника «Горнозаводской Урал», откуда и начнется создание нового облика «Старого города»», - подчеркнул Пинаев.
КЛАСТЕР
«СТАРЫЙ ГОРОД»
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