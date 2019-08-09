В 2019 году дан старт реализации проекта создания историко-туристического кластера. Благоустроят улицу Уральскую до парка им. А.П. Бондина, включая заводоуправление и завод-музей. Мэр Владислав Пинаев обратил внимание, что создание кластера «Старый город» позволит привлечь туристов. При этом все работы ведутся в несколько этапов.



«Мы рассмотрели возможность организации на этой территории центра притяжения, где и туристы, и жители города смогут и отдохнуть, и узнать больше об истории Нижнего Тагила. Уже готовится техническое задание на реконструкцию комплекса зданий музея-заповедника «Горнозаводской Урал», откуда и начнется создание нового облика «Старого города»», - подчеркнул Пинаев.

