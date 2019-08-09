В 2018 году администрация Нижнего Тагила заключила концессионное соглашение с АО «Облкоммунэнерго» на объекты, на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов. Срок действия соглашения до 2047 года. Объем вложений составит более 4 млрд рублей. «Дорожной картой» уже предусмотрено строительство полигона, мусоросортировочного комплекса, цеха компостирования и 191 площадки накопления твердых коммунальных отходов. Также готовится реконструкция и рекультивация двух существующих полигонов. Мусоросортировочный завод собираются запустить в середине 2021 года. После 2022 года начнется рекультивация полигона.



Проект получил поддержку главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева: «Параллельно со строительством объектов мусоросортировочного комплекса, в городе появятся современные контейнерные площадки, новые мусоровозы».





