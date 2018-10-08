Культобзор на tagilcity.ru
Поэтическая дуэль, Данила-мастер и хореография
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Вот и наступила середина октября. На улице сыро, уже пролетает первый снежок. А TagilCity.ru рад предложить вам подборку мероприятий, чтобы весело и интересно провести выходные.

Поэтическая дуэль состоится в эти выходные. Это осенняя битва посвящена поэтам, рожденным в октябре. Стреляйте в жюри словом и рифмой, заслужите победу в этой дуэли.

Данила-мастер создал для Хозяйки медной горы удивительный каменный цветок. Вы тоже сможете испытать свое мастерство на занятиях, посвященных уральским поделочным камням. Родонит, яшма, змеевик, агат и горный хрусталь — вот чему будут посвящены мастер-классы в нижнетагильском музее.

Также вас ждет вечер современной хореографии, фотовыставки, спектакли и киноновинки. Примите участие в конкурсе репостов от TagilCity.ru и выиграйте билеты на концерт Жеки.

Желаем вам ярких и нескучных выходных!
Поэтическая дуэль: «Рожденные в октябре»
14 октября в 18:00
Самая легендарная битва осени: читаем стихотворения поэтов, которые родились в октябре.
В программе sound-чтения (прочти свои стихи под импровизацию музыкантов) и поэтическая битва.
За считанные минуты успей впечатлить жюри словом и рифмой – и победа у тебя в кармане. Учитывается и подача, и содержание. Ждем также всех желающих послушать и поболеть.
Бар «Гора», ул. Огаркова, 2.
Вход свободный.
Бронь столов: 89126432477
Выиграйте два билета на концерт Жеки «1000 дорог»
Розыгрыш состоится 17 октября
Участвовать
Мастер-классы
Мастер-класс «Секреты Данилы-мастера»
13 октября в 15:00
Вы не только познакомитесь с уральскими поделочными минералами и их применением, но и на каждом занятии сможете пополнить свою коллекцию минералогическим образцом.
В программе цикла от 4 до 6 мастер-классов, их количество вы сможете выбрать сами.
Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 75 руб., студент – 85 руб., пенсионер – 85 руб.,взрослый – 120 руб.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1.
Мастер-квест «Построим железную дорогу»
13 октября в 15:00
Кому в детстве не хотелось иметь игрушечную железную дорогу? Чтобы на ней были горы и леса, а по рельсам через мосты неслись поезда с вагончиками? Вооружившись картоном, цветной бумагой, пластилином, клеем, ножницами и, конечно же, терпением вы сможете создать и запустить миниатюрную железную дорогу с именным составом.
Стоимость: дошкольник – 60 руб., учащийся – 80 руб., студент – 90 руб., пенсионер – 90 руб., взрослый – 120 руб.

Историко-технический музей «Дом Черепановы», ул. В. Черепанова, 1
Концерт Ф. Шуберт Симфония № 8 «Неоконченная»
13 октября в 16:00
Цикл концертов «Филармоническая академия».
Ф. Шуберт Симфония № 8 «Неоконченная».
Лауреат международных конкурсов оркестр «Демидов-камерата».
Дирижер – Владимир Капкан, музыковед – Ксения Шумакова.
Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31.
Новый зрительный зал в ГДМ Нижнего Тагила откроется в конце октября
29 октября в обновленном помещении ГДМ в Нижнем Тагиле будет организовано торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею комсомола.
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Юный тагильчанин прочитал лекцию по физике Максиму Галкину
Житель Нижнего Тагила, 7-летний мальчик по имени Рома, принял участие в шоу «Лучше всех!» на Первом канале, где прочитал ведущему Максиму Галкину лекцию по физике.
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Набор участников в инклюзивный фестиваль «Дружба» стартовал в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле начался набор юных талантов для участия в региональном инклюзивном фестивале «Дружба», который состоится 4 ноября.
По словам организаторов, цель фестиваля – поддержка и развитие детского и юношеского творчества, а также привлечение людей с ОВЗ в творческую и культурную жизнь.
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Фотовыставки
«Яркие сны»
Открытие 12 октября в 18:00
От автора. Элегантный, красивый, сложный, но простой. Сильные, как горы, и мягкие, как перо. Я обожаю женщин. физически и умственно, и я выражаю это, захватывая свои мечты о них. Делать фотографии моих муз в своем мире - это моя одержимость.

Галерея Space Place, пр. Строителей, 1а
«unusual»
Открытие 13 октября в 18:00
Первый опыт Кэри с фотографией произошел, когда его отец, (также фотограф), создавал изображения и продавал отпечатки. Он ходил со своей камерой в лес за их домом, чтобы исследовать окружающий мир. И в конечном счете, создал свой стиль.
В 2010 году Кэри купил свою первую кинокамеру, вдохновленный изображениями, которые он видел в Интернете. Он провел почти шесть лет обучения методам съемки.

Дом Художника ул. Уральская, 4/1
Вечер современной Хореографии
13 октября в 17:00
Три спектакля, два коллектива и один прекрасный осенний вечер.
Стоимость билета – 200 рублей
Дворец Культуры НТМК
Спектакли
«Поминальная молитва»
12 октября в 18:00
Еще совсем недавно богатым человеком был Тевье. Была у него любимая жена, пять дочерей, две коровы и одна старая лошадь. Была у него мечта счастливо выдать дочек замуж. Была дорогая его сердцу деревенька Анатовка, построенный своими руками дом и дуб у забора. А еще была вера, Бог, с которым он вел ироничные разговоры, запросто беседовал по душам, советовался по самым пустяковым и самым важным вопросам. Но колесо истории закрутилось так, что, по признанию Тевье, «все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как ещё вылетело! С треском, Господи, спаси и помилуй».
Стоимость: 250 – 300 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Двенадцать стульев»
13 октября в 18:00
Блестящий дуэт Великого Комбинатора Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова, лишенного положения уездного предводителя дворянства, занимается поиском сокровищ мадам Петуховой. Перед смертью теща призналась Ипполиту Матвеевичу в том, что спрятала свои дореволюционные фамильные драгоценности в одном из двенадцати стульев гарнитура работы мастера Гамбса.
Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Очень женатый таксист»
14 октября в 18:00
Вот это совпадение! Две милые дамы – Мэри и Барбара одновременно разыскивают не вернувшихся вовремя с работы мужей. Оба пропавших работают таксистами. У обоих темные волосы и голубые глаза. Больше того, обоих зовут Джонами! А уж то, что фамилия каждого из них Смит, - это просто невероятно! Таких совпадений быть не может. Кто здесь кому жена, кто таксист, кто сосед, кто фермер и вообще, чьего мужа разыскивают английские полицейские? Без хохота в этой карусели нелепицы и лжи не разобраться!
Стоимость: 250 – 300 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Региональный командный турнир по дзюдо
13 октября в 11:00
Торжественное открытие регионального командного турнира по дзюдо, посвященного памяти мастера спорта международного класса А.С.Шарунова.
ФОК «Президентский», пр. Уральский, 65.
Детям
«Кошкин дом» 4+
13 октября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей
«Золотой цыпленок» 3+
14 октября в 11:00 и в 13:00
Стоимость: 130 рублей
«Зоки и Бада» 5+
14 сентября в 16:00
Стоимость: 200 рублей
«Снежная королева»
13 октября в 12:00
«Снип-снап-снурре»! Начинается сказка! Эта сказка не про злую Снежную королеву, которая заколдовала мальчика Кая и превратила его сердце в ледышку.
«Пурре-базелюрре»! Эта сказка про добрую и смелую девочку Герду. Она прошла все преграды и растопила сердце Кая.
«Крибле-крабле-бумс»! А еще эта сказка про их Бабушку, Советника, Ворона и Ворону, Принца и Принцессу, про Маленькую разбойницу и других героев, которые мешали или помогали Герде спасти брата.
Стоимость: 150 – 180 рублей.
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Бременские музыканты»
14 октября в 12:00
Это замечательное театрально-музыкально-цирковое представление о том, что Трубадуру стала «без милой принцессы и жизнь не мила», а Принцесса «такая-сякая сбежала из дворца» – то есть, о любви!
А еще о том, что «ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету» – значит, о дружбе!
И, конечно, о том, что «ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет... » – получается, что о том, что все мечты сбываются!
Стоимость: 150 – 180 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Мультфильмы
«Мульт в кино»
Сеансы 13 и 14 октября
«Россия»: 10:10, 11:15
«Родина»: 10:10, 11:15
ТЦ DEPO: 10:20
«Похитители носков»
Сеансы 13 и 14 октября
«Красногвардеец»: 09:30, 11:00, 15:00, 17:00
Съезд православной молодежи Нижнетагильской епархии
14 октября в 12:00
В рамках Съезда пройдет обучение ведению проектной деятельности в области молодёжного служения, написание и защита индивидуальных проектов, по итогам которой будут выданы денежные премии. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся: лекции, стратегические сессии на командообразование, тренинги, встречи с известными людьми и многое другое.
Нижнетагильский горно-металлургический колледж, пр. Ленина, 38.
Кино
Триллер «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
Сеансы с 12 по 14 октября
«Россия»: 12:20, 15:20, 20:10
«Родина»: 12:20, 15:20, 20:10
ТЦ DEPO: 10:00, 14:40, 19:20, 23:55
Комедия «Кубаре»


Сеансы с 12 по 14 октября
«Россия»: 15:00, 20:45
«Родина»: 15:00, 20:45
ТЦ DEPO: 16:40, 18:50, 21:00
«Красногвардеец»: 11:10, 21:30
Драма «Без меня»


Сеансы с 12 по 14 октября
«Россия»: 11:20, 18:55
«Родина»: 11:20, 18:55
ТЦ DEPO: 12:55, 17:25, 22:05
Ужасы «Хэллфест»


Сеансы с 12 по 14 октября
«Россия»: 22:50
«Родина»: 22:50
ТЦ DEPO: 23:10
Низкая доля сырья в цене и уход от налогов: проблемы хлеба в Свердловской области
Министерство сельского хозяйства РФ заявило о том, что в 2018 году будет собрано 105 миллионов тонн зерна, что на четверть меньше прошлогодних показателей. Хватит ли россиянам хлеба? С какими трудностями сталкиваются представители пищевой отрасли? Кто стоит за хлебопекарной промышленностью региона?
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Секс, концерты и подгузники: чем живут дома престарелых в Нижнем Тагиле
Родственники обязаны заботиться о своих старших до завершения их жизни, обеспечить им достойную старость согласно Конституции РФ. Некоторые в силу обстоятельств доживают жизнь в домах престарелых и инвалидов. Что происходит в стенах пансионатов Нижнего Тагила, исследовала редакция TagilCity.ru.
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