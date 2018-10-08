«Поминальная молитва»

12 октября в 18:00

Еще совсем недавно богатым человеком был Тевье. Была у него любимая жена, пять дочерей, две коровы и одна старая лошадь. Была у него мечта счастливо выдать дочек замуж. Была дорогая его сердцу деревенька Анатовка, построенный своими руками дом и дуб у забора. А еще была вера, Бог, с которым он вел ироничные разговоры, запросто беседовал по душам, советовался по самым пустяковым и самым важным вопросам. Но колесо истории закрутилось так, что, по признанию Тевье, «все это счастье хваленое в трубу вылетело! Да как ещё вылетело! С треском, Господи, спаси и помилуй».

Стоимость: 250 – 300 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка