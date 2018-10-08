|
Набор участников в инклюзивный фестиваль «Дружба» стартовал в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле начался набор юных талантов для участия в региональном инклюзивном фестивале «Дружба», который состоится 4 ноября.
По словам организаторов, цель фестиваля – поддержка и развитие детского и юношеского творчества, а также привлечение людей с ОВЗ в творческую и культурную жизнь.
|
Региональный командный турнир по дзюдо
13 октября в 11:00
Торжественное открытие регионального командного турнира по дзюдо, посвященного памяти мастера спорта международного класса А.С.Шарунова.
ФОК «Президентский», пр. Уральский, 65.
|
Съезд православной молодежи Нижнетагильской епархии
14 октября в 12:00
В рамках Съезда пройдет обучение ведению проектной деятельности в области молодёжного служения, написание и защита индивидуальных проектов, по итогам которой будут выданы денежные премии. Кроме того, в рамках мероприятия состоятся: лекции, стратегические сессии на командообразование, тренинги, встречи с известными людьми и многое другое.
Нижнетагильский горно-металлургический колледж, пр. Ленина, 38.
|Читать подробнее
|Читать подробнее