Обзорная экскурсия «История Тагильского края с древнейших времен до 1917 года»
14 ноября в 18:00
Здесь вы познакомитесь со знаменитыми археологическими находками с Горбуновского торфяника, собранием живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, макетом паровоза Черепановых, уникальными рекламными изделиями Нижнетагильских заводов XIX века и многим другим.
Стоимость: дошкольник - 5,2 рубля, учащийся - 26 рублей, студент - 38 рублей, пенсионер - 46 рублей, взрослый - 56 рублей.
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1