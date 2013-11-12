Культобзор на tagilcity.ru
История Тагильского края, вино и Форд против Феррари
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Какие машины вам нравятся больше всего? На этой неделе премьера фильма «Форд против Феррари». Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров, которые должны придумать новый спорткар, способный опередить самую быструю машину - Феррари.
Еще в будни нас ждет дегустация вин Аргентины, а для ценителей краеведения пройдет экскурсия об истории Тагильского края.
Чтобы не пропустить все самое интересное, читайте культобзор от TagilCity.ru.

Чудесной недели и хорошего настроения!
Спектакли
«Лондонский треугольник» и
«Отрочество»
12 и 13 ноября в 18:00

Гастроли Камерного Театра, Екатеринбург.


Стоимость: 230 - 270 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Стихтакль»
15 и 16 ноября в 10:00, 14:00 и 16:00

Гастроли Серовского театра драмы им. А. Чехова.

Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Поминальная молитва»
15 ноября в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Разное
Выставка «Мой причудливый мир!»

15 ноября в 17:00


Городская центральная библиотека, пр. Строителей, 1А
Концерт «Как молоды мы были…»

15 ноября в 18:30

К 90-летию Александры Пахмутовой.

Стоимость: 400 —800 рублей

Большой зал филармонии, пр. Ленина, 31

Дегустация вина

12 ноября в 19:00

Приходите дегустировать вина из мальбека, чёрной жемчужины Аргентины. Программу откроет белое вино из парфюмного сорта торронтес, олицетворяющего женское начало в аргентинском танго. Затем перед участниками дегустации предстанет мальбек в розовом цвете. Продолжат погружение два аргентинских мальбека из разных регионов и один французский, тот самый из Каора.

Стоимость: 750 рублей

Винотека SMART WINE SHOP, пр. Ленина, 73


Квиз «Музыкальный бокс»

13 ноября в 19:00

Любите музыку вне зависимости от жанра и стиля? Знаете наизусть популярные (и не очень) песни и клипы разных лет? Можете по цитате или проигрышу догадаться, о каком треке идёт речь?

Стоимость: 300 руб./чел.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Обзорная экскурсия «История Тагильского края с древнейших времен до 1917 года»

14 ноября в 18:00

Здесь вы познакомитесь со знаменитыми археологическими находками с Горбуновского торфяника, собранием живописных и скульптурных портретов заводчиков Демидовых, макетом паровоза Черепановых, уникальными рекламными изделиями Нижнетагильских заводов XIX века и многим другим.

Стоимость: дошкольник - 5,2 рубля, учащийся - 26 рублей, студент - 38 рублей, пенсионер - 46 рублей, взрослый - 56 рублей.


Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

День именинника

15 ноября

14:00, 16:00 - «Жизнь моя - кинематограф. Памяти Э. Рязанова.
18:00 - Презентация проекта в галерее «Угол».

Дом Окуджавы, ул. К. Маркса, 20а
Кино
«Сон в летнюю ночь» (рус. субтитры)
12 ноября в 19:00
Властью Уильяма Шекспира и Николаса Хайтнера The Bridge превращается на три часа в фантастический мир парящих в воздухе фей (и кроватей), дурманных туманов, любовной неразберихи и буйных пикников под лунным светом, в которые активно вовлекается стоячий партер. Остроумное использование супер-современной машинерии нового лондонского театра в этой второй иммерсивной постановке Хайтнера даже превосходит первую – хитового «Юлия Цезаря» 2018 года, а блестящая работа энергичного каста делает спектакль одним из самых незабываемых театральных шоу последних лет.

Стоимость: 450 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
«Ford против Ferrari»
С 14 ноября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Во всё тяжкое»
С 11 по 13 ноября

ТЦ DEPO
«Стражи Арктики»
С 14 ноября

«Красногвардеец»
Праздники и памятные даты
Всемирный день шопинга
11 ноября
День работников Сбербанка России
12 ноября

Синичкин день
12 ноября
Всемирный день доброты
13 ноября
Международный день слепых
13 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября
Текст и оформление: Нателла Николова