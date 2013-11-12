Друзья! Какие машины вам нравятся больше всего? На этой неделе премьера фильма «Форд против Феррари». Сюжет повествует о группе американских инженеров и дизайнеров, которые должны придумать новый спорткар, способный опередить самую быструю машину - Феррари.

Еще в будни нас ждет дегустация вин Аргентины, а для ценителей краеведения пройдет экскурсия об истории Тагильского края.

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Чудесной недели и хорошего настроения!