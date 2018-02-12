Блины, забавы и встреча весны: Масленица в Нижнем Тагиле

Идеально для сладкоежек. Понадобится:
- молоко 375 мл.
- мука 300 гр.
- яйца 2 шт.
- какао-порошок 1 ст.л.
- вода 125 мл.
- 1 ст.л. меда или сахар
- 1 ч.л. ванильного сахара
- ¼ ч.л. соли
Подготовить тесто для блинчиков по привычному рецепту, смешав муку с какао-порошком. Для начинки творог протереть через сито, добавить ванильный сахар и мед, растереть массу вилкой до получения пасты. Теперь можно жарить блинчики: обязательно на раскаленной сковороде, предварительно смазанной маслом. Остывшие блинчики можно фаршировать творогом и подавать к столу.