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Блины, забавы и встреча весны: Масленица в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле выпал снег, а многим уже так хочется тепла. Но унывать не стоит, ведь на носу Масленица – древний славянский праздник, которым провожают зиму и радостно встречают весну.
Традиционно Масленица ассоциируется с поеданием блинов и народными гуляньями. В масленичную неделю люди устраивают развлечения, катаются на санках, ходят друг к другу в гости на блины и гадают. А в последний день символически сжигают чучело Масленицы, предвещая начало великого поста.

Реакция TagilCity.ru готова рассказать, как принято отмечать этот праздник, а также поделиться рецептами вкусных блинчиков.
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В 2018 году Масленица в Нижнем Тагиле отмечается с 12 по 18 февраля – традиционно в течение недели, которая предшествует началу Великого поста. У каждого дня Масленицы есть свое название и ритуалы:
12 февраля, понедельник: «Встреча»
В этот день в каждом доме начинают печь блины и накрывать праздничный стол. Хозяйки приглашают гостей и угощают их блинами.

А еще в первый день Масленицы принято мастерить чучело. Раньше его делали из соломы, наряжали в женское платье и катали на санях. После чего чучело ставили на вершину снежной горы, где оно и находилось до конца масленичной недели.

13 февраля, вторник. «Заигрыш»
Самый романтичный день Масленицы, в который молодые парни и девушки знакомятся и оказывают друг другу знаки внимания. Девушки готовят свои фирменные блюда и угощают ими парней, которые им нравятся. По традиции, почетное место на праздничном столе занимают блины.
14 февраля, среда: «Лакомка»
Начало праздничных застолий, когда хозяйки пекут блины по своим любимым рецептам и готовят другие вкусные блюда. Также в этот день мужья со своими супругами отправляются к теще на блины.
15 февраля, четверг: «Разгул»
Название говорит само за себя: четверг – начало праздничных гуляний. Раньше в этот день в селах приостанавливались все работы, и народ посвящал себя веселью.

А о том, какие гуляния проводились в старину, подробно расскажем ниже.
16 февраля, пятница: «Тещины вечерки»
День, когда теща кормит зятя блинами. Но для этого мужчина должен пригласить мать своей жены к себе в гости. За столом собираются все члены семьи, которые не прочь полакомиться блинами.
17 февраля, суббота: «Золовкины посиделки»
Молодые хозяйки показывают свое кулинарное мастерство. Они накрывают стол с различными блюдами, в том числе и с блинами, и приглашают в гости всю семью.

В конце праздника самая старшая женщина в семье должна похвалить или поругать молодую хозяйку. Она дает девушке советы и наставления, чтобы та смогла исправить свои ошибки к следующей масленице.
18 февраля, воскресенье: «Проводы Масленицы»

Конец масленичной недели, который еще называют Прощеным воскресеньем. В этот день принято просить у родных и близких прощения, а также с чистым сердцем самим прощать их и забывать все обиды.
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А для того, чтобы хозяйкам было чем удивить своих гостей в Масленицу, редакция TagilCity.ru подготовила три необычных рецепта блинчиков:
Забавы и игры
В старину народные гулянья продолжались всю масленичную неделю. А самым разгульным был четверг: забавы в этот день проводились с утра до вечера. Мы собрали самые интересные игры, которые проводились в «широкий четверг» Масленицы.
Петрушечные потехи
Сценки были сатирическими, поучительными, показывали правду жизни людей. Они были просты и понятны каждому, от мала до велика, всегда собирали много людей. Петрушка характеризовался длинным носом и горбом (их могло быть два). Одет всегда в красную рубаху, штаны заправлены в сапожки, также носит красивый колпак на голове.
Ледяной столб
Вкапывают высокий столб, обливают его водой для обледенения. На его верхушку вешают всякие подарочки. Участники должны были залезать на этот столб за гостинцами, но соскальзывали. Побеждал самый стремительный и упорный игрок, который старался долезть до верха и получить самый ценный подарок.
Снежный лабиринт
На площадке чертят схему лабиринта в форме круга или квадрата. Должно быть два выхода. Затем выкладывают внутреннюю часть лабиринта из снега и потом стены. Высота стен и перегородок не должна превышать 1 м. Это делается для облегчения обнаружения заблудившегося. Ширина в среднем около 90 см
Трехногие
Паре участников связывают вместе ноги, левую одного и правую другого. В таком положении игроки должны добежать до флажка и вернуться на место старта первыми.
Масленичные гулянья в Нижнем Тагиле
«Маслена неделя к нам в гости прилетела!» ДК Горняк
16 февраля
15:00
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«Масленица на дворе» ДК п. Верхняя Ослянка
17 февраля
13:00
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«Масленица на лыжне России» Деревня Усть-Утка, берег р. Чусовой
17 февраля
12:00
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«Масленица в гости приглашает» ДК п. Висимо-Уткинск, площадь у администрации
17 февраля
12:00
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«Широкая масленица», Площадь Славы
18 февраля
12:00
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«Наша Масленица», ДК «Юбилейный»
18 февраля
12:00
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«Масленица – ты наша широкая!» с. Серебрянка
18 февраля
12:00
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«Сударыня Масленица!» п. Верхняя Черемшанка
18 февраля
13:00
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Праздничная программа к празднованию Масленицы в парке им. Бондина
18 февраля
13:00
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«Гуляй народ, Масленица идёт!» п. Евстюниха
18 февраля
14:00
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«Масленица-разгуляй!» Дворец национальных культур
18 февраля
15:30
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После взаимных извинений в Прощеное воскресенье можно начинать веселье, которым традиционно провожают пышную Масленицу. В этот день приходит время сжигать соломенное чучело – главную героиню праздника, что олицетворяет прощание с зимой и долгожданное наступление весны.

Чучело Масленицы ставят в середине большого костра и прощаются с ним веселыми танцами, шутками и песнями. Уходящую зиму ругают за морозы, а благодарят за веселые забавы. После этого чучело поджигают под возгласы и песни. Молодежь прыгает через костер, чем и завершается праздник.
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А вслед за Масленицей наступает Великий пост: в 2018 году его начало приходится на 19 февраля. Завершится 40-дневный пост 7 апреля.
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