Блины, забавы и встреча весны: Масленица в Нижнем Тагиле

Петрушечные потехи Сценки были сатирическими, поучительными, показывали правду жизни людей. Они были просты и понятны каждому, от мала до велика, всегда собирали много людей. Петрушка характеризовался длинным носом и горбом (их могло быть два). Одет всегда в красную рубаху, штаны заправлены в сапожки, также носит красивый колпак на голове.

Ледяной столб Вкапывают высокий столб, обливают его водой для обледенения. На его верхушку вешают всякие подарочки. Участники должны были залезать на этот столб за гостинцами, но соскальзывали. Побеждал самый стремительный и упорный игрок, который старался долезть до верха и получить самый ценный подарок.

Снежный лабиринт На площадке чертят схему лабиринта в форме круга или квадрата. Должно быть два выхода. Затем выкладывают внутреннюю часть лабиринта из снега и потом стены. Высота стен и перегородок не должна превышать 1 м. Это делается для облегчения обнаружения заблудившегося. Ширина в среднем около 90 см