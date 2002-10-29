История о маленьком храме и немного о любимом празднике
Пасха – любимый праздник не только верующих, но и людей, которые никакого отношения к религии не имеют
Все с детства знают, что весенним, теплым днем можно будет вместе с мамой красить яички, печь куличики, посыпать их цветным горошком и потом отламывать от куличика только сладкую его частичку. А во дворе можно биться с другими детьми разноцветной, хрупкой, овальной «крашенкой».
Еще недавно не было различных термонаклеек и пищевых красителей. И что только хозяйки не придумывали, чтобы угостить родных и близких самыми красочными символами Пасхи!
Редакция TagilCity.ru подготовила для вас пару секретов окрашивания яиц. Но об этом позже.
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – «праздников праздник и торжество из торжеств». Это самый важный и самый древнейший праздник христиан.
Журналист TagilCity.ru посетил Храм в честь Воскресения Христова и попросил настоятеля храма Андрея Брагина рассказать о значении праздника для верующих и о том, как готовится к Пасхе маленький храм Вагонки.
Пасха - слово многозначное. Во-первых - это великий христианский праздник, вокруг которого строится по большому счету вообще все христианство. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» - так говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Действительно, если смерть не побеждена, то любые наши усилия моментально обесцениваются. И смысла нет вообще ни в чем. Христианство утверждает жизнь вопреки смерти, потому что Христос воскрес. И нам открыл к этому дорогу.
Пасхой этот праздник называется потому, что само Воскресение и прочие предшествовавшие этому события произошли во время или около празднования еврейской Пасхи. Еврейское слово «Пасха» («Песах») переводится как «проходить мимо», «избавление». Иудейская Пасха посвящена исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства у египтян. Христиане глубоко переосмыслили это событие. Мы исходим из гораздо большего рабства - от смерти и греха. А еще пасха - название традиционного блюда из творога (не путать с куличами - они из теста).
Андрей Брагин
Священник, настоятель прихода в честь Воскресения Христова
О храме
Храм Воскресенья Христова — храм Нижнетагильской епархии Русской православной церкви в Дзержинском районе. Заложен он был в 1992 году. Из-за нехватки средств строительство храма шло медленно, но благодаря солдатам и благотворителям, храм всё же удалось построить. В 2007 году на храм были установлены три купола, а в 2008 он был увенчан ещё четырьмя куполами с установкой боковых церковный маковок.
Наш храм готовится как всегда активно. Уже две недели все отмываем, пытаемся по мере сил привести в порядок. Стираются и гладятся облачения. К Благовещенью (праздник посвященный беседе архангела и Богородицы о предстоящем Рождестве) мы украшали храм лентами и белыми ангелами. К Пасхе, думаю, сделаем подобное. Конечно, есть подготовка еще и духовная. Она гораздо важнее. Пост, который уже почти подошёл к концу - это как раз эта подготовка. Все прихожане в той или иной мере его придерживались и теперь готовы встретить светлый праздник. В этом смысле пост - это способ обострить восприятие пасхальной радости. Впрочем, по словам Иоанна Златоуста, радоваться нужно всем: и постящимся, и не постящимся. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Андрей Брагин
Священник, настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Храм в честь Воскресения Христова (ул. Лесная, 20) будет служить так:
14 апреля, Великая пятница
Службы, посвященные воспоминанию смерти Иисуса Христа
8.30 - Литургия С 12.00 и в течение всего дня - освящение куличей и яиц 23.30 - Полунощница 00.00 - Крестный ход и Литургия
Красим яйца
Оказывается, в зависимости от способов окрашивания, пасхальные яйца называются по-разному.
«Крашенки»
Яйцо окрашено полностью. Раньше его варили в отваре луковичной шелухи, и оно было золотистое-золотистое. Еще прикладывали листочек красивой формы и обматывали нитками. Для цвета можно также использовать свекольный сок.
«Драпанки»
Яйцо лучше взять коричневого цвета. Оно крепче. Сначала яйцо варят, затем красят в цвет потемнее и наносят узоры острым предметом.
«Писанки»
Искусно расписанные пасхальные яйца. Рисунки могут быть различными: геометрические фигуры, элементы животного и растительного мира, орнаменты. Роспись писанки – очень сложная технология с применением воска и красок.
В течение Великой Субботы 15 апреля и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.