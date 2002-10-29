Пасха - слово многозначное. Во-первых - это великий христианский праздник, вокруг которого строится по большому счету вообще все христианство. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» - так говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Действительно, если смерть не побеждена, то любые наши усилия моментально обесцениваются. И смысла нет вообще ни в чем. Христианство утверждает жизнь вопреки смерти, потому что Христос воскрес. И нам открыл к этому дорогу.



Пасхой этот праздник называется потому, что само Воскресение и прочие предшествовавшие этому события произошли во время или около празднования еврейской Пасхи. Еврейское слово «Пасха» («Песах») переводится как «проходить мимо», «избавление». Иудейская Пасха посвящена исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства у египтян. Христиане глубоко переосмыслили это событие. Мы исходим из гораздо большего рабства - от смерти и греха.

А еще пасха - название традиционного блюда из творога (не путать с куличами - они из теста).

