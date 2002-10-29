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Пасха 2017 в Нижнем Тагиле
История о маленьком храме и немного о любимом празднике
Пасха – любимый праздник не только верующих, но и людей, которые никакого отношения к религии не имеют
Все с детства знают, что весенним, теплым днем можно будет вместе с мамой красить яички, печь куличики, посыпать их цветным горошком и потом отламывать от куличика только сладкую его частичку. А во дворе можно биться с другими детьми разноцветной, хрупкой, овальной «крашенкой».

Еще недавно не было различных термонаклеек и пищевых красителей. И что только хозяйки не придумывали, чтобы угостить родных и близких самыми красочными символами Пасхи!

Редакция TagilCity.ru подготовила для вас пару секретов окрашивания яиц. Но об этом позже.
О празднике
О храме
Красим яйца
Службы в храмах Нижнего Тагила
О празднике
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – «праздников праздник и торжество из торжеств». Это самый важный и самый древнейший праздник христиан.

Журналист TagilCity.ru посетил Храм в честь Воскресения Христова и попросил настоятеля храма Андрея Брагина рассказать о значении праздника для верующих и о том, как готовится к Пасхе маленький храм Вагонки.
Пасха - слово многозначное. Во-первых - это великий христианский праздник, вокруг которого строится по большому счету вообще все христианство. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» - так говорит апостол Павел в одном из своих посланий. Действительно, если смерть не побеждена, то любые наши усилия моментально обесцениваются. И смысла нет вообще ни в чем. Христианство утверждает жизнь вопреки смерти, потому что Христос воскрес. И нам открыл к этому дорогу.

Пасхой этот праздник называется потому, что само Воскресение и прочие предшествовавшие этому события произошли во время или около празднования еврейской Пасхи. Еврейское слово «Пасха» («Песах») переводится как «проходить мимо», «избавление». Иудейская Пасха посвящена исходу израильтян из Египта и освобождению их от рабства у египтян. Христиане глубоко переосмыслили это событие. Мы исходим из гораздо большего рабства - от смерти и греха.
А еще пасха - название традиционного блюда из творога (не путать с куличами - они из теста).

Андрей Брагин
Священник, настоятель прихода в честь Воскресения Христова
О храме
Храм Воскресенья Христова — храм Нижнетагильской епархии Русской православной церкви в Дзержинском районе. Заложен он был в 1992 году. Из-за нехватки средств строительство храма шло медленно, но благодаря солдатам и благотворителям, храм всё же удалось построить. В 2007 году на храм были установлены три купола, а в 2008 он был увенчан ещё четырьмя куполами с установкой боковых церковный маковок.
Наш храм готовится как всегда активно. Уже две недели все отмываем, пытаемся по мере сил привести в порядок. Стираются и гладятся облачения. К Благовещенью (праздник посвященный беседе архангела и Богородицы о предстоящем Рождестве) мы украшали храм лентами и белыми ангелами. К Пасхе, думаю, сделаем подобное. Конечно, есть подготовка еще и духовная. Она гораздо важнее. Пост, который уже почти подошёл к концу - это как раз эта подготовка. Все прихожане в той или иной мере его придерживались и теперь готовы встретить светлый праздник. В этом смысле пост - это способ обострить восприятие пасхальной радости. Впрочем, по словам Иоанна Златоуста, радоваться нужно всем: и постящимся, и не постящимся. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Андрей Брагин
Священник, настоятель прихода в честь Воскресения Христова
Храм в честь Воскресения Христова (ул. Лесная, 20) будет служить так:
14 апреля,
Великая пятница
Службы, посвященные воспоминанию смерти Иисуса Христа

15:00 - Вынос Плащаницы
17:00 - Погребение Спасителя
15 апреля,
Великая суббота
8.30 - Литургия
С 12.00 и в течение всего дня - освящение куличей и яиц
23.30 - Полунощница
00.00 - Крестный ход и Литургия
Красим яйца
Оказывается, в зависимости от способов окрашивания, пасхальные яйца называются по-разному.
«Крашенки»
Яйцо окрашено полностью. Раньше его варили в отваре луковичной шелухи, и оно было золотистое-золотистое. Еще прикладывали листочек красивой формы и обматывали нитками. Для цвета можно также использовать свекольный сок.
«Драпанки»
Яйцо лучше взять коричневого цвета. Оно крепче. Сначала яйцо варят, затем красят в цвет потемнее и наносят узоры острым предметом.
«Писанки»
Искусно расписанные пасхальные яйца. Рисунки могут быть различными: геометрические фигуры, элементы животного и растительного мира, орнаменты. Роспись писанки – очень сложная технология с применением воска и красок.
В течение Великой Субботы 15 апреля и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста.
Службы в храмах Нижнего Тагила
Свято-Троицкий кафедральный собор
Настоятель: протоиерей Иоанн Брагин
ул. Трудовая, 3
Телефон: 8 (3435) 96-37-90
E-mail: tagiltroica@yandex.ru
Сайт: www.tagiltroica.ru
Храм во имя св. блгв. кн. Александра Невского
Настоятель: протоиерей Геннадий Ведерников
ул. Совхозная, 5
Телефон: 8 (3435) 24-04-83
E-mail: anevsky1877@mail.ru
Сайт: www.anevsly-ntagil.cerkov.ru
Храм во имя святого преподобного
Сергия Радонежского
Настоятель: протоиерей Олег Шабалин
ул. Металлургов, 32
Телефон: 8 (3435) 92-53-53
Факс: 8 (3435) 25-90-75
E-mail: tagilsergiya@yandex.ru
Сайт: www.tagilsergiya.ru
Свято-Дмитриевское
архиерейское подворье
Настоятель: протоиерей Георгий Потеев
Восточное шоссе, 28
Телефон: 8 (3435) 34-48-45, 8 (3435) 34-54-22
Храм во имя св. Царственных Страстотерпцев
Настоятель: иерей Димитрий Подколзин
ул. Зари, 13а
Телефон: 8 (950) 647-1000
E-mail: iereydimitrii@mail.ru
Храм во имя святой
великомученницы Екатерины
Настоятель: иерей Сергий Плиев
Лебяжинская, 13
Телефон: 8 (3435) 25-92-09
E-mail: simka0708@ya.ru
Сайт: www.tagilekaterina.cerkov.ru
Храм в честь Воскресения Христова
Настоятель: иерей Андрей Брагин
ул. Лесная, 20
Телефон: 8 (3435) 33-65-01
E-mail: voskres2000@mail.ru
Сайт: www.tagilvoskresenie.cerkov.ru/
Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
Настоятель: иерей Михаил Елисеев
ул. К. Пылаева, 23
Телефон: 8 (3435) 49-24-75
E-mail: istok-ntagil@mail.ru
Приход во имя святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца (часовня)
Настоятель: иерей Иоанн Бабин
ул. Рудянская, 7
Телефон: 8 (3435) 92-58-64
E-mail: starec-iv@mail.ru
Приход во имя св. вмч. Георгия Победоносца
Настоятель: иерей Александр Березов
пос. Старатель, ул. Каспийская, 27а
Телефон: 8 (3435) 29-10-02
E-mail: h.pobedonos@mail.ru
Сайт: www.georgos-staratel.cerkov.ru
Храм во имя вмч. Пантелеимона
Настоятель: иерей Анатолий Шиврин
пос. Северный, ул. 7 квартал, 17
Телефон: 8 (3435) 38-43-22
Храм во имя свт. Николая Чудотворца единоверческий
Настоятель: протоиерей Леонтий Колногоров
пос. Горбуново, ул. Радужная, 2а
Телефон: 8 (3435) 91-85-23
Сайт: www.nikola-gorbunovo.cerkov.ru
Храм во имя св. Алексия, чел. Божия в «Ключиках»
Настоятель: иерей Сергий Балакирев
Нижний Тагил, санаторий «Ключики»
Телефон: 8 (3435) 925-403
Приход во имя святителя Николая Чудотворца и святого великомученика и целителя Пантелеймона
Настоятель: иерей Максим Вахрушев
ул. Горошникова, 37 (молитвенная комната в здании Демидовской больницы).
Телефон: 8 (3435) 46-79-21
E-mail: nikolay-panteleimon_hram_nt@mail.ru
Сайт: www.panteleymon-nt.cerkov.ru
Приход во имя свт. Луки архиепископа Симферопольского
Настоятель: протоиерей Олег Шабалин
ул. Балакинская, 22
E-mail: klirik@bk.ru, slujenie-nt@ya.ru
Сайт: www.luka-ntagil.cerkov.ru
Приход во имя Всех Святых в земле Российской просиявших
Окормляет: протоиерей Геннадий Ведерников
ул. Черных, 30, кв. 80 (Приписной к Приходу во имя св. блгв. кн. Александра Невского г. Нижний Тагил)
Приход во имя святителя Николая Чудотворца (склад)
Настоятель: игумен Алексий (Орлов)
ул. Победы, 29/1
Приход во имя святого великомученника Татианы
(молельная комната в НТГСПА)
Настоятель: иерей Александр Малых
ул. Карла Маркса, 63а, кв. 40
Телефон: 8 (963) 048-11-44
E-mail: Svyatay-tatiana-nt@yandex.ru
Свято-Троицкий Кафедральный собор
Собор Казанской иконы Божией Матери
Храм Александра Невского
Храм во имя великомученика и целителя Пантелеймона
Храм во имя святого Алексия, человека Божия в «Ключиках»
Храм во имя святого преподобного Сергия Радонежского
Храм во имя Святых Царственных Страстотерпцев
Храм-памятник во имя Святого Благоверного Великого князя Димитрия Донского
Текст: Камила Мориак
Оформление: Ксения Драницина
Фото: TagilCity.ru
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