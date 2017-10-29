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Космос, «Золотой ключик» и «Рэмпейдж»
Где в Нижнем Тагиле провести выходные?
12 апреля в России отмечают День космонавтики. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый космический полет.

Мы подобрали для вас самые космические мероприятия города.

Кто первым полетел к космос, мы знаем.
А кто станет Человеком года 2018? 18 победителей в номинациях по решению жюри мы узнаем 18 апреля. А вот в номинации Личность года - всё зависит от ваших голосов. Голосуйте за номинантов главного события весны и знайте тагильских героев в лицо!

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Детям
«Славные пташки»
Кинотеатр «РОДИНА 3D»
13,14,15 апреля, 09:05, 15:10
Кинотеатр «Россия»
13,14,15 апреля, 10:10, 13:50
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Игровое шоу «Мульти-пульти-трямдия»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
14 апреля, 15:00

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Спектакли в Нижнем Тагиле
Фестиваль юных актёров «Золотой ключик»
Нижнетагильский театр Кукол, пр. Ленина, 14
14 апреля, 11:00

Афиша
«Двенадцать стульев»
Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
13 апреля, 18:00
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Кино в Нижнем Тагиле
«Коктебельские камешки»
Кинотеатр «Красногвардеец», улица Победы, 26
13 апреля, 19:00
15 апреля, 19:00



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«Винчестер. Дом, который построили призраки»
Кинотеатр «Россия»
13, 14, 15 апреля, 10:00




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«Рэмпейдж»
Кинотеатр «Родина 3D»
13,15 апреля, 23:05
14 апреля, 13:00, 16:50, 18:55, 20:40, 21:00

Кинотеатр «Россия»
13 апреля, 14:25, 16:30, 18:35, 20:40
14,15 апреля, 22:45
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Выставки
Выставка «Трио»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»
Выставка продлится до 3 июня
10:00-17:00

Мастер использует также в творчестве художественные образы, созданные Елизаветой Бем, Леонидом Барановым (серия «Милые старики»).

На выставке представлено 16 подносов с цветочной и сюжетной росписью; 18 предметов расписной керамики: вазы, солонка, сахарница, кувшины, чашки, тарелки и т.п.; настоящей изюминкой выставки стали 33 предмета тайского и английского фарфора, расписанные Н.Ю. Маслиховой


Все выставки
Разное
II творческий фестиваль «Крылья надежды»
Городской Дворец молодежи, Пархоменко
14 апреля, 12:00

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«Садко» Н. Римский–Корсаков
Нижнетагильская филармония, ул. Ленина, 31
14 апреля, 16:00

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Открытый чемпионат города по спортивному туризму
Река Тагил
15 апреля, 10:00
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Международный день культуры
15 апреля
День экологических знаний
15 апреля
День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
17 апреля


Международный день памятников и исторических мест
18 апреля
Всемирный день радиолюбителей
18 апреля
Национальный день донора в России
20 апреля
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