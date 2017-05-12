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Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Впереди событие, которое ждут все неравнодушные к искусству тагильчане - «Ночь музеев-2017».

Из названия может показаться, что в этот день всего лишь музеи Нижнего Тагила будут всю ночь работать и ничего нового там не произойдет. На самом деле это не так.

В день международной акции, приуроченной Дню музеев, на разных площадках города пройдет огромное количество мероприятий: спектакли, лекции, ярмарки, кинопоказы, квесты, мастер-классы и многое другое.

Уникальное и масштабное событие пройдет на площадке ГДДЮТ: жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в создании самой большой тагильской картины.

Редакция TagilCity.ru подготовила для вас всю полезную информацию о тагильской «Ночи музеев».

А также 24 выставки Нижнего Тагила и расписание всех спектаклей тагильских театров - приятных, полезных, нескучных выходных!

НОЧЬ МУЗЕЕВ - 2017
«РЕВОЛЮЦИЯ В ИСКУССТВЕ»
Музей Изобразительных Искусств, ул. Уральская, 7
20 мая, с 14:00 до 23:58
Площадка №1, Уральская, 7
Расписание мероприятий
14.00-24.00 Работа выставки «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ»

14.00 -24.00 Работа фотовыставки «ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ»

14.00 -24.00 Работа выставки «ДОИСТОРИЧЕСКИЕ НАСЕКОМЫЕ В ЯНТАРЕ»

15.00 Мастер-класс «ЦВЕТЫ ИЗ БУМАГИ. Украшаем все вокруг»


17.00 «50 ЛЕТ ПОД НОГАМИ» в зале Русского искусства!

17.00 Мастер-класс «ЦВЕТЫ ИЗ САЛФЕТОК»

18.00 Показ коллекции «В СИНИХ СУМЕРКАХ ТАГИЛА»

18.00 - 20.30 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ
«Почувствуй себя ХУДОЖНИКОМ и ИСКУССТВОВЕДОМ»
18.10 ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ театра-студии «ЗЕРКАЛО-ПЕРСПЕКТИВА»

18.40 Сценическая композиция «РЕВОЛЮЦИЯ В ИСКУССТВЕ»

19.20 Музыкально-поэтическая композиция «РОМАНТИКИ ОКТЯБРЯ»

20.00 Концерт ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ на выставке «Свет Фресок Дионисия – миру»



20.30 «50 ЛЕТ ПОД НОГАМИ» в зале Русского искусства!

21.00-22.00 Традиционный АУКЦИОН «МАКРОМИР В ИСКУССТВЕ»

Аукцион откроется фортепианным концертом от Натальи ВОРОНИНОЙ!

22. 00 Легендарный фильм Андрея ТАРКОВСКОГО «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» на выставке «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ»!

Площадка №2, Уральская, 4
Расписание мероприятий
С 14.00 Игровая программа «ПОИГРАЙ СО МНОЙ»

С 17.00 Просмотр фильмов о красоте ПРИРОДЫ И ДУШИ

17.30 и 21.00 Мастер-класс «КОЗОЧКА» из мочала

18.10 Сергей ДАНИЛОВ «КАРТИНЫ СЛОВЕСНИКА. СЛОВЕСНОСТЬ ХУДОЖНИКА»

18.20 Мастер-класс «МЕХЕНДИ»

18.50 Мастер-класс «БУКАШКИ – насекомые из проволоки»

19.30 «КВАРТИРНИК» от учеников студии «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»



20.00 Мастер-класс «ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЦВЕТЫ»

20.10 Интерактивная выставка «ЧУВСТВО ВОЙНЫ»

20.30 Выступление вокально-экспериментального коллектива «ЖЕНИТЬБА ХРЮШИ»





20.30 «50 ЛЕТ ПОД НОГАМИ» в зале Русского искусства!

21.00-22.00 Традиционный АУКЦИОН «МАКРОМИР В ИСКУССТВЕ»

Аукцион откроется фортепианным концертом от Натальи ВОРОНИНОЙ!

22. 00 Легендарный фильм Андрея ТАРКОВСКОГО «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» на выставке «СВЕТ ФРЕСОК ДИОНИСИЯ – МИРУ»!

Площадка №3, площадка перед музеем изо
Расписание мероприятий
16.00 Акция «РАСЦВЕЧИВАЕМ МУЗЕЙНЫЙ САД»

17.30 Арт-митинг «ИСКУССТВО В МАССЫ»
17.30 ЯРМАРКА МАСТЕРОВ

22.15 Огненно-пиротехническое шоу от КОМАДЫ «ТРЕФ»
Музейная «ЭКО-ночь»
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
пр. Ленина, 1
20 мая, с 14:00 до 23:59
ГДДЮТ и художники ЖКП приглашают всех Тагильчан, независимо от возраста, статуса и мировоззрения, принять участие в удивительном художественном эксперименте:

В создании самой большой картины тагильчанами!

Как?
Приходи 20 мая в 18:00 в Городской Дворец детского и юношеского творчества по адресу: ул. Красногвардейская, 15

Стань участником величайшего события города!

24 выставки в Нижнем Тагиле
Редакция TagilCity.ru составила расписание постоянных выставок. О новых мы написали подробнее. Будьте в курсе, цените искусство, прикоснитесь к прекрасному!
Музей бронетанковой техники
ул. Восточное шоссе, 28
Часы работы: 8.30 до 17.00, выходные дни - понедельник и вторник.
Заявки на экскурсионное обслуживание по телефону (3435) 33-21-07.
«Пристальным веселым взглядом»
Мемориально-литературный музей А. П. Бондина,
ул. Красноармейская, 8
17 февраля - 8 декабря, 15:00
Время работы: Часы работы сегодня · 11–19
Телефон: 8 (343) 525-44-47
«Глиптика»
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
пр. Ленина, 1
02 марта - 08 июня,
с 15:30 до 18:30
Вход свободный.
Телефон: 8 (834) 341-64-01


«Пароходных дел мастер»
Историко-технический музей «Дом Черепановых»,
ул. Верхняя Черепановых, 1
15 марта - 31 декабря, с 09:00 до 18:00
Взрослые - 50 руб.
Дети - 20 руб.
Пенсионеры и студенты - 30 руб.
Телефон: 8 (343) 548-76-95
«Фототехника»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»,
Тагильская ул., 26
15 марта - 11 июня, 09:00 до 18:00
Взрослые - 40 руб.
Дети - 15 руб.
Пенсионеры и студенты - 25 руб.
Телефон: 8 (343) 524-63-47
«Волшебный фонарь»
Историко-технический музей «Дом Черепановых»,
ул. Верхняя Черепановых, 1
15 марта - 30 июня, с 09:00 до 17:30
Взрослые - 50 руб.
Дети - 20 руб.
Пенсионеры - 30 руб.
Студенты - 30 руб.
Телефон: 8 (343) 548-76-95

«Доисторические насекомые в янтаре»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
29 марта - 05 июня, с 09:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Исконный свет Салафиила»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
01 апреля - 31 мая, с 09:00 до 18:00
Взрослый – 50 р.
Студенческий – 30 р.
Школьники – 20 р.
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Русское искусство XVIII – ХХ веков»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
01 апреля - 31 мая, с 09:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47
«Западноевропейское искусство из коллекции музея»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
01 апреля - 31 мая, с 09:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Свет фресок Дионисия – миру»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
07 апреля - 21 мая, с 09:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Чудное мгновение»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
20 апреля - 21 мая, с 17:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Керамика народов мира»
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
пр. Ленина, 1
25 апреля - 31 мая, с 15:00 до 18:00
Телефон: 8 (834) 341-64-01
«По улице Тагильской»
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»,
пр. Ленина, 1
27 апреля - 15 июля, с 16:00 до 18:00
Телефон: 8 (834) 341-64-01

«Графика, воспоминания»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
04 мая - 06 июня, с 09:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 525-26-47

«Сказки цветов»
Музей истории подносного промысла,
ул. Тагильская, 24
11 мая - 15 сентября, с 16:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 524-25-74

«Абстрактные образы»
Галерея «Space Place»,
Центральная библиотека
пр. Строителей, 1а
19 мая, 17:00

Профессиональный путь фотографа Агаты Волански начался с фотографий друзей, в основном танцоров и музыкантов, но вскоре превратился в страсть к модным съемкам.
Работая между Лондоном и Парижем, стиль Волански можно описать как сочетание ее привязанности к цветам, формам и откровенному наблюдению за повседневной жизнью.
Очарованная разными культурами и окружающей средой, Воланска инстинктивно воспринимает то, с чем сталкивается ежедневно, в контексте моды.

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«Совершенство дивных граней»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр.Ленина 1а
15 мая - 31 декабря, с 09:00 до 18:00

Начиная с XVII века, Урал является богатейшим источником самоцветного камня в нашей стране. Наиболее известна Мурзинско-Алдуйская самоцветная полоса, богатство которой широко представлено в экспозиции музея природы: голубые топазы; таинственные фиолетовые аметисты; зеленые и розовые турмалины; а также бериллы разнообразной окраски: голубые аквамарины,
зеленые изумруды, желтые гелиодоры, бесцветные или слегка розоватые ростериты. Здесь их можно увидеть не только в природном виде, но и в огранке и камнерезных изделиях. Обычно окраска
в кристалле распространена неравномерно, она и подсказывает мастеру какую, форму придать камню: круглую, овальную, шестиугольную или же сделать кабошон.

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«Зримые свидетели мира невидимого»
Историко-краеведческий музей,
пр. Ленина, 1
15 мая - 31 декабря, с 09:00 до 18:00

В трех залах Историко-краеведческого музея представлены: храмовые, иконостасные и аналойные иконы, иконы-картины, а также меднолитая пластика и книжная миниатюра; образы Спаса, Богородицы, святых и ангелов – более 150 произведений XVII - начала XX века. Особенностью коллекции икон музея-заповедника является их принадлежность к храмам Нижнего Тагила, разрушенным в 1930-е годы: Выйско-Никольской церкви, Входо-Иерусалимскому собору и Введенской церкви. Огромную роль в сохранении храмовых памятников иконописи в период воинствующего атеизма сыграли музейные сотрудники, благодаря которым они попали в музейный фонд.

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«В сапогах по белу свету»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»,
Тагильская ул., 26
15 мая - 10 сентября, с 09:00 до 18:00

Какая обувь была в моде у горнозаводского населения два столетия назад и как производили обувь
в Нижнем Тагиле, рассказывает коллекционная выставка «В сапогах по белу свету».
На выставке представлены различные виды обуви из коллекции фондов Нижнетагильского
музея-заповедника: рабочая и повседневная - кустарного производства кон. XIX – нач.XX вв.,
а также обувь заводского производства второй пол. XX – нач. XXI вв.

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«История денег России»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
15 мая - 25 июня, с 09:00 до 18:00

Экспозиция знакомит с частной коллекцией денежных знаков, которые на протяжении 25 лет собирал житель Самары Владислав Студеникин. Она является единственной в России передвижной выставкой, посвященной нумизматике.
По словам Владислава, уникальность экспозиции состоит в том, что к каждому выпуску денежных знаков прилагается подробное объяснение его истории.
На выставке вы сможете увидеть подлинные монеты и банкноты, использовавшиеся на территории нашей страны на протяжении полутора тысячилетий, всего более 1000 экспонатов.

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«Старинных книг очарованье»
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а
15 мая - 15 сентября, с 09:00 до 18:00

Выставка знакомит с собранием редких книг на иностранных языках XVII – XIX вв. из фондов краеведческой библиотеки Нижнетагильского музея-заповедника.
Книги демидовской коллекции собирались тремя поколениями заводчиков.
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«Хранитель исторического наследия»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
15 мая - 15 августа, 18:00

Выставка «Хранитель исторического наследия» раскрывает важную роль Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в истории Нижнего Тагила, региона, страны, а также показывает особенности создания музея-заповедника. На выставке обозначены основные вехи в становлении и развитии музея-заповедника за 175 лет. Но главное место здесь отведено людям, которые хранили и создавали эту историю – бывшим и нынешним работникам музея-заповедника «Горнозаводской Урал» - выдающимся ученым, настоящим энтузиастам своего дела.
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РАСПИСАНИЕ СПЕКТАКЛЕЙ
«С широко закрытыми глазами»
МБУК Молодежный театр,
ул. Ильича, д.37
Пятница, 19 мая, 18:00

«Любовь зла, или к гадалке не ходи...»
Молодежный театр,
ул. Ильича, д.37
Суббота, 20 мая, 17:00

«Как Настенька чуть кикиморой не стала»
Нижнетагильский Драматический театр
пр. Ленина, 33, Нижний Тагил
Воскресенье, 21 мая, 12:00

«Кто такой Хрюгоша?
Молодежный театр,
ул. Ильича, д.37
Воскресенье, 21 мая, 12:00

«Три красавицы»
Нижнетагильский Драматический театр
пр. Ленина, 33, Нижний Тагил
Воскресенье, 21 мая 18:00




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Текст, оформление: Камила Мориак
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