В адрес общественного движения «Тагил без ям» жалобы на эту дорогу стали поступать весной 2016 года. Люди приглашали проехаться, посмотреть, как обстоят дела. Признаюсь, в самую распутицу не поехал - испугался. Автомобиль городской, проходимости - ноль. То, что увидел на самом автопробеге, можно описать одним словом - раздолбайство
. А еще халатность и жадность.
Дорога запущена. Мало того, что в советские времена её проложили по болотам, так еще и уровень дорожного полотна почти на всем протяжении ниже прилегающей территории. На дороге отсутствуют обочины и кюветы, лесополоса растет вплотную к проезжей части, на поверхность дороги выдавливает глину. ￼При таких дорожных условиях позабавили знаки с ограничением скорости 40 км/ч. Как будто кто-то в здравом уме поедет быстрее.