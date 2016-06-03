Расследование tagilcity.ru
Дорога в Серебрянку
История о том, как в регионе забыли про 10 км дороги
Транспортная ситуация Серебрянки в новостной повестке находится уже долгое время. Проблема с дорогой озвучивалась властями Нижнего Тагила с того самого момента, когда Верхняя и Нижняя Ослянки, Серебрянка и другие подобные населенные пункты вошли в состав муниципальных образований. Вместе с населенными пунктами Нижнему Тагилу достались и их проблемы, которые до этого не решались годами и десятилетиями. Одной из наиболее сложных ситуаций стало именно транспортное сообщение.
В адрес общественного движения «Тагил без ям» жалобы на эту дорогу стали поступать весной 2016 года. Люди приглашали проехаться, посмотреть, как обстоят дела. Признаюсь, в самую распутицу не поехал - испугался. Автомобиль городской, проходимости - ноль. То, что увидел на самом автопробеге, можно описать одним словом - раздолбайство. А еще халатность и жадность.

Дорога запущена. Мало того, что в советские времена её проложили по болотам, так еще и уровень дорожного полотна почти на всем протяжении ниже прилегающей территории. На дороге отсутствуют обочины и кюветы, лесополоса растет вплотную к проезжей части, на поверхность дороги выдавливает глину. ￼При таких дорожных условиях позабавили знаки с ограничением скорости 40 км/ч. Как будто кто-то в здравом уме поедет быстрее.

Никита Чапурин
председатель общественного движения «Тагил без ям»
Фото: 26 апреля 2017 г.
Плохая дорога? Вместо ремонта - запрет на движение общественного транспорта
Дело в том, что, когда дорога была плохая, ГИБДД выписало предписание о приостановлении движения общественного транспорта. Все остановили. Министерство транспорта говорит: «Ну да, мы не можем. Дорога не приведена в надлежащее состояние». А люди оказались брошенными.

Константин Захаров
Заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству
Администрация Нижнего Тагила самостоятельно закупила автобусы и организовала движение до Верхней Ослянки, чтобы не оставлять жителей без транспорта
Мы же регулярно сигнализируем не только о плохом состоянии дороги! Тогда, это был 2013 или 2014 год, мы были вынуждены как муниципалитет идти в не совсем правильном направлении, какое-то решение находить. Закупать автобусов, давать их нашему единственному муниципальному предприятию, занимающимся пассажирскими перевозками – «Тагильскому трамваю», что тоже не его прямая функция. И он принял на себя убытки, потому рейс сам по себе сложный. Плюс убытки по содержанию автобусов, потому что разбитая дорога. Таким образом, мы осуществляем автобусное сообщение. Мы несколько раз сигнализируем: «Коллеги, мало того, что надо привести дорогу в проезжее состояние, надо ее привести к пригодному для проезда общественного транспорта». Потому что организация транспортного сообщения до деревни Верхняя Ослянка - она также лежит на областном правительстве, а не на местном.

Константин Захаров
Заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству
Потому что жители - наши, голова у нас по-другому и не мыслит. Когда мы объясняем, что не наши полномочия, а область не может это дело делать, то «делайте сами». МЫ заботимся об этих жителях, поэтому до сих пор осуществляем движение транспорта до Верхней Ослянки и обслуживание решаем силами нашего «Тагильского трамвая».
Поручение президента Владимира Путина
Складывается ощущение, что областные чиновники узнали о дороге до Верхней Ослянки только из прямой линии с президентом. И раньше ни копейки не выделяли на содержание путепровода.

Никита Чапурин
председатель общественного движения «Тагил без ям»
Забыли 10 километров
На федеральном уровне проблема была озвучена в прямой линии с президентом в 2015 году. Тогда глава государства поручил построить дорогу.

Однако региональные власти начали работу надо дорогой лишь до Серебрянки, хотя данный путепровод всегда шел до Верхней Ослянки (еще около 10 км).

Справка: Серебрянка расположена на 63-м км дороги «Нижний Тагил — село Верхняя Ослянка». Дорога связывает с Нижним Тагилом населенные пункты Синегорский, Северка, Верхняя Ослянка и Серебрянка, где проживает почти 1,5 тысячи человек.
Почему дорогу будут строить только до Серебрянки? Кто будет строить дорогу до Верхней Ослянки?
Обидно, что по Серебрянке прозвучала команда. До Серебрянки сделаем, а 10 километров до Ослянки?

Там ведь вопрос, он опять до конца не решается! Есть два основных момента, которые не решаются даже выполнением поручения президента или показывает то, что подход формальный. Почему?

Во-первых, все направления идут до Верхней Ослянки - это конечный пункт. Кстати, есть даже Нижняя Ослянка, которая находится на другом берегу реки Чусовая. И вообще все это плечо, порядка 80 километров, оно заканчивалось всегда Верхней Ослянкой. И зв маршрут общественного транспорта, и за транспортное сообщение, как я говорил, отвечает область. Они проводят конкурсы.

Ну да, прозвучала история о жителях обратившейся Серебрянки. Но управление автомобильными дорогами Свердловской области не может не знать, что там еще есть хвостик, наверно, в 10 километров, плюс-минус, который как раз до Верхней Ослянки, они и должны были его включать. Поэтому, собственно, и проектировать, и идти надо.

Константин Захаров
Заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству
11 мая на объекте побывал министр транспорта Свердловской области
Работы на дороге до Серебрянки начались 5 мая. На объекте работают свыше 30 единиц техники, за 1 рабочую смену восстанавливается 1,5 километра дорожного полотна. К 1 июня до Серебрянки, по поручению Владимира Путина, должен быть обеспечен бесперебойный проезд. А к осени дорогу полностью восстановят, на это запланированы порядка 250 миллионов регионального бюджет.
Уже сейчас, как было поручено президентом, обеспечен безопасный и бесперебойный проезд по дороге до Серебрянки. Дополнительно к осени текущего года будет выполнен ремонт дороги.

Василий Старков
глава Минтранса Свердловской области
Тем не менее, дорогу делают только до Серебрянки. Хотя транспортная артерия до Верхней Ослянки исключительно важна для внутреннего туризма Свердловской области
Ведь Верхняя Ослянка - конечная точка притяжения в том числе и туристических маршрутов развития. Мы постоянно говорим об эффективности. И развитие дороги «Верхняя Ослянка, Серебрянка и Нижний Тагил» - оно входит в программы по развитию внутреннего туризма Свердловской области. Самый короткий маршрут сплава - до Ёквы, а нормальный недельный сплав обычно заканчивается в Верхней Ослянке. Соответственно, оттуда туристы должны иметь возможность уехать с вполне комфортными условиями. Поэтому это не только дачники и не тупиковая ситуация.

Поэтому, если мы говорим про эту дорогу, то первое - это восстановление пассажирского движения и выполнение областью своих полномочий, а второе - это все-таки Верхняя Ослянка, а не Серебрянка. Это не надо забывать, иначе областное правительство будет выглядеть как «команду дали – мы выполнили», не задумываясь над сутью самой команды и вообще для чего это всё делается.

Константин Захаров
Заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству
Текст, оформление: Александра Постоногова
Фото: TagilCity.ru
Made on
Tilda