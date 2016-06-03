Обидно, что по Серебрянке прозвучала команда. До Серебрянки сделаем, а 10 километров до Ослянки?



Там ведь вопрос, он опять до конца не решается! Есть два основных момента, которые не решаются даже выполнением поручения президента или показывает то, что подход формальный. Почему?



Во-первых, все направления идут до Верхней Ослянки - это конечный пункт. Кстати, есть даже Нижняя Ослянка, которая находится на другом берегу реки Чусовая. И вообще все это плечо, порядка 80 километров, оно заканчивалось всегда Верхней Ослянкой. И зв маршрут общественного транспорта, и за транспортное сообщение, как я говорил, отвечает область. Они проводят конкурсы.



Ну да, прозвучала история о жителях обратившейся Серебрянки. Но управление автомобильными дорогами Свердловской области не может не знать, что там еще есть хвостик, наверно, в 10 километров, плюс-минус, который как раз до Верхней Ослянки, они и должны были его включать. Поэтому, собственно, и проектировать, и идти надо.

