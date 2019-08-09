НАБЕРЕЖНАЯ «ТАГИЛЬСКАЯ ЛАГУНА»

Проект "Тагильской лагуны" облагородил набережную города. Первую очередь проекта удалось реализовать при поддержке администрацией Нижнего Тагила инициативы ЗАО «УБТ-Инвест». На 187 млн рублей из местного бюджета привлечено более 1 млрд рублей инвестиций. Удалось укрепить берег Тагильского пруда, появились объекты туристической инфраструктуры.



Глава города Владислав Пинаев поддержал дальнейшую реализацию второй очереди «Тагильской лагуны». Это позволит улучшить качество жизни горожан и позитивно скажется на инвестиционном климате. В программу благоустройства набережной за ГДДЮТ включено создание картодрома, универсальной площадки, детского автогородка, игровой площадки, площадки для запуска радиоуправляемых моделей судов и самолетов.

