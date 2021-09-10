Культобзор на tagilcity.ru
«Осенины», день шарлоток и cover band
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Наступает осень – время золотых пейзажей, вдохновения, горячего чая с ароматными пирогами и уютных семейных посиделок. Кажется, тепло ещё не до конца покинуло нас: синоптики прогнозируют небольшое потепление.

TagilCity.ru составил список событий, которые стоит посетить на неделе в Нижнем Тагиле.

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Центральная библиотека

Осенины

осенние русские народные праздники: конкурсная программа
14 сентября в 11.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы. 18+ Бесплатно

В Центральной городской библиотеке для людей золотого возраста пройдет конкурсная программа «Осенины». Осенины – древнеславянские праздники встречи осени. Эти языческие праздники смешались с православными и сразу с несколькими. Поэтому Осенины отмечаются три раза. Участники праздника получат много полезной информации о народных праздниках осени, вспомнят осенние приметы, пословицы, отгадают загадки «Дары осени», споют частушки, прочтут любимые стихотворения.

Красота в глазах смотрящего

беседа с элементами игры
14 сентября в 10.00 Библиотека № 6. 6+, 12+

Разговор пойдет о красоте. Участники ознакомятся с историей динамики и видоизменений понятия «красота» и «эталон», узнают, что было модно и почетно в древности.

Поговорят о бодипозитиве, порассуждают на тему принятия себя и своих недостатков в рамках современной культуры.

Угостите историей

тематическая программа
15 сентября в 14.00 Библиотека № 13, клуб «Вдохновение», 18+

Предлагаем вместе с нами погрузиться в мир исторических романов, сравнить литературное произведение с его экранизацией. Наша программа поможет вам узнать дух другой эпохи и почувствовать себя историческими персонажами.

Мне имя – Марина

литературная гостиная к 80-летию со дня гибели Марины Цветаевой
16 сентября в 14.00 Центральная библиотека. Отдел специализированной литературы, 18+

Марина Цветаева родилась в Москве, где и сегодня величественно возвышается созданный её отцом музей западного искусства, жила в эмиграции – в Чехии и во Франции, потому что не приняла власти большевиков и была женой белогвардейца. Она вернулась на родину, которая не приняла ни ее, ни ее стихов; уехала в эвакуацию, пыталась выжить, одинокая, отринутая собратьями по перу. Она погибла в Елабуге, городке, который был совсем не похож на любимую ею Москву. Не кончились ни стихи, ни поэмы. Просто кончилась жизнь.
сентябрь 2021
Спектакли Театра кукол
«Ревизор (версия 1.2)», 15+

14 сентября, 18:00

15 сентября, 18:00

16 сентября, 18:00
Бронь билетов по телефону +7 (3435) 41-93-53
сентябрь 2021
Спектакли Нового молодёжного театра
«Город, создающий облака», 12+

16 сентября
Ответы на все вопросы по телефону +7 (3435) 92-83-87
сентябрь 2021
Выставки в Нижнем Тагиле

«Сказ о том, как тагильский мальчик Витя Старухин стал японским бейсболистом Виктором Старффином»,

работает до 10 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 4

«Озеро любви», работает до 31 октября

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Металл в украшении дома», работает до ноября

Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом»

«Пермский Нестор летописец», работает до 30 сентября

Краеведческая библиотека музея-заповедника, ул. Уральская, 6

«Художественная бронза Федора Звездина», работает до 10 декабря

Музей быта и ремёсел горнозаводского населения, ул. Тагильская, 24

«Меднорудянский рудник», работает до 2022 года

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Русское искусство XVIII – ХХ веков», работает до 31 декабря

НТМИИ, ул. Уральская, 7

«Живые традиции», работает до 30 сентября

НТМИИ, ул. Уральская 7
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Сплавы и походы: туристический кэшбэк ввела Торгово-промышленная палата России
Это связано с закрытием границ и карантинными ограничениями внутри страны, помешавшими поехать на курорт и экскурсию.
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Звание чемпиона мира по шашкам завоевал шестиклассник Глеб Смертин из Нижнего Тагила
Он получил две серебряные награды на соревнованиях среди спортсменов в возрасте до 14 лет, которые проходили в Турции.
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Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу
Воспитанница тагильской СШОР «Уралец» Ольга Пискунова стала третьей на общероссийских соревнованиях по боксу, посвященных памяти Иосифа Кобзона.
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сентябрь 2021
Что посмотреть в кино

«Блокадный дневник»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

«Петровы ﻿в гриппе»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

«Небесная команда»

с 9 сентября

«Красногвардеец»

«В западне»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Злое»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Соври мне правду»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Дом на другой стороне»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

«Вокруг света за 80 дней»

с 9 сентября

ТЦ DEPO

сентябрь 2021
Праздники и памятные даты
День парикмахера

13 сентября
День шарлоток и осенних пирогов

13 сентября
День HR-менеджера

15 сентября
сентябрь 2021
А еще...


15 сентября в 18:00 в кабинете №12 ДК


«Юбилейный» пройдёт набор в хореографические группы.

Вопросы по телефону:
45-00-83, +7(912) 666-10-56
Литературная экскурсия «Нижний Тагил Булата Окуджавы»

Приглашаем вас расширить рамки истории, выйти из стен дома на литературную прогулку «Нижний Тагил Булата Окуджавы». Это увлекательный пешеходный маршрут по историческому центру города.

Путешествуя по центральным улицам, вы окунетесь в атмосферу тридцатых годов прошлого столетия: услышите истории Булата Окуджавы, узнаете о жизни советских граждан в тот период.

Маршрут прогулки: сбор группы – у дома Окуджавы по адресу ул. К. Маркса, 20А; далее прогуляемся по березовой аллее на улице Первомайской; остановимся у монумента «Памяти комсомольцам гражданской войны»; проследуем по проспекту Ленина вдоль Пионерского и Комсомольского скверов; по ходу движения внимательно рассмотрим дома купцов Хлопотова, Копылова, Мозгунова, Мотылева, выясним, чем служили эти здания во время становления советской власти; закончим прогулку в самом центре исторического Тагила – у памятника В.И. Ленину, узнаем, какую роль сыграл он в судьбе семьи Окуджавы.

Время экскурсии: 60 мин.
Количество участников: 5 - 20 человек
Стоимость экскурсии: 500 рублей за группу
Запись на экскурсию по телефону: 8 (3435) 418-000, добавочный 19 или на сайте.
Заранее позаботьтесь о билетах на эти события:

Cover band HONEY KEYS, 21+

Открытие музыкального сезона в гастропабе Ленинград
«Вас ждет мощный музыкальный заряд, невероятный драйв и очень крутой плейлист из любимых хитов и популярных композиций».


18 Сентября 2021г.
Вход: 350 руб.
Место встречи: Карла Маркса, 27
+7(3435) 25-52-92, бронь по депозиту
Сбор гостей: 20:00
Начало: 23:00

Количество мест ограничено

Юбилейный концерт Павла Мереленко

Открытие музыкального сезона в гастропабе Ленинград
Дирижёр, педагог, артист оркестра, трубач, воспитавший несколько поколений замечательных музыкантов — Павел Федорович Мереленко в сентябре 2021 года отметит 80‑летие.

Поздравить уважаемого именинника приедут его ученики — музыканты со всей страны.

18 сентября / 17:00 — 19:00
300—600 ₽

Эйнштейн Party «КЛАССИКА»

Это игра для веселых и умных, для тех, кто не боится принять участие в командных интеллектуальных боях!
«Это наш классический формат подачи вопросов, но не в этот раз. Мы немного изменили "Классику". Естественно, в лучшую сторону.»

15 сентября / 17:00 — 19:00

Регистрация nt.albertparty.ru

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