Наступает осень – время золотых пейзажей, вдохновения, горячего чая с ароматными пирогами и уютных семейных посиделок. Кажется, тепло ещё не до конца покинуло нас: синоптики прогнозируют небольшое потепление.

TagilCity.ru составил список событий, которые стоит посетить на неделе в Нижнем Тагиле.