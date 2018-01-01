Будни в Нижнем Тагиле: короткометражное кино, птицы и фотоконкурс

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Theatre HD: «Много шума из ничего»
13 ноября в 19:00
Эмоционально правдивой динамике чувств Бенедикта и Беатриче Шекспир противопоставляет полную коварства и страстей историю любви второстепенных героев – Клавдио и Геро. Своей работой с актерами режиссер Хэррин ясно дает понять: одних персонажей Шекспир лепил из мяса и крови, других – из ваты, картона и прочей бутафории. Близость главных героев к реальности подчеркивает и забавная сцена, в которой Беатриче говорит свои реплики, держа за руку зрителя, стоящего в партере. Еще большей приземленности добавляет лондонская погода, заставившая зрителей прийти в театр в дождевиках: в реконструированном «Глобусе», как и в оригинальном, обошлись без крыши над партером.
Мягкий кинотеатр DEPO