Будни в Нижнем Тагиле: короткометражное кино, птицы и фотоконкурс

Друзья! Закончились выходные, но мы надеемся, что ваш уикэнд прошел ярко и нескучно. А какие интересные события ждут вас в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.



На этой неделе вы сможете погрузиться в незабываемую атмосферу короткометражного кино. Начинающие создатели фильмов представят вам свои работы в разнообразных жанрах. Камера... мотор... поехали!



Вам интересно узнать о птицах? Почему некоторые из них улетают зимовать на юг, а некоторые остаются на зиму? Тогда приходите на лекцию в музей и после нее вы легко сможете ответить на эти вопросы.



Также на этой неделе вас ждут фотоконкурс, детские мероприятия, спектакли и многое другое.



Приятных вам дней!