Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: короткометражное кино, птицы и фотоконкурс
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Закончились выходные, но мы надеемся, что ваш уикэнд прошел ярко и нескучно. А какие интересные события ждут вас в будни, читайте в культобзоре TagilCity.ru.

На этой неделе вы сможете погрузиться в незабываемую атмосферу короткометражного кино. Начинающие создатели фильмов представят вам свои работы в разнообразных жанрах. Камера... мотор... поехали!

Вам интересно узнать о птицах? Почему некоторые из них улетают зимовать на юг, а некоторые остаются на зиму? Тогда приходите на лекцию в музей и после нее вы легко сможете ответить на эти вопросы.

Также на этой неделе вас ждут фотоконкурс, детские мероприятия, спектакли и многое другое.

Приятных вам дней!
Показ фильмов Международного студенческого кинофестиваля ВГИК
С 12 по 14 ноября в 18:00
Фестиваль проходит в несколько этапов. В первом туре будущие кинорежиссеры, операторы, звукорежиссеры, художники по костюмам представили на суд жюри 126 корокометражных игровых, документальных, телевизионных, анимационных фильмов и мультимедийных проектов. К участию в конкурсной программе комиссия допустила 47 работ.
Всего для участия в 38-м Международном кинофестивале ВГИК представлены фильмы из 36 стран мира. Их смогут посмотреть зрители более двухсот городов России, в том числе жители Нижнего Тагила.
Кинотеатр «Красногвардеец»
Интерактивное мероприятие «Птицы перелетные и зимующие»
15 ноября в 18:00
Почему некоторые пернатые улетают зимой на юг, а другие остаются зимовать – это вы узнаете на мероприятии, а также в технике оригами научитесь делать разные виды птиц.
Стоимость: дошкольник – 30 руб., учащийся – 80 руб., студент – 110 руб., пенсионер – 110 руб., взрослый – 120 руб.
Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а.
29 ноября
Балет «Лебединое озеро»
29 ноября в 19:00 в ДК имени Окунева
Балет «Лебединое озеро» в двух действиях. «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.
Либретто – Б. Бегичев, В. Гельцер
Хореография – Л. Иванов, М. Петипа, А. Горский, В. Гордеев
Возобновление спектакля – заслуженная артистка России Е. Аксенова
Художник-постановщик – И. Нежный
Художник по костюмам – Т. Тулубьева
Спектакли
«Три красавицы»
13 ноября в 18:00
Милые дамы «золотого возраста», дружба которых исчисляется несколькими десятилетиями, решили непременно изменить свои жизни и выйти замуж. С доброй улыбкой рассказывает театр о трех женских судьбах, о надеждах, которые всё-таки сбываются, и о любви, для которой всегда распахнуто одинокое сердце.

Стоимость: 200 – 250 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Пока она умирала»
14 ноября в 18:00
«Пока она умирала» - это рождественская история, произошедшая с неугомонной Софьей, её дочерью Татьяной и мужчиной «бесвребровского возраста, в финале которой окажутся трепетно счастливы не только они.
Стоимость: 200 – 250 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Трамвай «Желание
15 ноября в 18:00
Свободолюбивые семидесятые с ароматом индийских специй. И загадочный Новый Орлеан без налета убогой окраины. У режисеёра-постановщика Владимира Скворцова сценическая версия пьесы Теннесси Уильямса получилась сочная, визуальная, с атмосферной сценографией и яркими костюмами.

Стоимость: 200 – 250 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Диско на закате»
16 ноября в 19:00
«Диско на закате» (комедия для двух одиноких танцоров). Она – взрывная и непредсказуемая, экстравагантная и бескомпромиссная, стремящаяся подчинить все и всех бешеному потоку своей энергетики... Он – закоренелый холостяк и неисправимый зануда, привыкший все в своей жизни упорядочивать и раскладывать «по полочкам»... Они встретились в танцевальной студии и, как разные полюса магнита, потянулись друг к другу.
Стоимость: от 150 до 250 рублей.

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Theatre HD: «Много шума из ничего»
13 ноября в 19:00
Эмоционально правдивой динамике чувств Бенедикта и Беатриче Шекспир противопоставляет полную коварства и страстей историю любви второстепенных героев – Клавдио и Геро. Своей работой с актерами режиссер Хэррин ясно дает понять: одних персонажей Шекспир лепил из мяса и крови, других – из ваты, картона и прочей бутафории. Близость главных героев к реальности подчеркивает и забавная сцена, в которой Беатриче говорит свои реплики, держа за руку зрителя, стоящего в партере. Еще большей приземленности добавляет лондонская погода, заставившая зрителей прийти в театр в дождевиках: в реконструированном «Глобусе», как и в оригинальном, обошлись без крыши над партером.

Мягкий кинотеатр DEPO
Творческий конкурс «Удивительная мама 2018»
С 12 ноября
На конкурс принимаются фотографии творческих работ, выполненных в любой изобразительной технике: карандаш, мелки, акварель, гуашь, смешанные техники, коллаж.
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ДК «Юбилейный»
Фотоконкурс «Вспышка памяти
Проект «Вспышка памяти» направлен на сохранение памяти в виде личных историй, реконструкцию знаковых событий в годы ВОВ, «оживших» профессий тех лет. Проект направлен на соединение двух времен вспышкой фотоаппарата и отражение предков в их потомках.
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Городской дворец молодежи
Спорт
Региональный турнир по боксу

С 15 по 17 ноября
ФОК «Президентский», Уральский проспект, 65
Чемпионат Россиии по волейболу. Суперлига
16 ноября в 17:30
Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург-Форум»
Детям
Детский спектакль «Собачья радость»
16 ноября в 13:00
Главные герои сказки – ничейная Ворона и бездомный Пес. Место действия незатейливое – городские задворки. Да и сюжет пьесы незамысловатый, но это только на первый взгляд: никому не нужные животные, дабы не умереть с голоду, приютились в подворотне, что рядом с пирожковой. Однако, по сути, обычная помойка оказалась очень даже хлебным местом – пирожки-то в пирожковой пекут преотвратительные.
Стоимость: 100 рублей.

ДКЖ им. Гагарина, ул. Хохрякова, 17
Игровая программа «Моя мама лучше всех»
13 ноября в 13:00
ДК «Юбилейный»
Театральная игра «Семейный лабиринт»
19 ноября в 19:00
ДК «Юбилейный»
Дискотека-малышка «Мы танцуем!»
14 ноября в 11:00
ДК «Юбилейный»
Познавательно игровая программа «Страна ИКС»
14 ноября в 16:00
ДК «Юбилейный»
Праздничная игровая программа «Осенние именины»
15 ноября в 14:00
ДК «Юбилейный»
Спортивная программа «Олимпийцы среди нас»
15 ноября в 17:30
ДК «Юбилейный»
Праздники и памятные даты
12 ноября
Синичкин день
13 ноября
День рождения сосиски
14 ноября
Праздник разбитых фонарей
15 ноября
Международный день отказа от курения
16 ноября
Всемирный день рукоделия
17 ноября
Международный день недоношенных детей
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