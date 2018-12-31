Что подарить человеку, у которого есть всё?

Шаг 3. Пусть даже руки притягивают взгляды

Уход за руками – это не только качественный, красивый маникюр, но и сохранение красоты кожи. Ухаживать за руками женщине нужно начинать в течение всего года.



Мастера маникюра в салоне красоты «Кристина» вернут ручкам нежность и гладкость с помощью парафинотерапии, ванночек с натуральными профессиональными средствами, питательных масок.



Вам сделают маникюр с дизайном любой сложности. Обратите внимание на новогоднее оформление своих ноготков, а также на тона, которые всегда будут актуальны.



