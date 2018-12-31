Что подарить человеку, у которого есть всё?

А почему бы не подарить любимым профессиональный уход и приятное времяпрепровождение? Услуги сферы красоты всегда актуальны, особенно для женщин, которые регулярно следят за собой.

Салон красоты «Кристина» и центр здоровья и красоты «Кристи Стайл» приглашает представительниц прекрасного пола на процедуры,
с которыми приятно закончить 2018 год
и начать новый – 2019-й.
СЕТЬ САЛОНОВ «КРИСТИНА» И «КРИСТИ СТАЙЛ»
Сертификат «Кристи Стайл» – идеальный вариант подарка на Новый год.
Есть из чего выбрать
Вот он – подарок для тех, у кого есть всё! В «Кристине• вы найдёте сертификаты на любые виды услуг, для мужчин и женщин.
Сертификаты
Разнообразие процедур и приятные цены
В салоне красоты «Кристина» каждая сможет найти услугу для себя по выгодным ценам. Разнообразие процедур – от причёски до SPA.
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introduction
Успевай - только в декабре!
We are marketing consultants based in Amsterdam. Specializing in fitness products and sport brands, I constantly keep in touch with tomorrow's markets and build business proposals for developing companies. I'm currently open to job offers.
Кристи стайл в Нижнем Тагиле
Три шага подготовки к Новому году
Шаг 1. Сделай прорыв в уходе за кожей
Новый год – отличный повод попробовать что-нибудь новое. Салон красоты «Кристина» предлагает на выбор множество косметических процедур, одно из которых является мезотерапия.

Мезотерапия – это инъекционная методика внутрикожного или подкожного введения низких доз препаратов в проблемную зону.

После проведения курса процедур кожа становится более плотной, эластичной, приобретает здоровый цвет и эффект «мезосияния». Повышается ее увлажненность и упругость, разглаживаются мелкие морщины.
Шаг 2. Подчеркни свою красоту
Безупречный макияж для женщины, один из важных этапов на пути к успеху, особенно, если речь идёт о таком торжественном празднике, как Новый год.

Преображаясь, вы меняете себя изнутри. Правильное использование декоративной косметики в сочетании с вашей естественной красотой вызовут восторг не только у окружающих людей, но и у вас самих.
Шаг 3. Пусть даже руки притягивают взгляды
Уход за руками – это не только качественный, красивый маникюр, но и сохранение красоты кожи. Ухаживать за руками женщине нужно начинать в течение всего года.

Мастера маникюра в салоне красоты «Кристина» вернут ручкам нежность и гладкость с помощью парафинотерапии, ванночек с натуральными профессиональными средствами, питательных масок.

Вам сделают маникюр с дизайном любой сложности. Обратите внимание на новогоднее оформление своих ноготков, а также на тона, которые всегда будут актуальны.

Салон красоты «Кристина» и центр здоровья «Кристи Стайл»
Есть как минимум шесть причин, чтобы выбрать
Подарочные сертификаты
Осчастливь близких сертификатом на любую сумму или услугу салона «Кристина» и центра здоровья красоты «Кристи Стайл»!
Лучшие марки косметики
В салоне красоты «Кристина» используются только лучшие марки – L'oreal, Redken, Matrix, JANSEN, Soskin, Holy land, CND и другие.
Регулярные скидки и подарки
В салоне красоты «Кристина» любят радовать клиентов выгодным скидками и акциями.
Доступные цены
В VIP-салоне «Кристина» доступные цены. Более того, цена соответствует качеству.
Любят каждого клиента
Каждый клиент, выбирающий «Кристину», попадает в руки доброжелательного и высококвалифицированного персонала.
Чай, кофе и улыбка в подарок
Забота о каждом клиенте – до мелочей.
Нижний Тагил
Черноисточинское шоссе, 19А

Тренажерный зал: 07:00 - 22:00
(в субботу и воскресенье 08:00 - 20:00)
Салон красоты: 08:00 - 20:00

Косметология и массаж:
+7 (3435) 29-84-29,
+7 (912) 668-88-19
+7 (912) 674-14-22

info-ggm@salon-kristina.ru

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Нижний Тагил
улица Карла Маркса, 44

Ежедневно без перерыва и выходных с 08:00 до 20:00

+7 (3435) 41-12-46 +7 (912) 668-88-05
info-centr@salon-kristina.ru
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НОВОГОДНИЙ ОБЗОР TAGILCITY.RU


Как подготовиться к Новому 2019 году?


Где купить подарки? Как в предновогодней суете не забыть о себе?
Редакция TagilCity.ru собрала наиболее актуальные советы в один предпраздничный спецпроект!


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