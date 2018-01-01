К моему глубочайшему сожалению и в наших школах в большинстве своем работают преподаватели женщины, которые ну никак не могут проводить воспитательные процессы с будущими мужчинами. Виноваты ли эти подростки? А кто спросит с их отцов – где они и их мужское воспитание? Откуда мальчику знать о памяти предков, что символизирует любой памятник? О доблести воинской службы и защите Отечества? О мужественности, совести, чести? Рассказывающая об этом преподаватель-женщина не будет кем-либо восприниматься всерьез. И я давно говорю, и заявлял это и в управлении образования, что школам необходимы мужчины-наставники, шефы! Чтобы приходили на классные часы и учили будущих мужчин жизни. Этому порадовались бы и полноценные семьи, и матери-одиночки. Но так как на это нет приказа сверху, это не делается, и мы продолжаем наблюдать отбивающуюся от рук и взрослеющую молодежь.