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Фото на памятниках и прыжки через Вечный огонь: сколько патриотизма в школьниках Нижнего Тагила?
Как воспитать патриота и кто этим должен заниматься?
Сколько патриотизма в юных жителях Нижнего Тагила?
Все чаще в СМИ появляется информация об осквернении памятников подростками: российские дети прыгают через Вечный огонь, делают фотосессии на памятниках, ломают скульптуры в исторических местах.

Почему они это делают? От непонимания? Глупости? Нехватки патриотического воспитания? Кто в этом виноват: дети, родители, педагоги, кто-то еще? Редакция TagilCity.ru решила разобраться, кто и как прививает патриотизм детям Нижнего Тагила.
Что такое патриотизм?
Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами своего народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа, любовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту жительства.
Не патриоты? Что происходит с современными детьми?
Собеседники редакции считают, что о патриотизме должен рассказать патриот, мужчина, сильный и мужественный пример, любящий Родину. Для мальчиков примером станет отец, духовный наставник, учитель. Но как быть, когда в школах основная масса педагогов - женщины, а часть ребят растет в не полных семьях и воспитывается мамами и бабушками?
К моему глубочайшему сожалению и в наших школах в большинстве своем работают преподаватели женщины, которые ну никак не могут проводить воспитательные процессы с будущими мужчинами. Виноваты ли эти подростки? А кто спросит с их отцов – где они и их мужское воспитание? Откуда мальчику знать о памяти предков, что символизирует любой памятник? О доблести воинской службы и защите Отечества? О мужественности, совести, чести? Рассказывающая об этом преподаватель-женщина не будет кем-либо восприниматься всерьез. И я давно говорю, и заявлял это и в управлении образования, что школам необходимы мужчины-наставники, шефы! Чтобы приходили на классные часы и учили будущих мужчин жизни. Этому порадовались бы и полноценные семьи, и матери-одиночки. Но так как на это нет приказа сверху, это не делается, и мы продолжаем наблюдать отбивающуюся от рук и взрослеющую молодежь.

Илья Коровин
Общественник
Сейчас в школах патриотическому воспитанию почти не уделяется время. Детям нужно чаще встречаться с ветеранами, нужно в школах проводить открытые уроки. Ребята должны понять сами, прочувствовать, что такое война, что такое патриотизм. Об этом нужно говорить.
Сергей Бестужев
Спортсмен, военный
Это наша общая беда – и родителей, и школ, и учреждений дополнительного образования. Конечно, с детьми нужно проводить беседы. И дома, и в школе. Порой они даже не понимают, подурачились и все. Вероятно, надо уделять больше внимания патриотическому воспитанию, разговорам о нем, проводить мероприятия.
Татьяна Груздева
Заместитель директора по социально-культурной деятельности и организационно-массовой работе ГДДЮТ
Я считаю, что есть нехватка патриотического воспитания, именно в школах должна проводиться работа с детьми, открытые уроки, классные часы по патриотическому воспитанию. Дело не в детях, дело в нас – взрослых, если мы им не донесли.
Дмитрий Сидлецкий
Руководитель ВПК «Гранит»
Как в Нижнем Тагиле воспитывают патриотов?
Между тем, в Нижнем Тагиле регулярно проходят патриотические мероприятия, наиболее крупные из них: Парад Победы, Звезда героя, военно-патриотическая игра «Зарница», фестиваль военной песни «Афганский ветер».
Парад Победы в Нижнем Тагиле
Самое масштабное патриотическое мероприятие. Ежегодно дошколят, ученики школ, студенты сузов и вузов, работники предприятий, педагоги, работники администраций выходят на парад, посвященный победе в ВОВ. Вместе с парадом, теперь уже традиционно, проходит акция «Бессмертный полк», в 2018 году в ней приняли участие 10 тысяч тагильчан. Наряду со взрослыми в этой акции участвуют и юные тагильчане.


Фото: Нижнетагильский казачий хутор/ vk.com/club93915871
Звезда героя
Мероприятие проходит 7 мая, перед Днем Победы. Тагильчане на Лисьей горе из цветов составляют композицию в форме красной звезды, тем самым отдавая дань предкам, принимавшим участие в ВОВ. В этот же день выступают казачий хор, казачьи ансамбли и творческие коллективы города. Учащиеся школ и вузов города активно принимают участие в мероприятии.
«Зарница»
Военно-патриотическая игра, которая на протяжении нескольких десятилетий проводится среди учащихся школ города. В рамках мероприятия ребята участвуют в конкурсах по знанию истории России, в частности времен ВОВ, несут караул, участвуют в строевых смотрах и показывают физподготовку и умение пользоваться оружием.

Фото: Нижнетагильский казачий хутор/ vk.com/club93915871

Фото: Гимназия №18
«Афганский ветер»

Фестиваль военной песни, ставший в Нижнем Тагиле традиционным мероприятием. В 2018 году фестиваль прошел в феврале, посвящено он был столетию пограничных войск России. Одним из финалистов стал 6-летний Мирослав Щербина. Мальчик лидировал в номинации «Сын полка», в которой соревнуются дети до 12 лет.
Что делают учебные заведения Нижнего Тагила для воспитания патриотов?
В школах и детсадах Нижнего Тагила проходит большое количество мероприятий, направленных на развитие патриотизма. В частности, военно-патриотические игры, встречи с ветеранами, открытые уроки.
Мероприятия для школьников:

  • Районные фестивали-конкурсы гражданско-патриотической песни;
  • Военно-патриотические слеты;
  • Встречи с ветеранами, представителями военно-патриотических клубов;
  • Мероприятия ко Дню Победы, Дню Конституции, Дню России, Дню российского флага и т.д.;
  • Месячник защитников Отечества;
  • «Зарница»;
  • Исследовательские проекты, например, «Моя малая Родина».

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
В нижнетагильских библиотеках проводится около 700 патриотических мероприятий в год.
Мероприятия в библиотеках:

  • Мероприятия ко Дню памяти блокады Ленинграда;
  • Месячник Защитника Отечества;
  • Вечера с участниками локальных войн;
  • Мероприятия, посвященные победе в ВОВ ;
  • Тематические выставки, экспозиции книг, беседы, обзор литературы о Государственной символике России;
  • Мероприятия ко Дню российского флага.
Активно работают над развитием патриотического воспитания у подрастающего поколения сотрудники музеев Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Мероприятия в музеях:

  • Специальные программы ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню кадета;
  • Тематическая игра «Я – тагильчанин»;
  • Проект «Сказы дедушки Бажова» для дошкольников;
  • Также в музее организованы выставки об истории родного края и Нижнего Тагила.
Станция юных натуралистов в Нижнем Тагиле развивает патриотическое воспитание детей через любовь к природе родного края.

Среди наиболее значимых мероприятий специалисты называют:
  • конкурс на лучшую реализацию проекта «Родники»;
  • Природоохранные операции, например, «Елочка» и «Серая шейка»;
  • Сборы «Зеленая волна».

Всего на Станции юных натуралистов проходит около 80 патриотических мероприятий в год.
Конкурс Родники действует 17 лет, это областная программа. Дети ухаживают за санитарными зонами, убирают мусор, высаживают цветочки, это уважение к истории и культуре родного края. Ребята доставляют водичку из родников пожилым людям и инвалидам, ветеранам горячих точек. Именно в зоне своей ответственности. Ребята делают творческие работы. В этом году работы были посвящены Дню добровольца.

Елена Кадочникова
Заведующая организационно-массовым отделом Станции юных натуралистов.
Существенный вклад в развитие патриотизма в Нижнем Тагиле вносят дворцы творчества. Так, на Вые развитием патриотизма среди подрастающего поколения, занимается ДК «Юбилейный».
Мероприятия в ДК «Юбилейный»:

  • «Зарница»;
  • Вручение паспортов юным гражданам России. Мероприятие проходит 2 раза в год;
  • Конкурс патриотической песни;
  • Митинги на ВМЗ у памятника, посвященные Дню Победы;
  • Круглые столы и встречи с ветеранами ко всем юбилейным датам.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Школы сами нас не часто просят, чаще именно мы выступаем с предложениями, но они охотно соглашаются, ребята с интересом принимают участие в наших мероприятиях.

Лилия Шатохина
Зав. сектором по работе с детьми и молодежью «ДК Юбилейный»

В Нижнем Тагиле в образовательных учреждениях, библиотеках, дворцах творчества проходят ежегодно несколько тысяч патриотических мероприятий. Школы и детские сады активно принимают в них участие. Школьники проявляют интерес к родной истории и патриотизму.

Но заниматься патриотическим воспитанием детей должны не только школы или дворцы творчества, но и родители. Воспитание патриотизма начинается в первую очередь с семьи. Если дома хранят память поколений, берегут фотографии дедушки-фронтовика и передают из уст в уста истории нелегкой юности бабушки-труженицы тыла, то в семье обязательно вырастет патриот. Если родители рассказывают ребенку об истории Дня Победы, приводят его на парад 9 мая, говорят о знаменитых соотечественниках, то ребенок наверняка не будет делать селфи на памятниках.

А Ваш ребенок вырастет патриотом?
Текст, оформление: Юлия Суворова
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