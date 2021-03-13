Впереди новая рабочая неделя, которая принесет массу интересных встреч и незабываемых впечатлений.

Солнце пригревает все больше, а значит совсем скоро послышатся весенние капели. Старшее поколение уже может почувствовать приближение весны, посетив развлекательную программу. Также нас ждут вечера старинных романсов и фестиваль, на котором вы познакомитесь с творчеством именитых и начинающих мультипликаторов.

Куда еще сходить среди недели в Нижнем Тагиле – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.