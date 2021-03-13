Впереди новая рабочая неделя, которая принесет массу интересных встреч и незабываемых впечатлений.
Солнце пригревает все больше, а значит совсем скоро послышатся весенние капели. Старшее поколение уже может почувствовать приближение весны, посетив развлекательную программу. Также нас ждут вечера старинных романсов и фестиваль, на котором вы познакомитесь с творчеством именитых и начинающих мультипликаторов.
Куда еще сходить среди недели в Нижнем Тагиле – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.
Лекция о водном туризме
16 марта в 18:00
Тема: Препятствия на реке и способы их преодоления.
Лектор: Энгель Ольга, инструктор-методист
КТ «Азимут», ул. Орджоникидзе, 26
«Тартюф»
17 марта в 18:00
Невозможно отказать в прозорливости господину Мольеру, предчувствовавшему бессмертность своего героя. В киноверсии комедии этот самый герой поет о себе:"Тартюфы не умрут, и будут жить пока живут все те, кто верит пышным фразам, И те лгуны, что нас зовут Вселенский рай построить разом".
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33
«Земля Эльзы»
16 марта в 18:00
Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке Дмитрия Зимина.
Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33
«Ханума»
18 марта в 18:00
Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато.
Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий.
Стоимость: 230 - 270 рублей
Нижнетагильский драматический театр
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33
«Очень женатый таксист»
19 марта в 18:00
Две милые дамы – Мэри и Барбара одновременно разыскивают не вернувшихся вовремя с работы мужей. Оба пропавших работают таксистами. У обоих темные волосы и голубые глаза. Больше того, обоих зовут Джонами! А уж то, что фамилия каждого из них Смит, - это просто невероятно! Таких совпадений быть не может.
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33
Развлекательная программа «И вновь на улице капель»
18 марта в 16:00
Концертная программа коллективов ДК, любимые песни в вашем исполнении, ретро танцы.
Стоимость: 110 рублей
Дворец культуры имени И. В. Окунева
Квартирник «Когда поет душа»
17 марта в 18:00
Уютная гостиная объединит друзей, единомышленников, любителей авторской песни. В непринужденной, по-домашнему теплой атмосфере зазвучат песни тагильского барда Игоря Пашкова.
Приглашаем всех мечтателей, романтиков, философов в приятную компанию дома Окуджавы.
Стоимость: 100 рублей
Культурный центр «Дом Окуджавы», ул. Карла Маркса, 20А
Балет «Кармен и болеро»
15 марта в 18:30
ДК Юбилейный, ул. Фрунзе, 39
«День курка»
с 17 марта
ТЦ DEPO
Всероссийский Фестиваль анимационного кино «Суздаль»
17-21 марта
Показы новейших мультфильмов от профессионалов и начинающих аниматоров пройдут с 17 по 21 марта в малом зале кинотеатра. Вход свободный.
Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26
«Сэм-песочный эльф»
15-17 марта
ТЦ DEPO