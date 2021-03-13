Культобзор на tagilcity.ru
Весенняя капель, старинный романс и анимационное кино
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?

Впереди новая рабочая неделя, которая принесет массу интересных встреч и незабываемых впечатлений.

Солнце пригревает все больше, а значит совсем скоро послышатся весенние капели. Старшее поколение уже может почувствовать приближение весны, посетив развлекательную программу. Также нас ждут вечера старинных романсов и фестиваль, на котором вы познакомитесь с творчеством именитых и начинающих мультипликаторов.

Куда еще сходить среди недели в Нижнем Тагиле – читайте в культобзоре от TagilCity.ru.


Лекция о водном туризме


16 марта в 18:00


Тема: Препятствия на реке и способы их преодоления.

Лектор: Энгель Ольга, инструктор-методист


КТ «Азимут», ул. Орджоникидзе, 26

Спектакли

«Тартюф»

17 марта в 18:00


Невозможно отказать в прозорливости господину Мольеру, предчувствовавшему бессмертность своего героя. В киноверсии комедии этот самый герой поет о себе:"Тартюфы не умрут, и будут жить пока живут все те, кто верит пышным фразам, И те лгуны, что нас зовут Вселенский рай построить разом".


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33




«Земля Эльзы»

16 марта в 18:00


Пронзительная, очень трогательная история по пьесе екатеринбурженки Ярославы Пулинович в постановке Дмитрия Зимина.

Наверное, их можно назвать Ромео и Джульеттой наших дней. Как и в трагедии Шекспира возлюбленных разлучают родственники. Но неожиданно, боязливо и так искренне влюблённые Он и Она – не юные пылкие сердца, а люди самой зрелой зрелости.


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33

«Ханума»

18 марта в 18:00


Жгучие страсти, зажигательная музыка, яркие костюмы и сочные декорации – в таком обрамлении предстанет перед тагильскими зрителями непримиримый спор двух тифлисских свах – Ханумы и Кабато.

Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий.


Стоимость: 230 - 270 рублей


Нижнетагильский драматический театр

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33

«Очень женатый таксист»

19 марта в 18:00


Две милые дамы – Мэри и Барбара одновременно разыскивают не вернувшихся вовремя с работы мужей. Оба пропавших работают таксистами. У обоих темные волосы и голубые глаза. Больше того, обоих зовут Джонами! А уж то, что фамилия каждого из них Смит, - это просто невероятно! Таких совпадений быть не может.


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, пр. Ленина, 33

Концерты
«Вечер старинного романса»

16 и 17 марта в 20:00

Стоимость: 300 рублей

Нижнетагильская филармония, пр. Ленина, 31

Развлекательная программа «И вновь на улице капель»


18 марта в 16:00


Концертная программа коллективов ДК, любимые песни в вашем исполнении, ретро танцы.


Стоимость: 110 рублей


Дворец культуры имени И. В. Окунева

Квартирник «Когда поет душа»


17 марта в 18:00


Уютная гостиная объединит друзей, единомышленников, любителей авторской песни. В непринужденной, по-домашнему теплой атмосфере зазвучат песни тагильского барда Игоря Пашкова.

Приглашаем всех мечтателей, романтиков, философов в приятную компанию дома Окуджавы.


Стоимость: 100 рублей


Культурный центр «Дом Окуджавы», ул. Карла Маркса, 20А











﻿Балет «Кармен и болеро»


15 марта в 18:30


ДК Юбилейный, ул. Фрунзе, 39

Музеи

Лекция ко дню рождения Русского музея «По Залу Русского искусства. О картинах, переданных из фондов Русского музея Нижнетагильской картинной галерее»

18 марта в 18:00

С В 1943 году из запасников Русского музея было выделено на постоянное хранение 25 полотен для экспозиции Нижнетагильской картинной галереи – так назвался Нижнетагильский музей изобразительных искусств в момент создания. В день рождения Русского музея мы познакомимся с историей одиннадцати полотен, которые экспонируются в нашем Зале Русского искусства.

т Лекцию прочтёт кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Нижнетагильского музея изобразительных искусств – Елена Устинова.

о Стоимость: 50 -100 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Выставка новых поступлений «Министерство культуры Российской Федерации – Нижнетагильскому музею изобразительных искусств»

17 марта в 16:00

На выставке представлена часть произведений, переданных Нижнетагильскому музею изобразительных искусств из Министерства культуры РФ. Это 30 живописных полотен, переданных в коллекцию музея в 2020 году из собрания Международной конфедерации Союзов художников. Кроме этого, экспозицию дополняет более 20 предметов декоративно-прикладного искусства, которые также были получены от Минкультуры России, но в предыдущие десятилетия – 1980-1990-е годы.

Стоимость: 50 -100 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7


Кино
«Пальма»

с 18 марта

«Красногвардеец»

«День курка»


с 17 марта


ТЦ DEPO

«Бывшая»

с 15 марта

«Родина», ТЦ DEPO
«Асоциальная сеть»
с 15 марта

ТЦ DEPO

«TheatreHD: Сирано де Бержерак (рус. субтитры)»
17 марта в 19:00

История реального поэта и храброго воина Сирано, жившего в XVII веке, в XIX веке стала театральным бестселлером благодаря Эдмону Ростану, а в XXI веке в руках британцев Мартина Кримпа и Джейми Ллойда перенеслась в наше время. А это значит – никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово.

ТЦ DEPO
Детям
«Сказка о капризной Принцессе и Короле лягушек»
16 марта в 13:00

Сказка рассказывает о Принцессе, которая была слишком красивая, чтобы любить кого-то еще, кроме себя. Но встреча с Королем лягушек заставляет её посмотреть на красоту другими глазами.

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Ревизор (версия 1.2)»
16 марта в 15:00, 17 марта в 17:00, 18 марта в 16:00, 19 марта в 16:00

Новое прочтение бессмертной пьесы Николая Гоголя.
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Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14


Всероссийский Фестиваль анимационного кино «Суздаль»


17-21 марта


Показы новейших мультфильмов от профессионалов и начинающих аниматоров пройдут с 17 по 21 марта в малом зале кинотеатра. Вход свободный.


Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26

«Ганзель и Гретель и агентство магии»

с 18 марта

«Красногвардеец»

«Сэм-песочный эльф»


15-17 марта


ТЦ DEPO

«Райя и последний дракон»

15-19 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Том и Джерри»
15-19 марта

«Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»

Праздники и памятные даты
15 марта
Международный день защиты бельков
16 марта
Всемирный день социальной работы
17 марта
День святого Патрика
19 марта
День моряка-подводника

20 марта
День Земли

21 марта
Всемирный день поэзии

Текст и оформление: Нателла Николова