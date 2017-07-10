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Лето в зените
День металлурга, тихая охота и птицы в городских водоёмах
В Нижний Тагил пришла настоящая летняя погода. Но это не точно.

А если серьёзно, то да, это лето: проливные дожди отступают, на голубом небе легким пухом белеют облака и солнце, наконец, начинает припекать. Конечно, после +35 каждый день трех месяцев лета в прошлом году текущие показатели термометров в +25 градусов уже не пугают. Но создают ощущение, что за настоящим летом вовсе не обязательно далеко уезжать.

Тем, кто уже окунается в отпускной сезон за пределами Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru желает отличного отдыха, а тем, кто остается в родном городе, - рассказывает о самых летних способах провести этот уикенд.
День металлурга
Рекой в честь этого праздника будет литься не только металл: тематические вечеринки состоятся в разных ночных заведениях Нижнего Тагила.
Главное, что стоит помнить о Дне металлурга в 2017 году:

  • концерт звезд будет вновь закрытым. Далеко не все тагильчане (и даже не каждый металлург) смогут увидеть «Землян»,
  • концерт местных коллективов для всех горожан пройдет в субботу 15 июля в парке им. Бондина,
  • салют начнется в 23:30.
Закрытый концерт группы «Земляне»

Концерт популярной группы минувших лет увидят тагильские металлурги, но лишь около 5% сотрудников ЕВРАЗа. Как, впрочем, и на концерт Чичериной в 2016 году, и на выступление «Любэ» в 2015 вход будет только по приглашениям.
Выступление местных коллективов в честь Дня металлурга
Парк им. Бондина
15 июля, 14:00

Праздничный концерт лучших творческих коллективов ЦКиИ НТМК, конкурсы и викторины.
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Праздничный салют
Набережная Тагильского пруда
15 июля, 23:30

Яркое пиротехническое шоу в честь Дня металлурга.
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Субботник в Парке культуры и отдыха, Тагилстрой
15 июля, 13:00

Волонтеры хотят очистить территорию парка от мусора и пустых бутылок. Присоединяйтесь! Инвентарь приветствуется.
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Кстати, уже вовсю пошел сезон тихой охоты: любители грибов приносят домой огромные корзины - подберезовиков и подосиновиков, белых и груздей, маслят и сыроежек.

Обильные дожди и периодически выглядывающее солнце сделали любителей поиска грибов по-настоящему счастливыми!

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОК
«Западноевропейское искусство из коллекции музея»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
150 р. для взрослых,
100 р. для студентов и пенсионеров,
50 р. для школьников,
20 р. для дошкольников
Телефон: 8 (343) 524-63-47
«Юбилейная выставка детских работ из коллекции НТМИИ и победителей выставок-конкурсов»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
31 мая - 26 июня
с 15:00 до 18:00
Телефон: 8 (343) 548-76-95

«Русское искусство XVIII – ХХ веков»
Нижнетагильский музей изобразительных искусств,
Уральская ул., 7
150 р. для взрослых,
100 р. для студентов и пенсионеров,
50 р. для школьников,
20 р. для дошкольников
Телефон: 8 (343) 524-63-47

«Зримые свидетели мира невидимого»
Историко-краеведческий музей
пр. Ленина, 1
15 мая - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры

«Выставка «Хранитель исторического наследия»
Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
15 мая - 15 августа,18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
Тел.41-64-01
«Совершенство дивных граней»
Музей природы и охраны окружающей среды, пр.Ленина 1а
15 мая - 31 декабря
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
«В сапогах по белу свету»
Музей быта и ремесел горнозаводского населения
«Господский дом», Тагильская ул., 26
15 мая - 10 сентября
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры
«История денег России»
Выставочные залы, пр. Ленина, 1
15 мая - 25 июня
с 09:00 до 18:00
от 40 до 100 рублей – взрослый,
от 15 до 50 рублей – детский,
от 25 до 75 рублей - студенты и пенсионеры

Проведите эти выходные на природе или в городе, но обязательно - в отличной компании!
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Текст, оформление: Александра Постоногова
Фото на обложке: Денис Таратонов
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