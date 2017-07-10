В Нижний Тагил пришла настоящая летняя погода. Но это не точно.



А если серьёзно, то да, это лето: проливные дожди отступают, на голубом небе легким пухом белеют облака и солнце, наконец, начинает припекать. Конечно, после +35 каждый день трех месяцев лета в прошлом году текущие показатели термометров в +25 градусов уже не пугают. Но создают ощущение, что за настоящим летом вовсе не обязательно далеко уезжать.



Тем, кто уже окунается в отпускной сезон за пределами Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru желает отличного отдыха, а тем, кто остается в родном городе, - рассказывает о самых летних способах провести этот уикенд.