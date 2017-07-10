День металлурга, тихая охота и птицы в городских водоёмах
В Нижний Тагил пришла настоящая летняя погода. Но это не точно.
А если серьёзно, то да, это лето: проливные дожди отступают, на голубом небе легким пухом белеют облака и солнце, наконец, начинает припекать. Конечно, после +35 каждый день трех месяцев лета в прошлом году текущие показатели термометров в +25 градусов уже не пугают. Но создают ощущение, что за настоящим летом вовсе не обязательно далеко уезжать.
Тем, кто уже окунается в отпускной сезон за пределами Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru желает отличного отдыха, а тем, кто остается в родном городе, - рассказывает о самых летних способах провести этот уикенд.
День металлурга
Рекой в честь этого праздника будет литься не только металл: тематические вечеринки состоятся в разных ночных заведениях Нижнего Тагила.
Главное, что стоит помнить о Дне металлурга в 2017 году:
концерт звезд будет вновь закрытым. Далеко не все тагильчане (и даже не каждый металлург) смогут увидеть «Землян»,
концерт местных коллективов для всех горожан пройдет в субботу 15 июля в парке им. Бондина,
Концерт популярной группы минувших лет увидят тагильские металлурги, но лишь около 5% сотрудников ЕВРАЗа. Как, впрочем, и на концерт Чичериной в 2016 году, и на выступление «Любэ» в 2015 вход будет только по приглашениям.