культобзор на tagilcity.ru
Фэнтези-квест, байкеры и День бега
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Эти выходные будут богаты на концерты и спортивные мероприятия. Кроме того, начинается новый театральный сезон, и мы вновь сможем насладиться игрой любимых актеров. В общем, скучать не придется! Чтобы везде успеть и ничего не пропустить, читайте культобзор от TagilCity.ru.

Приятных и теплых вам выходных!
Разное
Студия литературного творчества
13 сентября в 17:00

Руководитель студии — писатель Разливинский Яков Васильевич.

Писатели и поэты поделятся профессиональным опытом. Итогом работы станет издание альманахов «Световой год» с публикацией лучших произведений участников студии.

Городская центральная библиотека,
пр. Строителей, 1А
14 сентября с 12:00 до 17:00

Гостей ожидают блюда по восстановленным рецептам уральской кухни, отличная погода, кулинарные мастер-классы от шеф-поваров и выступления музыкантов. Для любителей натуральных продуктов будет работать фермерская ярмарка.

Для любознательных гостей помимо главной площадки со сценой и фудкортом приготовлены пять локаций поселка Висим: оленья ферма, где живут благородные маралы, дом-музей писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, музей «Русская изба», Висимский музей быта и ремесел, музей деревянной скульптуры Черепановых. Между площадками будет курсировать специальный автобус.
Стендап-концерт Льва Ерёменко
15 сентября в 19:30

Целый час интересной и смешной комедии от одного из лидеров уральского стендап-движения, которого вы могли видеть на Paramount Comedy, ТНТ-4 и ТНТ.

Стоимость: 200 рублей

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Выходной с байкерами
15 сентября в 12:00

Благотворительный фонд «Путь от сердца к сердцу» предлагает провести сентябрьский выходной в необычной атмосфере.

Приглашаются ребята с ограниченными возможностями здоровья и их попечители (близкие, помощники) в поездку с байкерами и сотрудниками ГИББД.

Смелые байкеры порадуют всех байк-шоу, а каждый желающий сможет примерить амуницию гонщика и сфотографироваться на память.

ул. Ленина, 25
Мастер-класс по живописи
15 сентября в 14:00

Картина в стиле поп-арт: яркие эмоции, новые впечатления и крутой предмет интерьера гарантированы. Навыки рисования не требуются, получится абсолютно у всех.

Стоимость:
1100 рублей, включая все материалы.

Ресторан «Миндаль», ТЦ «Александровский Пассаж», 5 этаж
«Чистые игры»
14 сентября в 14:00

Соревнования по сбору мусора, где вы сможете не только сделать доброе, хорошее дело, но и весело провести время.

Команды подтверждают свое участие и получают инвентарь для уборки. За время, отведенное для игры, мы собираем мусор, приносим в точку приема, получаем баллы.

сбор у к/т «Урал»
Музеи
Интерактивное мероприятие к 185-летию
изобретения первого российского паровоза «Механическое заведение Черепановых»

14 сентября в 15.00

Надевайте фартуки и рукавицы, берите в руки инструменты и начинайте строить «первый российский паровоз»! А еще приготовьтесь узнать, как свой «пароходный делижанец» строили отец и сын Черепановы 185 лет назад.


Историко-технический музей «Дом Черепановых»,
ул. В. Черепанова, 1
Выставка «Война. Театр. Жизнь»
С 12 по 30 сентября

Выставка ознакомит с бытовой стороной жизни Нижнего Тагила в годы Великой Отечественной войны. Вы увидите: фотографии 1940-х гг. тагильских рабочих и служащих, актёров, военных; продуктовые и промышленные карточки с нормами хлеба и крупы, положенными на человека в день; театральные афиши и реквизит; рукописи и книги тагильских поэтов-фронтовиков.

Мемориально-литературный музей им. А. П. Бондина,
ул. Красноармейская, 8
Фэнтези-квест «Топь»
14 сентября в 12:30 и 14:30

Вы верите в сказки? Ну, хорошо не в сказки, а в фантастические, порой пугающие истории, которые могли бы развернуться на улицах обычного заводского городка с его обычными жителями? А поверите, что герои известных мистических литературных произведений в какой-то альтернативной реальности оказались в Нижнем Тагиле, повлияли на судьбу одного неприметного заводского служащего, окружили его и заводской поселок сплетнями, интригами, кознями, окружили непросветной и вязкой Топью? Придется поверить, ведь Маргарита и Воланд, Доктор Джекилл, Мистер Хайд и семейство Ашеров уже здесь.

Сбор и регистрация участников пешеходного квеста пройдет с 12:30 в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» (ул. В.Черепанова, 1).

Сбор и регистрация участников велосипедного квеста пройдет с 14:30 в Музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а).

Стоимость: взрослый –180 рублей, пенсионер или студент – 120 рублей, школьник – 80 рублей.
Церемония передачи произведений Алексея Константинова в фонд Нижнетагильского музея изобразительных искусств
13 сентября в 16:00

При жизни Алексей Константинов практически не участвовал в выставках, произведения не были обозначены в каталогах. Он был востребован и выполнял заказы как монументальный художник. Здания с его росписями сохранились в Нижнем Тагиле, но живописные и графические работы не были известны зрителям и исследователям.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Беседа «Запретное и / или заветное в культуре»
14 сентября в 16:00

Каждый день мы живем, преодолевая запреты. Наши поступки определяют правила поведения, мы говорим, согласно правилам речи, одеваемся не только согласно погоде, но принятым в обществе правилам. Кто их придумал? Какие запреты и почему общество диктует художникам? Стоит ли их придерживаться или пора отказаться?

Поискать ответы на эти вопросы предлагает историк, культуролог, специалист в области первобытной культуры, кандидат исторических наук Елена Устинова.

Стоимость: взрослый – 50 рублей, студент или пенсионер – 30 рублей.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Мероприятие в экоклассе «Зеленый фронт»
14 сентября в 15:00

Вы познакомитесь с лекарственными растениями нашего края, а также узнаете, какие из них активно использовались в медицине в годы Великой Отечественной войны.

Стоимость: дошкольник - 15 рублей, учащийся - 30 рублей, студент - 35 рублей, пенсионер - 45 рублей, взрослый - 45 рублей.

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

Выставка «Межсезонье - разбитые мечты»
13 сентября в 18:00

Галерея современного искусства Центральной городской библиотеки приглашает на новую выставку Верны Кованен (Финляндия).

Автор будет присутствовать на открытии выставки.

Галерея «Угол» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
Концерты
Концерт кавер-группы «КУДРI»
14 сентября в 22:00

«КУДРI» - это профессиональное исполнительство, яркая харизма и умение подстроиться под Ваше настроение!
Все участники кавер-группы имеют большой сценический опыт.

Стоимость: 300 рублей

Гастропаб «Ленинград», ул. Карла Маркса, 27
Рок-концерт группы MARIEL' & boNus
14 сентября в 20:00

Что нужно знать о MarieL':
- Артисты лейбла «Банзай-Рекордс»
- Основана в театральном институте
- Некоторые участники - артисты театров
- Финалисты двух крупных фестивалей
Группа готовится выпустить дебютный альбом на семи иностранных языках.

К2 - Главная сцена Трикотажников, 1 к.2

Концерт Васи Бели
13 сентября в 20:00

Вася Беля — солист группы «Bob & The Monsters» Екатеринбург.

Будет блюз, рок-н-ролл, каверы и многое из классики в живом исполнении.

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Спектакли
«Головлёвы. Маменька»
14 сентября в 18:00
Арина Петровна Головлёва вышла замуж за стихотворца-романтика. И ни дня не чувствовала себя ЗА мужем. Сама вытащила имение из долгов. Сама приумножила капитал. Сама распоряжалась жизнями детей. Но дети вытастают - и кем становятся? Что прорастает в их душах, недополучивших материнской любви?

Стоимость: 470 – 500 рублей

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«О любви»
15 сентября в 18:00
В спектакле по рассказу Антона Чехова «О любви» много примет нашего времени.
Мужчины собираются вместе. В сауне. Смотрят футбол. И вызывают дам. И безудержный загул. Но с интеллигентной осанкой. И медведь, как образ нашей страны для иностранцев. И национальная идея, и самоирония. И мяч российского мундиаля, взлетающий в небеса. И беговая дорожка, и велотренажёр, как символы движения в никуда.

Стоимость: 470 – 500 рублей.

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
Спорт
Забег «Трейл гора Негасимая»

14 сентября в 10:00

Старт детской дистанции 10:00, взрослой — 11:00. Дистанции: 10 км, 20 км и 1 км (детский старт).

Трейловый маршрут проложен по набережной пруда, грунтовым дорогам, лесным тропам с выходом на вершину горы Негасимая.

Мкр. Пырловка, левый берег Выйского пруда
Поход «Тагильская прогулка»
15 сентября в 09:00

Девятый традиционный городской поход будет посвящен Всемирному дню туризма.

Все желающие смогут попробовать свои силы на четырех дистанциях:

2 километра; 5 километров; 11 километров;
27 километров.

ул. Уральская, 16 (парк им. Бондина)
Массовые соревнования «Кросс нации - 2019»

14 сентября

12.30 - Торжественное открытие
13.00 - Старт первого забега «Гордость Тагила и Отечества»
13.05 - Старт массового забега
13.15 - Старт спортивного забега (согласно стартового протокола)

ул. Горошникова (набережная Тагильского пруда)
Детям
«Куда ведёт мелодия?»
14 сентября в 11:00

Премьера проекта для самых маленьких слушателей. Весёлая игра в классику: удивительные эксперименты по раскладыванию музыки на «кубики и палочки», на линии и формы. В простой игровой форме ребёнок узнает о секретах строения музыки.

Стоимость: 250 рублей

Камерный зал филармонии, пр. Ленина, 31
Художественное занятие «Роспись гипсовых ангелочков»
13 сентября в 18:00

На занятии художники распишут гипсовых ангелочков.

Стоимость: 350 рублей

ДК имени И.В.Окунева, пр.Вагоностроителей,1
Игра «Что? Где? Когда?» - «Школьный синхрон-lite»
14 сентября в 15:00

Приглашаются школьные команды, а также команды первых курсов колледжей и техникумов принять участие в играх.

Для всех команд обязательна предварительная регистрация.

МБОУ Лицей, ул. Энтузиастов, 15
Мультфильмы
«Птичий дозор»
Сеансы с 14 и 15 сентября
«Россия», «Родина», ТЦ DEPO, «Красногвардеец»
«Мульт в кино»
Сеансы с 14 и 15 сентября

ТЦ DEPO
Кино
«Щегол»
Сеансы 14 и 15 сентября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Стриптизерши»
Сеансы 14 и 15 сентября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
«Куда ты пропала, Бернадетт?»
Сеансы 14 и 15 сентября

«Красногвардеец»
«Пункт назначения: Смайл»
Сеансы 14 и 15 сентября

«Россия», «Родина», ТЦ DEPO
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова
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