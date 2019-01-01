Фэнтези-квест «Топь»



14 сентября в 12:30 и 14:30



Вы верите в сказки? Ну, хорошо не в сказки, а в фантастические, порой пугающие истории, которые могли бы развернуться на улицах обычного заводского городка с его обычными жителями? А поверите, что герои известных мистических литературных произведений в какой-то альтернативной реальности оказались в Нижнем Тагиле, повлияли на судьбу одного неприметного заводского служащего, окружили его и заводской поселок сплетнями, интригами, кознями, окружили непросветной и вязкой Топью? Придется поверить, ведь Маргарита и Воланд, Доктор Джекилл, Мистер Хайд и семейство Ашеров уже здесь.



Сбор и регистрация участников пешеходного квеста пройдет с 12:30 в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» (ул. В.Черепанова, 1).



Сбор и регистрация участников велосипедного квеста пройдет с 14:30 в Музее «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а).



Стоимость: взрослый –180 рублей, пенсионер или студент – 120 рублей, школьник – 80 рублей.

