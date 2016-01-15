Будни в Нижнем Тагиле: Черепановы, горнолыжный спорт и «Интервью с Богом»

Лекция «Понимаете ли вы, как воспринимают картины невидящие люди?»
17 января в 15:00
б этом расскажет Алексей Юрьевич Филатов – искусствовед, преподаватель кафедры истории искусств УрФУ, лауреат международной премии «Филантроп», победитель конкурса социально-значимых проектов Министерства социальной политики Свердловской области по направлению «Проведение социальных, культурных реабилитационных мероприятий для инвалидов в целях развития и реализации их творческого потенциала», преподаватель Верхнепышминской коррекционной школы дл слепых. Безусловно, его мнение заслуживает доверия, поскольку Алексей Юрьевич в силу сложившихся обстоятельств сейчас полностью лишен зрения.
Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7