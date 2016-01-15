Культобзор на tagilcity.ru
Будни в Нижнем Тагиле: Черепановы, горнолыжный спорт и «Интервью с Богом»
Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?
Друзья! Праздники и выходные пролетели незаметно, и впереди нас ждет новая рабочая неделя, но это не повод скучать и грустить, а повод интересно провести время. А куда сходить и что посмотреть – вы узнаете из нового культобзора от TagilCity.ru.

Вы, конечно, знаете кто изобрел первый паровоз в России. А хотите больше узнать о знаменитых Черепановых? Тогда приходите на экскурсию в нижнетагильский музей.

Снег, лыжи и солнце – всё это ждёт вас на чемпионате Свердловской области по горнолыжному спорту.

Также вы можете посетить премьерный показ фильма «Интервью с Богом», новую фотовыставку, лекцию про восприятие картин невидящими людьми и многое другое.

Хорошего вам настроения!
Тематическая экскурсия «Механики Черепановы»
17 января в 18:00
Почему и как был изобретен первый в России паровоз? Биографии отца и сына Черепановых, историю и судьбу их изобретений вы узнаете на тематической экскурсии!
Стоимость: дошкольник – 20 руб., учащийся –45 руб., студент – 60 руб., пенсионер – 80 руб., взрослый 90 руб.

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1
Первенство Свердловской области по горнолыжному спорту и Чемпионат Свердловской области по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин
15 и 16 января в 10:00
Соревнование проводится среди спортсменов Свердловской области, имеющие спортивную подготовку не ниже 3 юношеского разряда по виду спорта «горнолыжный спорт» или без ограничений.

ГК «Гора Белая»
Премьерный показ фильма «Интервью с Богом»
18 января в 18:00
Кинотеатр «Красногвардеец» и клуб «Киногурман» приглашают поклонников хорошего кино на премьерный просмотр и обсуждение картины режиссёра Перри Лэнга «Интервью с Богом» (США).
Главный герой фильма «Интервью с Богом» – молодой талантливый журналист Пол Эшер. Пол никогда не предполагал, что ему так повезет – он получит возможность взять интервью у самого… Бога. Да, это не шутка, Бог решил дать интервью и ответить на все вопросы, интересующие человечество. В распоряжении Пола всего три встречи, а столько всего надо успеть спросить. Зрители вместе с главным героем будут искать ответы на самые важные вопросы, на которые может ответить лишь Бог.
Справки и бронь: 43-56-73


Кинотеатр «Красногвардеец»
Лекция «Понимаете ли вы, как воспринимают картины невидящие люди?»
17 января в 15:00
б этом расскажет Алексей Юрьевич Филатов – искусствовед, преподаватель кафедры истории искусств УрФУ, лауреат международной премии «Филантроп», победитель конкурса социально-значимых проектов Министерства социальной политики Свердловской области по направлению «Проведение социальных, культурных реабилитационных мероприятий для инвалидов в целях развития и реализации их творческого потенциала», преподаватель Верхнепышминской коррекционной школы дл слепых. Безусловно, его мнение заслуживает доверия, поскольку Алексей Юрьевич в силу сложившихся обстоятельств сейчас полностью лишен зрения.

Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7
Литературная гостинная «Лаконичная проза Сомерсета Моэма
17 января в 17:00
Интерес к человеческой природе жил в нем всегда, а неожиданность поведения и поступков людей лежит в основе многих рассказанных им историй. Правдивое изображение нравов современного ему общества и блеск литературной формы, основанный на принципах простоты и ясности, принесли ему большую популярность.
Мы приглашаем вас поучаствовать в чтении и обсуждении рассказов С. Моэма.




Библиотека №15, ул. Карла Либкнехта, 19
Фотовыставка «To See a Man About a Dog»
С 14 января в 17:30

Галерея «УГОЛ», ул. Карла Маркса, 20а
Theatre HD: Спектакль «Антоний и Клеопатра»
15 января в 19:00
Британская пресса уже назвала Файнса и Оконедо лучшими Антонием и Клеопатрой последних лет, особенно отметив удивительную гибкость и виртуозность актрисы в передаче переменчиво властной натуры египетской царицы. Как и в спектакле Хана, Клеопатра Годвина и Оконедо – не пожертвованный ферзь в мужской геополитической игре, а настоящая королева, повинующаяся только велениям своего ума и сердца.
Стоимость: 450 рублей

Мягкий кинотеатр DEPO
Кино
Драма «Крид 2»

Сеансы с 15 по 17 января
«Россия»: 18:10, 22:30
«Родина»: 18:10, 22:30
ТЦ DEPO: 17:30, 20:10, 22:40
Триллер «Темное зеркало»
Сеансы с 15 по 17 января
«Россия»: 23:00
«Родина»: 23:00
Комедия «Начни сначала»
Сеансы с 15 по 17 января
ТЦ DEPO: 23:35
Мелодрама «Путь домой»
Сеансы с 15 по 17 января
ТЦ DEPO: 10:00, 13:30, 15:25, 19:00
Мультфильмы
«Снежные гонки»
Сеансы с 15 по 17 января
ТЦ DEPO: 10:50
«Красногвардеец»: 10:40, 13:50
«Тайна семьи монстров»
Сеансы с 15 по 17 декабря
ТЦ DEPO: 11:55, 17:20
Праздники и памятные даты
15 января
День рождения Википедии
16 января
Международный день The Beatles
17 января
День творчества и вдохновения
18 января
День рождения детского телевидения в России
19 января
Крещение Господне
20 января
День Республики Крым
Текст и оформление: Анна Григорьева
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