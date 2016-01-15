Будни в Нижнем Тагиле: Черепановы, горнолыжный спорт и «Интервью с Богом»

Друзья! Праздники и выходные пролетели незаметно, и впереди нас ждет новая рабочая неделя, но это не повод скучать и грустить, а повод интересно провести время. А куда сходить и что посмотреть – вы узнаете из нового культобзора от TagilCity.ru.



Вы, конечно, знаете кто изобрел первый паровоз в России. А хотите больше узнать о знаменитых Черепановых? Тогда приходите на экскурсию в нижнетагильский музей.



Снег, лыжи и солнце – всё это ждёт вас на чемпионате Свердловской области по горнолыжному спорту.



Также вы можете посетить премьерный показ фильма «Интервью с Богом», новую фотовыставку, лекцию про восприятие картин невидящими людьми и многое другое.



Хорошего вам настроения!