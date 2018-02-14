E-commerce по-русски или как конкурировать с китайцами?

В России 45 тысяч интернет-магазинов. Наверняка, половина из, половина из них неудобные, непродуманные, не соответствуют требованиям. Вот они и закрываются. Многие думают, что сделают все по шаблону, загрузят тысячу картинок, а дальше пусть само все работает. А потом меняется ассортимент, количество, и шаблон уже не подходит. И загрузить картинку - последнее дело. Нужны актуальные тэги, полная информация, обзоры, все виды платежей, реклама. Это огромный труд. У меня три года сайту, и там постоянно находится работа. Одним законом не решить то, что не устраивает нашего потребителя.