Сообщить новость
карточки на tagilcity.ru
E-commerce по-русски или как конкурировать с китайцами?
Что покупают россияне через интернет? Как конкурировать с китайскими интернет-магазинами и не накликать себе банкротство? Что мешает развиваться российскому e-сommerce?
Пользователи интернета давно перестали воспринимать всемирную сеть только как источник информации. Сегодня с помощью обычного смартфона можно не только оплатить счета и обменяться сообщениями с друзьями, но и заказать товар из любой точки планеты.

По данным Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ), 84 млн россиян ежемесячно посещают сеть. Каждый второй пользователь интернета совершает покупки онлайн.

По оценкам экспертов, мимо государства проходит объем торговли в 430-450 миллиардов рублей оборота. А к 2020, уверены аналитики, эта сумма увеличится до 3,2 триллиона рублей.
Статистика АКИТ: e-commerce в России
Мы видим рост по всем направлениям: повышение частоты транзакций пользователя, существенный рост числа покупателей как в Москве, так и в регионах. Если смотреть по классам устройств, то у нас рост и на десктопных компьютерах, и на мобильных устройствах.

Александр Шульгин
Генеральный директор компании «Озон»

Алексей Фёдоров
Управляющий партнёр группы компаний «220 вольт»
Вход на интернет-рынок, в интернет-бизнес за последние несколько лет очень сильно подорожал. Если раньше студенты, у которых было 100-200, может быть 500 тысяч рублей, легко открывали интернет магазины, сейчас это совсем не так. Если у вас нет хотя бы 30 миллионов рублей, то сколько-нибудь заметным интернет-бизнесом заниматься бессмысленно.
Сегодня мимо государства проходит объём торговли в 430-450 миллиардов рублей оборота без всяких налогов и уплаты чего бы то ни было. К 2020 году это будет еще 3,2 триллиона рублей, которые будут мимо государства идти. Естественно, это выбивает наши площадки и даёт возможность для экспансии зарубежных партнёров. Естественно, надо уравновесить!

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
«Глядя на рост трансграничной торговли - российскому e-commerce осталось два года»

Алексей Фёдоров
Управляющий партнёр группы компаний «220 вольт»
Если сделать линейную аппроксимацию, то, глядя на график роста доли трансграничной торговли, становится очевидно, что российскому e-commerce осталось ровно два года. Рост количества зарубежных посылок - 49%. В 2020 году мы не увидим ни одного магазина с российскими владельцами, торгующего бытовой техникой и электроникой или одеждой. Видимо, кому-то это очень выгодно.
По данным АКИТ, в России зарегистрировано около 45 тысяч интернет-магазинов. Общий оборот российского рынка интернет торговли составил 1100 млрд рублей, из них внутренний рынок - 690 млрд рублей. Остальные 410 млрд рублей - трансграничная торговля.

- 1100 млрд рублей
общий оборот

- 690 млрд рублей
внутренний рынок

- 410 млрд рублей
трансграничная торговля

Что содержится в корзине рядового
покупателя рунета?
Российский интернет-магазин «Озон» - один из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции. За 20 лет существования компания прошла путь от онлайн-продавца книг до одного из лидеров рынка.
Ассортимент OZON.ru достиг 4 680 000 наименований, годом ранее он составлял — 4 270 000. Доля «Электроники» в продажах — 28%, «Книг» — 22%, «Товаров для дома» — 14%, «Детских товаров» — 11%. Самой быстрорастущей категорией стала категория «Зоотовары и продукты питания», рост — 130%, доля 5%.

- 28%
электроника
- 22%
книги
- 14%
товары для дома
- 11%
детские товары
По мнению экспертов, российский потребитель стал больше доверять онлайн-продавцам. Это стало заметно по улучшению спроса товаров длительного пользования: крупная бытовая техника, телевизоры, ноутбуки, смартфоны.
Это должно быть одинаково безопасно как для тех, кто покупает это в ларьке, в магазине, в любой точке, так и для тех, кто покупает это в интернете. И те, кто информацию несет в интернете, должны нести ответственность и объявлять, кто производитель, кто продавец. И все в этой цепочке должны знать меру ответственности с точки зрения подделки, контрафакта и уж не дай бог каких-то вещей, которые могут повлиять на жизнь и здоровье людей.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России
Российские интернет-магазины дают гарантии

Андрей Епифанов
Директор музыкального магазина, г. Нижний Тагил
Имеется устоявшееся мнение, что на китайских сайтах покупать дешевле. Отчасти это правда. Но если брать товары нашей специфики, то, как показывает практика, что-то хорошее заказать из Китая сложно. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда клиенты приносили нам гитары из китайского интернет-магазина для перепродажи или устранения серьёзных дефектов. Как правило, товар на китайских сайтах позиционируется как копия (а иногда и оригинал) какого-то качественного бренда, и люди на это клюют. На практике же оказывается всё грустно.
Структура российского интернет-рынка по товарам, по данным АКИТ, распределилась следующим образом: 350 млрд рублей - бытовая техника и электроника, 280 млрд рублей - одежда и обувь, 60 млрд рублей - DIY («сделай сам») и товары для дома, по 45 млрд рублей - товары для детей и для занятия спортом.
Структура российского
интернет-рынка по товарам
Бытовая техника и электроника
350 млрд рублей
Одежда
и обувь
280 млрд рублей
DIY и товары для дома
60 млрд рублей
Товары для детей и для спорта
по 45 млрд рублей
Думаю, что сейчас заказы по бытовой технике и электронике вообще будут снижаться. И дело не только в каких-то препонах для интернет бизнеса. Был кризис, и многие пересмотрели свое отношение к таким товарам. Во-первых, у всех уже есть вся необходимая техника, и спрос постепенно будет снижаться. Почему крупные производители начали изготавливать продукцию так, что она быстро ломается? Потому что надо встряхнуть этот бизнес. Сейчас большинство приходит к тому, что гнаться за последней моделью телефона или телевизора - это бесполезно и затратно.

Насколько я знаю, сейчас интернет-продажи детской одежды растут. Но опять-таки возраст покупателя играет свою роль. Молодые разбираются, например, а те, кому 40+? У нас садовый центр, мы сталкиваемся с тем, что люди, которые занимаются огородами, не умеют пользоваться интернетом. Не умеют пользоваться онлайн-платежеми. Надо учить, надо этим вопросом тоже заниматься.

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Наценка не превышает 16%: как выживают отечественные интернет-магазины?
Эксперты отмечают, высокая конкуренция убивает девять из десяти новых интернет-магазинов в России всего за год. До пятилетнего юбилея добираются единицы.
Если брать крупных игроков, то там другие проблемы. У них склады, филиалы, свои автопарки, свои системы учета, огромное количество людей. У них соответственно и вопросы сложнее, и им, конечно, хочется упростить как-то законы. Например, доставка. Вот у них есть свой автопарк. Его надо содержать - это один вопрос. А правила проезда большегрузов - это другой вопрос. Например, у них фура 100 тонн. А по правилам нельзя больше 20. Тогда им придется разбить это на пять машин. Это накладка, это сложность, это накладка на ведение бизнеса. У меня не такой объем. Я работаю с транспортными компаниями, и они не перекладывают на меня свои проблемы. Для удобства я пользуюсь всеми видами транспортных компаний, чтобы у человека был выбор. Но опять-таки, у меня другая сложность. Ради одной моей коробки их фура не поедет на другой конец России. Естественно, это сроки. Если я не сам везу, а через транспортную компанию, то я вкладываю в срок доставки больше количества времени. Лучше привезут раньше, чем опоздают в сроки, которые были обозначены клиенту. И у тех, кто работает с миллиардами, у них во всем другие вопросы. Учет: что попадает в резерв, что нужно перекинуть в другой регион. Им нужно какое-то упрощение хотя бы в законах. У них сертификация, документы.

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Сейчас набирает популярность сегмент DIY («сделай сам»). Благодаря мастерам-любителям продажи электроинструмента подросли на 40%.

Основатели магазина «220 вольт», специализирующегося в том числе на интернет-продажах электрооборудования, отмечают, что выживать им помогают правильный маркетинг и широкий ассортимент.

Алексей Фёдоров
Управляющий партнёр группы компаний «220 вольт»
На каждое предложение обычной дрели у вас 300-500 различных интернет-магазинов, которые эту дрель предлагают. Борются за каждый процент и даже долю процента. Вещь стоит 10 тысяч рублей, а очень маленький интернет-магазинчик «Два студента» продаёт её за 10 100 рублей, зарабатывая 100 рублей с этой покупки. Ни процент, ни наценку, ни норму прибыли - зарабатывают 100 рублей. Профессионал здесь может заказать всё: от сверла до трактора. Правильный маркетинг и широкий ассортимент позволяют компании выживать на рынке, где наценка не превышает 16 процентов, а прибыль и того меньше.
Мы занимаемся интернет-продажами около трех лет. За три года мы видим рост и в процентном, и в количественном соотношении. Но у нас другой формат и своя специфика. Мы не работаем только на разнообразие. Мы смотрим на конкретные потребности людей. Если мы везем сто видов какого-то товара, то это значит, что мы заранее проанализировали, что это востребовано, это качественно, актуально и уместно. У нас сезонный товар, и мы ориентируемся на погодные условия и окружающую среду. Если для Урала нужно одно, то для Краснодара, например, другое. Плюс мы учитываем, в каких условиях должен проехать товар. Мы отправляем и во Владивосток, и в Мурманск отправляли. У нас живой товар, и надо учесть, что если тут зима, то там уже весна. Нужна четкая аналитика, нужно разбираться, изучать.

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Почему трансграничная торговля продолжает опережать по темпам роста локальный рынок?
У нас сейчас интернет-продажи растут. Но я сталкиваюсь с низкой интернет-грамотностью, когда человек не понимает, как выбрать, как закинуть в онлайн-корзину и как оплатить потом. А ведь как удобно через интернет заказывать! Или покупатель в магазине будет два часа стоять и сто позиций разглядывать, или он дома за чашкой кофе все почитает, изучит.

Но и плюс менталитет. У нас привыкли, что им кто-то что-то подскажет. Даже если они у нас на сайте что-то выберут, они приходят к нам со списком и все равно спрашивают: «А как? А что?». Тогда я начинаю анализировать: на сайте хорошие обзоры. Как сажать растение, как ухаживать за ним, чем премиум отличается от дешевого сегмента.

В китайских интернет-магазинах, как правило, покупают что-то недорогое, необычное. То, что не жалко выкинуть. Несмотря на это, покупатели приходят и говорят, что больше не будут рисковать, что результат может быть непредсказуемым.

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Трудности с доставкой?
Доставка - один из определяющих факторов для покупателя в интернете наравне с ценой товара. У «Почты России» 42 тысячи отделений - и это основное конкурентное преимущество госкомпании на рынке доставки товаров. Сегодня с предприятием связи сотрудничает свыше 8 тысяч российских интернет-магазинов, в том числе крупных.
У нас есть определенные трудности с логистикой, так как мы всё-таки не в Москве (откуда едет 90% товара), и оперативно отправить заказной товар в другой регион не так просто.

Андрей Епифанов
Директор музыкального магазина, г. Нижний Тагил

Сергей Малышев
Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке
Мы растём и по отправлениям внутри РФ. Эти отправления год от года у нас выростали на 15%. В прошлом году мы обработали 82 миллиона посылок, которые сгенерировались внутри России. Из-за границы мы приросли год к году на 25%. Мы обработали 365 миллионов отправлений.
Почему не все российские интернет-магазины выживают?
В России 45 тысяч интернет-магазинов. Наверняка, половина из, половина из них неудобные, непродуманные, не соответствуют требованиям. Вот они и закрываются. Многие думают, что сделают все по шаблону, загрузят тысячу картинок, а дальше пусть само все работает. А потом меняется ассортимент, количество, и шаблон уже не подходит. И загрузить картинку - последнее дело. Нужны актуальные тэги, полная информация, обзоры, все виды платежей, реклама. Это огромный труд. У меня три года сайту, и там постоянно находится работа. Одним законом не решить то, что не устраивает нашего потребителя.

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Иностранцам у нас выгоднее?
По мнению Сергея Катырина, доля трансграничной торговли на российском рынке выросла во многом потому, что быть «иностранцем» в рунете выгодно с точки зрения налогов. Это – одна из важнейших из проблем отрасли, считает Катырин.
Я не думаю, что налоги что-то изменят. У них дешево - вот почему идут к ним. У них быстро, технично. Я так полагаю, что они сотрудничают с той же «Почтой России». Получается, что за короткие сроки товар приедет с другого конца планеты. Ну поднимутся налоги. Если у них на все цена сто рублей, то 20 рублей большой погоды не сыграют. Мы работаем на качество.

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Если вы из-за рубежа торгуете, то вы не платите НДС, вы не получаете сертификат, не говорите о безопасности вашего товара, не делаете онлайн-кассы - много чего не делаете, что российская площадка делает. Это расходы. Почему наши площадки торговые стали перемещаться за рубеж, потому что оттуда торговать выгоднее, чем внутри страны реализовывать с точки зрения экономики.

Сергей Катырин
Президент Торгово-промышленной палаты России

Василий Гришков
Директор садового центра, г. Нижний Тагил
Я бы к китайским интернет-магазинам такое требование предъявил: ответственность за качество. Чтобы китайцы отвечали за то, что везут. Вот заказал ты на китайских сайтах ноутбук, и он сломался завтра, куда ты его понесешь? Никуда. Пусть тогда делают свои приемки возврата, свои сервисные центры.

У нас все же стоит вопрос качества. Я продаю только сертифицированный товар не потому, что боюсь штрафов, а потому что хочу, чтобы ко мне снова пришли. Я отказался от дешевых лопаток, потому что со временем и люди от них отказываются. Покупатель один раз купил - сломалось, второй раз купил - сломалось, в следующий раз он лучше купит то, что не будет ломаться очень долго. И я не везу сто товаров непонятного качества только для того, чтобы было разнообразие и оборот. Крупные сети - да. Им нужен оборот. А небольшим компаниям - репутация. Но опять-таки эти все крупные сети везут цветы, но даже не понимают, как ухаживать, как везти, кому это нужно. Не думаю, что они на этом зарабатывают что-то.
Торгово-промышленная палата совместно с отраслевыми объединениями в конце 2017-ого года направила в правительство страны письмо с просьбой ускорить введение НДС и таможенных пошлин для иностранных интернет-магазинов. Есть вероятность, что к лету эта работа будет завершена. Выгоднее для бюджета, дороже для клиента. Но унификация правил игры в рунете, похоже, неизбежна. Отечественные онлайн торговцы надеются, что это поможет им сохранить двузначные цифры роста в новом году.
Made on
Tilda