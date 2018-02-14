E-commerce по-русски или как конкурировать с китайцами?

Если брать крупных игроков, то там другие проблемы. У них склады, филиалы, свои автопарки, свои системы учета, огромное количество людей. У них соответственно и вопросы сложнее, и им, конечно, хочется упростить как-то законы. Например, доставка. Вот у них есть свой автопарк. Его надо содержать - это один вопрос. А правила проезда большегрузов - это другой вопрос. Например, у них фура 100 тонн. А по правилам нельзя больше 20. Тогда им придется разбить это на пять машин. Это накладка, это сложность, это накладка на ведение бизнеса. У меня не такой объем. Я работаю с транспортными компаниями, и они не перекладывают на меня свои проблемы. Для удобства я пользуюсь всеми видами транспортных компаний, чтобы у человека был выбор. Но опять-таки, у меня другая сложность. Ради одной моей коробки их фура не поедет на другой конец России. Естественно, это сроки. Если я не сам везу, а через транспортную компанию, то я вкладываю в срок доставки больше количества времени. Лучше привезут раньше, чем опоздают в сроки, которые были обозначены клиенту. И у тех, кто работает с миллиардами, у них во всем другие вопросы. Учет: что попадает в резерв, что нужно перекинуть в другой регион. Им нужно какое-то упрощение хотя бы в законах. У них сертификация, документы.

