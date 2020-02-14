культобзор на tagilcity.ru
Винное мороженое, манга и «Паразиты»
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Выходные приближаются, а это значит пора определиться с тем, как их провести! Самые интересные события вы найдете в культобзоре TagilCity.ru.
Что такое винное мороженое и как его есть? В выходные нас ждет вечер-дегустация привычного мороженого с непривычным вкусом.
Все, кто интересуется японскими комиксами, а также умеет их рисовать, приглашаются в творческую студию, посвященную манге.
Если вы не успели посмотреть фильм «Паразиты», который получил четыре Оскара и стал лучшим фильмом по мнению Американской киноакадемии, то это можно сделать в выходные. «Красногвардеец» вновь покажет фильм на большом экране.

Восхитительных выходных!
Спорт
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина
С 14 февраля

Комплекс трамплинов «Аист»
«Лыжня России - 2020»
среди жителей сельских населенных пунктов города Нижний Тагил
15 февраля в 11:00

Деревня Усть-Утка
Фестиваль ГТО
15 февраля с 8:30 до 12:00

Организации и предприятия города 6-11 ступени, ссузы и вузы 5-6 ступени (зачет включает виды в спортивном зале и плавание).
Лучшие из лучших войдут в состав сборной команды города для участия в Региональном фестивале ВФСК ГТО.

ФОК «Президентский»
Разное
Занятие в студии художников манги
15 февраля

Центральная городская библиотека,
пр. Строителей, 1а
Массовый спуск с горы с фонариками «Лавина 4.0»
15 февраля в 20:00

Сотни участников поднимутся на верх спортивной трассы и в абсолютной темноте, освещая путь фонариками, спустятся вниз. Затем всех гостей будет ждать катание до 01:00, а в бассейне появятся дополнительные сеансы на ночное плавание.

Зрителям «Лавины» тоже не придётся скучать. В праздничной программе примут участие музыкальные коллективы, пройдут конкурсы и розыгрыши с подарками от партнёров.

Гора Белая
Дегустация винного мороженого
14 февраля в 20:30

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
Музеи
Презентация книги стихов «И я на Небе!»
15 февраля в 13:00

Все желающие смогут познакомиться с творчеством Жени Нестеровой, попробовать стать и поэтами и художниками одновременно! Как это будет? Приходите – и всему научитесь в пространстве красок и вдохновения.

Стоимость: 200 рублей

Нижнетагильский Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
«Лекторий «179»
15 февраля в 15:00

«Лекторий «179» – «Праздничный костюм жителей Тагильского заводского поселка. Традиционный женский наряд второй четверти XIX века».

Лектор – Вячеслав Печняк, этнолог и методист центра традиционной народной культуры Среднего Урала, представит уникальную реконструкцию женского праздничного костюма, выполненную по мотивам картины известного тагильского художника И. Худоярова «Гулянье на Лисьей горе» (1830-1840 гг.), которую называют «Энциклопедией Нижнего Тагила XIX века».

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1
Мастер-класс «Барабаним вместе»
15 февраля в 16:00

Совсем не обязательно иметь музыкальное образование или какой-либо опыт игры на инструментах. Игра в кругу барабанщиков сближает, эмоционально заряжает. Помогает приобрести смелость самовыражения в обществе.

Стоимость: 400 рублей

Нижнетагильский Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Фото: pxhere

Лекция в экспозиции «История любви. Портреты рассказывают»
15 февраля в 15:00

На лекции речь пойдет о короткой и драматической жизни княжны Марии Мещерской, героини пылкого юношеского романа наследника российского престола, будущего императора Александра III, впоследствии ставшей женой Павла Павловича Демидова.

Стоимость: 40 - 140 рублей

Музей «Демидовская дача» , ул. Красногвардейская, 5а
Фото: pxhere

Мастер-класс «Крылатые бойцы войны»
15 февраля в 15:00

Вы узнаете о боевых подвигах тагильчан в годы Великой Отечественной войны: летчиков Пологова П.А., Черных С.А., Шихова В.С., а так же о единственной женщине-инструкторе Нижнетагильского авиаклуба, которая на УВЗ участвовала в сборке самолетов. Также каждый участник мастер-класса изготовит модель легендарного самолета «И-16», известного в народе как «Ишачок».

Стоимость: 60 - 150 рублей

Историко-технический музей «Дом Черепановых»
ул. В. Черепанова, 1
Детям
«МУЛЬТ в кино. Выпуск № 113. Друзья навсегда»
15 и 16 февраля

ТЦ DEPO
Детский праздник «Микки Минни шоу»
15 февраля в 16:00

Вас будут ждать весёлые конкурсы, зажигательные танцы, мультики на большом экране, выступления юных артистов, дискотека, мыльные пузыри и подарки.

Дансинг-зал ДК НТМК
Спектакль «История Ладошкиных»
15 и 16 февраля в 10:00 и 12:00


Муниципальный молодёжный театр, ул. Ильича, 37
«Волшебно кольцо»
16 февраля в 11:00 и 13:00

Стоимость: 170 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Кошка, которая гуляла сама по себе»
16 февраля в 11:00 и 13:00

Стоимость: 250 рублей

Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Волшебник Изумрудного города»
16 февраля в 12:00

Стоимость: 170-200 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Отрочество»
16 февраля в 17:00

Стоимость: 220 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
Выставки
«Существующие условия»
14 февраля в 18:00

Эта выставка представляет собой комбинацию работ как нынешних студентов, так и выпускников Государственного Университета Нью-Йорка в Нью-Палтце в Соединенных Штатах.

Галерея «УГОЛ» Культурного центра, ул. Карла Маркса, 20а
«Тайны ледяного материка»
С 14 февраля

На выставке представлен 71 этюд, созданный во время Второй Антарктической экспедиции художником Игорем Рубаном. Неутомимый путешественник, участник семи северных полярных экспедициях, Игорь Рубан вошел «в историю российского искусства как автор одной темы, посвященной Крайнему Северу и Антарктиде, природе этих двух полюсов холода и вечной мерзлоты и людям, которые покоряли и осваивали эти земли».

Нижнетагильский Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7

Музыка
Концерт Rock Ring
15 февраля в 18:00

Стоимость: 450 рублей

FIGHT ARENA
Черноисточинское шоссе, 82, 4 этаж
Концерт «Тони Раут & Гарри Топор»
15 февраля в 19:00

Hostel Grand Tour - рекордный и самый масштабный концертный тур в истории Тони Раута и Гарри Топора, презентация совместного альбома и лучшие старые треки.

Стоимость: 1200 - 2500 рублей

INJI Night club, ул. Восточная, 18
Спектакли
Балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик»
15 февраля в 14:00 и 18:00

Стоимость: 900-1400 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«Поминальная молитва»
16 февраля в 18:00

Стоимость: 270 - 320 рублей

Нижнетагильский драматический театр, пр. Ленина, 33
«После Бунина»
16 февраля в 17:00

Муниципальный молодёжный театр, ул. Ильича, 37
Кино
«Паразиты»
16 февраля в 16:45

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Оскар». Лучшим фильмом назвали ленту «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо из Южной Кореи. Помимо номинации «Лучший фильм», лента получила награды как «Лучший фильм на иностранном языке», а также за лучший оригинальный сценарий и лучшую режиссуру.

Кинотеатр «Красногвардеец», ул. Победы, 26
«Скандал»
15 и 16 февраля

DEPO, «Родина», «Россия»
«Джентльмены»
15 и 16 февраля

DEPО, «Родина», «Россия»
«Соник в кино»
15 и 16 февраля

«Красногвардеец», DEPО, «Родина», «Россия»
«Лед 2»
15 и 16 февраля

«Красногвардеец», DEPО, «Родина», «Россия»
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова