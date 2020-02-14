Выходные приближаются, а это значит пора определиться с тем, как их провести! Самые интересные события вы найдете в культобзоре TagilCity.ru.

Что такое винное мороженое и как его есть? В выходные нас ждет вечер-дегустация привычного мороженого с непривычным вкусом.

Все, кто интересуется японскими комиксами, а также умеет их рисовать, приглашаются в творческую студию, посвященную манге.

Если вы не успели посмотреть фильм «Паразиты», который получил четыре Оскара и стал лучшим фильмом по мнению Американской киноакадемии, то это можно сделать в выходные. «Красногвардеец» вновь покажет фильм на большом экране.



Восхитительных выходных!

