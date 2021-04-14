культобзор на tagilcity.ru
Кантри, Невский и неизбежность времени
Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Друзья! Теплая погода располагает к прогулкам, как никогда хочется получать новые впечатления. В выходные нас ждут концерты и спектакли, выставки и новые фильмы - все, что может скрасить обычную прогулку.
Отличным завершением субботнего вечера станет кантри-музыка. Любители искусства могут посетить лекцию о том, как художники изображали Александра Невского, а также посетить выставку шведского фотографа.
Куда еще отправиться в выходные - читайте в культобзоре TagilCity.ru.

Хорошего настроения и чудесных выходных!
Чемпионат по спортивному туризму
17 апреля в 10:00

Спортсмены будут соревноваться на двухместных и четырёхместных сплавных катамаранах.
Во время соревнований команда SUP Оne NT проведёт для всех желающих бесплатную SUP-прогулку по реке.

Парк Народный
Музеи
Лекция «Образ Александра Невского в изобразительном искусстве»
17 апреля в 15:00


Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

«Что у нас под ногами?»

Лекция в экоклассе


17 апреля в 13.00

Музей природы и охраны окружающей среды, пр. Ленина, 1а

«Петр I, старинные книги»

Интерактивное мероприятие


17 апреля в 14:00

Краеведческая библиотека, ул. Уральская, 6

«Аленушкины сказки»

Лекция в экспозиции


17 апреля в 15.00

Музей «Демидовская дача», ул. Красногвардейская, 5а

«Дистантная модель управления в имениях Строгановых»

Общественный лекторий

17 апреля в 15.00

Историко-краеведческий музей, пр. Ленина, 1

«Велосипед Артамонова» 

Мастер-класс 


17 апреля в 13.00

Историко-технический музей «Дом Черепановых», ул. В. Черепанова, 1

«Промыслы земли тагильской» 

Тематическая экскурсия 


18 апреля в 18.00

Музей быта и ремесел "Господский дом", ул. Тагильская, 26
Выставка «Время неизбежно»
18 апреля в 16:00

Автор — Карин Андерссон (Швеция).

В своем проекте автор фокусируется на определенном состоянии ума, которое проходит через все образы: движение через неизбежный ход времени. Жизнь все время меняется и движется вперед, и хотя жизнь всегда находится в движении, мы иногда чувствуем, что время стоит на месте. Цель этого проекта - попытаться передать это чувство через фотографии.

Дом Художника, ул. Уральская, 4/1
Спектакли

«Очень женатый таксист»

17 апреля в 17:00


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Ужин с дураком»

18 апреля в 17:00


Стоимость: 270 - 320 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

«Хармс. Всёничего»

17 апреля в 11:00


Стоимость: 170 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Сорочинская ярмарка»

17 апреля в 18:00


Стоимость: 250 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

Спектакль «С широко закрытыми глазами»
18 апреля в 18:00


Дом художника, ул. Уральская 4/1
Концерты
Концерт коллектива «Белая Черемушка»
17 апреля в 15:00

И наконец-то приглашаем всех вас на самый настоящий, реальный, живой, а не онлайн, концерт Народного коллектива ансамбля песни и танца «Белая Черемушка»

Стоимость: 150 рублей

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Группа Double Scotch
17 апреля в 20:00

Настоящая кантри-музыка. Почувствуйте себя настоящими ковбоями и на пару часов окунитесь в атмосферу аутентичных американских баров. А дальше танцы продолжатся под mix от Dj DEMENTYEV.

Гриль-бар «Маринад», ул. Победы, 47
Группа «Соседи по подъезду»
17 апреля в 20:00

Бар «Гора», ул. Огаркова, 2
«И снова мы вместе»
18 апреля в 15:00

Отчётный концерт
Народного циркового коллектива «Улыбки друзей».

Стимость: 150 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
Кавер-группа HONEY KEYS
17 апреля в 22:00

Вас ждет мощный музыкальный заряд, невероятный драйв и очень крутой плейлист из любимых хитов и популярных композиций.

Стоимость: 350 рублей
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Гастробар «Ленинград», Карла Маркса, 27
«Женитьба ХрюШи»
18 апреля в 15:30

Вокально-экспериментальный коллектив «Женитьба ХрюШи» – лауреаты различных конкурсов. Репертуар их эксцентричен, ироничен и разнообразен. Они исполняют песни на собственные стихи, стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого.

Стоимость: от 30 до 50 рублей

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 4
Кино

«Гениальное ограбление»

Сеансы 17 и 18 апреля

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«Россия», «Родина»

«Чернобыль»

Сеансы 17 и 18 апреля


ТЦ DEPO, «Красногвардеец», «Россия», «Родина»

«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск»

Сеансы 17 и 18 апреля

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ТЦ DEPO

Киномарафон «Победный марш»

Сеансы 17 и 18 апреля


﻿«Красногвардеец»

Детям

«Морожены сказки»

18 апреля в 11:00


Стоимость: 170 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Остер-класс. Конфетоедение»

18 апреля в 14:00


Стоимость: 170 рублей


Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37

«Серебряное копытце»

18 апреля в 11:00 и 13:00


Стоимость: 200 рублей


Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка

Спектакль «Аистенок и Пугало»
17 апреля в 18:00


Дом художника, ул. Уральская 4/1

«Сказка о рыбаке и рыбке»

17 апреля в 15:00, 17:00


Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Маша и Миша»

17 апреля в 11:00, 13:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Зоки и Бада»

18 апреля в 15:00 и 17:00


Стоимость: 250 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

«Дюймовочка»

18 апреля в 11:00 и 13:00


Стоимость: 180 рублей


Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14

Игровая фольклорная программа
17 апреля в 14:00

Дети в игровой форме приобщаются к русским народным старинным праздникам и обрядам.

﻿Стоимость: 110 рублей

ДК им. И.В. Окунева, пр. Вагоностроителей, 1
«100% волк»
17 и 18 апреля

«Красногвардеец», «Россия», «Родина»
«От винта 2»
17 и 18 апреля

«Красногвардеец», «Россия», «Родина»
Мастер-класс «Песочные истории»
17 апреля в 15:30

Творческая студия «Fly» приглашает в Дворец культуры «Юбилейный» на мастер-классы по песочной анимации, шерстяной живописи, а также по рисованию в технике граттаж.

Стоимость: 200 рублей

ДК «Юбилейный», ул. Фрунзе, 39
Хороших выходных!
Текст и оформление: Нателла Николова