Музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
«Что у нас под ногами?»
Лекция в экоклассе
17 апреля в 13.00
«Петр I, старинные книги»
Интерактивное мероприятие
17 апреля в 14:00
«Аленушкины сказки»
Лекция в экспозиции
17 апреля в 15.00
«Дистантная модель управления в имениях Строгановых»
Общественный лекторий
17 апреля в 15.00
«Велосипед Артамонова»
Мастер-класс
17 апреля в 13.00
«Промыслы земли тагильской»
Тематическая экскурсия
18 апреля в 18.00
«Очень женатый таксист»
17 апреля в 17:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Ужин с дураком»
18 апреля в 17:00
Стоимость: 270 - 320 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
17 апреля в 11:00
Стоимость: 170 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Сорочинская ярмарка»
17 апреля в 18:00
Стоимость: 250 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Гениальное ограбление»
Сеансы 17 и 18 апреля
«Россия», «Родина»
«Чернобыль»
Сеансы 17 и 18 апреля
ТЦ DEPO, «Красногвардеец», «Россия», «Родина»
«Властелин колец: Братство кольца. Перевыпуск»
Сеансы 17 и 18 апреля
ТЦ DEPO
Киномарафон «Победный марш»
Сеансы 17 и 18 апреля
«Красногвардеец»
«Морожены сказки»
18 апреля в 11:00
Стоимость: 170 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Остер-класс. Конфетоедение»
18 апреля в 14:00
Стоимость: 170 рублей
Новый молодежный театр, ул. Ильича, 37
«Серебряное копытце»
18 апреля в 11:00 и 13:00
Стоимость: 200 рублей
Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
«Сказка о рыбаке и рыбке»
17 апреля в 15:00, 17:00
Стоимость: 250 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Маша и Миша»
17 апреля в 11:00, 13:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Зоки и Бада»
18 апреля в 15:00 и 17:00
Стоимость: 250 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14
«Дюймовочка»
18 апреля в 11:00 и 13:00
Стоимость: 180 рублей
Нижнетагильский театр кукол, пр. Ленина, 14