18 апреля в 16:00



Автор — Карин Андерссон (Швеция).



В своем проекте автор фокусируется на определенном состоянии ума, которое проходит через все образы: движение через неизбежный ход времени. Жизнь все время меняется и движется вперед, и хотя жизнь всегда находится в движении, мы иногда чувствуем, что время стоит на месте. Цель этого проекта - попытаться передать это чувство через фотографии.



Дом Художника, ул. Уральская, 4/1