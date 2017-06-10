Как искали 4-летнего Диму в лесу Свердловской области
Более 4 дней поисков, сотни задействованных людей, спецтехника и тысячи россиян, следящих за судьбой малыша
У Димы сильно истощен организм, произошло обезвоживание и переохлаждение. Имеется подозрение на пневмонию. На теле у малыша множественные укусы клещей. Снятые клещи отправлены на исследование, на предмет заражения энцефалитом. Угрозы жизни ребенка, по мнению специалистов, нет.
От первых кадров с найденным малышом слезы на глаза наворачиваются даже у взрослых мужчин. Все эти дни за 4-летнего Диму переживал без преуменьшения весь Урал.
Изначально нашедший ребенка волонтер Павел Карпенко решил, что малыш уже погиб. Однако после того, как мужчина начал говорит по рации, ребенок зашевелился и Павел радостно закричал в рацию - «Живой!»
Из леса Диму несли на руках
Позже его забрал вертолет
Вот так встречали малыша на земле:
Диму уже ждали в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга
хроника событий
Днем 14 июня успешно закончилась операция по поиску 4-летнего Димы Пескова, пропавшего 10 июня в лесу близ Рефтинского водохранилища. Как проходила спасательная операция читайте в специальном материале TagilCity.ru.
Мальчик был найден 14 июня примерно в 7,5 км от места пропажи
10 июня семья Песковых отдыхала близ Рефтинского водохранилища. Мальчик с папой искал в лесу дрова, но вскоре начал капризничать и попросился к маме. Мама ребенка находилась в палатке в 10 метрах от места, где мужчина с сыном собирали дрова. Однако малыш по каким-то причинам не дошел до палатки и потерялся.
Родители искали малыша сами порядка 40 минут, потом обратились к полицейским
На место прибыли 20 спасателей, кинологи с собаками, 35 полицейских и водолазы. Участие в поисках сразу же приняли и волонтеры. Работы велись круглосуточно, но ни первый день, ни ночь не дали никаких результатов.
Альфия и Андрей - родители пропавшего Димы. 10 июня родители мальчика прошли проверку на полиграфе. 12 июня состоялась повторная проверка, однако и она показала непричастность родителей к пропаже ребенка.
11 июня в лесу были найдены следы медведя - в месте, где также были зафиксированы и следы пропавшего ребенка. Из-за этого в зону, где был обнаружен медведь, не пускали волонтеров, в том числе детей и женщин. Работы на этой территории вели подготовленные люди.
Водолазы обследовали водоемы, ближайшее болото - нигде в воде не было следов ребенка
В течение более 4 дней Дима плутал по лесам. Его маршрут был очень путанным: ребенок несколько раз приближался к штабу поисковиков, но найти его удалось лишь в 7,5 км от места палатки родителей. Вот вероятный маршрут Димы по данным от поисковых отрядов:
В розыске Димы в разные дни принимало участие до 500 человек из числа сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, военнослужащих минобороны и волонтеров. Использовалось порядка 20 служебно-розыскных собак, обученных работе по следу, квадрокоптеры, полиграф. На месте ЧП все это время функционировал оперативный штаб, в состав которого входили первые лица местных органов власти, правоохранительных структур и представителей общественности. Только благодаря совместным усилиям эта история закончилась благополучно.
Волонтеры принимали активное участие в поисковой операции
На беду откликнулись не только спецслужбы, но и простые жители: люди ехали помогать с самых разных уголков Урала.
Как искали Диму
Полиграф
Родителей дважды проверяли на полиграфе
Тепловизоры
С их помощью обнаружили медведя
Квадрокоптеры
С высоты птичьего полета удалось найти следы Димы
В итоге днем 14 июня Диму нашел молодой волонтер Павел Карпенко
Павел Карпенко, нашедший 4-летнего Диму.
Я ослушался командира и ушёл вообще в другое место. Вышел на пригорок и думал, что получу от командира за то, что я ослушался, думал, заблужусь сам… Вижу берёзу, захожу за неё – лежит ребёнок, меня затрясло просто. Я начал в рацию кричать, что он здесь. Он не шевелился, я думал, что он умер. Но потом услышал голос, мальчик начал шевелиться. И мне стало так хорошо
Павел Карпенко
Волонтер
Слова благодарности в адрес Павла Карпенко на его странице ВКонтакте
Сотни людей стали писать герою, нашедшему маленького Диму в лесу, на странице в соцсети слова искренней благодарности.
Человек с Большой Буквы! Спасибо, что Вы не прошли мимо...
Оксана Межецкая
Павел молодец!!! Просто нет слов ! Прими это в знак благодарности, и крепкое мужское рукопожатие!!!
Константин Дерягин
Паша, ты молодец!!!! ГЕРОЙ!!!! СЕРДЕЧНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ДИМКУ!!!!!!
Ксения Пастухова
С такими героями мы можем спать спокойно спасибо Вам огромное, Павел! Теперь у вас есть крестный сын, Богом посланный )) вы настоящий МУЖЧИНА и Человек с большой буквы! Пусть Бог хранит Вас! Всего Вам самого наилучшего
Екатерина Айдарова
Павел, ты герой этого лета! Спасибо всем кто отпустил тебя в отпуск из армии. И хорошо что ты его не пропил с приятелями, а поехал искать ребенка. Для него, малыша, ты теперь навсегда останешься вторым Ангелом Хранителем. Я очень горжусь что среди нас есть так много самоотверженных людей готовых прийти на помощь в трудную минуту. Через месяц у нас появится второй сын, назовем его Павлом.
Часть поисковиков предложили представить к государственным наградам
Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин по итогам широкомасштабной поисковой операции принял решение выйти с предложением наградить наиболее отличившихся государственными наградами. Сыщики угрозыска выясняют более подробные и точные обстоятельства крайне затянувшегося «путешествия» Димы».
В этой истории цифра 4 встречается очень часто. Нумерологи считают символом цифры 4 - достижение и развитие. Число помогает развивать в себе целеустремленность, активность и деятельность. Вероятно, 4 и в правду имеет сильное влияние на судьбу этого смелого мальчика. И пусть в его жизни все складывается хорошо: с таким желанием жить, с такой выносливостью он обязательно добьется больших высот.